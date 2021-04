Lieldienu ola: kas tajā vērtīgs un cik daudz ir par daudz?

Neskaitot Lieldienu zaķi, šodien svētku centrā pavisam noteikti ir dažnedažādi izraibinātas olas, kas gaida kaujas un notiesāšanu ar šķipsniņu sāls – lai atlikušo gadu nemelotu. Olu kā Lieldienu tradicionālo ēdienu esam pieņēmuši pavisam dabiski un, daudz nedomājot, to arī ik gadu ceļam galdā. Bet vai tu esi domājusi par to, kādas uzturvielas olas satur un kā to ēšana ietekmē tavu organismu? Atbildes meklē raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neticami barojošas

Olas ir vieni no visvairāk barojošajiem pārtikas produktiem uz planētas, skaidrots portālā ''Health Line''. Viena liela, vārīta ola satur:

A vitamīns: 6 procenti no ieteicamās dienas devas (IDD)

Folāts: 5 procenti no IDD

B2 vitamīns: 15 procenti no IDD

B12 vitamīns: 9 procenti no IDD

B5 vitamīns: 7 procenti no IDD

Selēns: 22 procenti no IDD

Fosfors: 9 procenti no IDD

Tāpat olas satur pienācīgu daudzumu D, E, K un B6 vitamīnus, kalciju un cinku. Vienā olā vidēji ir 77 kilokalorijas, 6 grami olbaltumvielu un 5 grami veselīgo tauku. Olās ir arī dažādi mikroelementi, kas ir svarīgi veselībai. Patiesībā olas savā ziņā ir perfekts ēdiens, jo tajās atrodamas gandrīz visas organismam nepieciešamās uzturvielas.