Sarkanzaļisārtais skābulis rabarbers: kas slēpjas tā leknajos kātos

Lai arī laikapstākļi arvien izspēlē dīvainus jociņus, par siltā laika un vasaras sākumu viennozīmīgi liecina milzīgas, kroku krokām izraibinātas lapas, kuras tur sārti, diezgan brangi kāti jeb rabarberi. Jau pie sevis pasakot šo skanīgo vārdu, gribas sažmiegt acis un zosādā noskurināties, taču tāpat no to baudīšanas atteikties ir grūti. Kādam tieši patiks to skābums, kāds rabarbera galiņu ieberzīs cukurā, kāds cits to saredzēs kā sastāvdaļu ķīselim vai kādai gardai plātsmaizei.

Rabarberos ir vairākas organismam nepieciešamas vielas, tie ir lielisks vitamīnu avots, tomēr ar to lietošanu jābūt uzmanīgiem, tajos esošās skābes lielā daudzumā izdarīs vairāk slikta, nekā laba. Kā arī ir daļa cilvēku, kuriem no tiem vajadzētu atturēties vispār. Tāpēc, iedvesmojoties no portāliem "Healthline", "Verywell Fit" un "WebMD", šajā rakstā apkopots svarīgākais, kas tev jāzina par rabarberiem un to ietekmi uz veselību.

Sarkanzaļisārtais skābulis



Ikvienam pirmā asociācija ar rabarberu ir – skābs. Jā, skaistais ārējais apvalks, kas rotājas krāsu gammā sarkans – zaļš – rozā, tā vien mudina to nogaršot, bet jau pēc pirmā sulai pa gaisu sparkšķošā kodiena, to sūrums liek samiegt acis, lai arī tomēr jūtams saldumiņš. Tā konsistence tiek pielīdzināta selerijai.

Lai rabarbers augtu, nepieciešamas aukstas ziemas. Tieši tādēļ tie galvenokārt ir atrodami kalnu un mērenajos reģionos visā pasaulē, jo īpaši ziemeļaustrumu Āzijā. Tas ir arī tipisks dārza augs Ziemeļamerikā un Ziemeļeiropā. Tam ir vairākas šķirnes.

Varbūt dažiem tas šķitīs liels pārsteigums, bet rabarbers ir sūreņu dzimtas lapu dārzenis. Bet daudzi to dēvē par augli. Papildus neskaidrībām, piemēram, ASV Lauksaimniecības departaments (USDA) rabarberus oficiāli klasificējis kā augļus. Visticamāk, par augli to gribas saukt vien tāpēc, ka to visbiežāk izmanto saldajos ēdienos un konditorejā.

Foto: Shutterstock

Jāatzīmē, ka tikai 18. gadsimtā, kad cukurs kļuva lēts un viegli pieejams, rabarberi kļuva par iecienītu ēdienu. Pirms tam to galvenokārt lietoja medicīnā. Tā kaltētās saknes tūkstošiem gadu tiek izmantotas tradicionālajā ķīniešu medicīnā.

Uzturā izmanto tikai kātus, visbiežāk saldajās zupās, ievārījumos, mērcēs, pīrāgos, tartēs, kokteiļos un rabarberu vīnā. Tā kā saldie rabarberu pīrāgi ir tradicionāls deserts Apvienotajā Karalistē un Ziemeļamerikā, šo dārzeni dažreiz sauc par "pīrāga augu".