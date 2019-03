Sirdij, ādai, auglībai. Kāpēc eksotiskie ananasi ir ieteicami un kad no tiem labāk atteikties

Dita Vinovska žurnāliste

Viens no sulīgākajiem un saldākajiem augļiem, kura aromāts pat ziemas aukstumā ļaus sajusties tā, it kā atrastos kādā siltā un eksotiskā zemē, ir ananass. To nereti izmanto dažādu vasarīgu dzērienu pagatavošanai, un arī svaigā veidā tas ir patiešām gards. Turklāt eksotiskajam auglim piemīt virkne pozitīvu īpašību, kā dēļ to ieteicams iekļaut savā uzturā.