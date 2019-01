Skaistumam, imunitātei un sirdij – kāpēc ieteicami apelsīni un kad tie var kaitēt

Pašlaik dienvidu zemēs ir apelsīnu sezona, kas nozīmē – arī Latvijā pieejamie aromātiskie augļi ir gardāki, sulīgāki un lētāki. Šis ir laiks, kad sevi vari droši palutināt ar kādu smaržīgo augli, jo apelsīni ir ne vien gardi, bet arī ļoti veselīgi. Tikai paturi prātā, ka apelsīnu sula nav tik veselīga kā pats auglis un noteikti nepalīdzēs, ja centies atbrīvoties no kāda lieka kilograma.

Iedvesmojoties no "Healthline" un "Medical News Today", piedāvājam iepazīties ar to, kas vērtīgs šajā saldajā auglī, kad to labāk nelietot uzturā un kā to izmantot gardu ēdienu pagatavošanā.

Vērtīgs C vitamīna avots ar zemu kaloriju daudzumu

Apelsīnu sastāvā galvenokārt ir ūdens un ogļhidrāti. Vienā vidēji lielā apelsīna, kas sver ap 150 gramiem, ir 80 kaloriju, 19 grami ogļhidrātu un 250 miligrami kālija. Lielākā daļa apelsīnos esošo ogļhidrātu ir cukuri – vienā apelsīnā ir ap 14 gramiem cukura. Šķiedrvielu apelsīnos ir mazāk – ap trīs gramiem vienā vidēja lieluma auglī. Apelsīnos tauku praktiski nav un arī olbaltumvielu daudzums ir ļoti neliels.

Neskatoties uz to, ka apelsīnā ir diezgan daudz cukuru, tā glikēmiskais indekss ir zems. Tas nozīmē, ka auglis nerada straujas un ievērojamas svārstības cukura līmenī asinīs. Cukuri izdalās lēni. Augļos esošās šķiedrvielas pozitīvi ietekmē gremošanas sistēmas darbību. Tāpat šķiedrvielas palīdz radīt sāta sajūtu.

Apelsīnos ir arī ļoti daudz C vitamīna – vienā auglī ir ap 130 procentiem no dienā nepieciešamās vitamīna devas. Aromātiskie augļi nesatur dzelzi un tajos ir neliels daudzums A vitamīna un kalcija. Apelsīnos ir daudz antioksidantu. Tāpat tajos ir atrodams vitamīns B 6, fosfors, magnijs, mangāns, selēns un varš. Tiesa, šo vielu daudzums auglī ir diezgan niecīgs.