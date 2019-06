Smaržīgie liepziedi un citi augi, ko ievākt dziedinošu tēju pagatavošanai

Jau kādu nedēļu daudzās Rīgas ielās jūtama saldenā liepziedu smarža. Koki ir uzziedējuši mazliet agrāk nekā parasti, bet tas nemazina to vērtīgās īpašības. Jāņem gan vērā, ka Rīga noteikti nav tā piemērotākā vieta tējas ievākšanai, bet, dodoties uz laukiem, iespējams salasīt ne tikai liepziedus. Vērtīgi un veselībai noderīgi var būt ļoti daudzi augi, ko ik gadu lasām kā jāņuzāles.

Par to, kas vērtīgs liepziedos, kad tos vislabāk vākt un kādiem augiem vēl šajās brīvdienās nepaiet garām, vaicājām augu pazinējam Artūram Tereško.

Tereško atgādina, ka Rīgā liepziedus nevar vākt, bet tas nemaina to, ka šogad liepas uzziedējušas agrāk nekā parasti. Ārpus pilsētām gan liepziedus var un, iespējams, pat vajag vākt, jo to tēja noderēs gan ikdienas lietošanai, gan saaukstēšanās gadījumā. Šo tēju var lietot bez īpašiem ierobežojumiem. Ikdienā gan tēju var negatavot tik stipru kā tad, ja to izmanto ārstniecības nolūkos.

Liepziediem zināmākā iedarbība ir sviedrēšana, kas karstā vasarā var pat noderēt, jo sviedri palīdz dzesēt organismu. "Viņus gan nevajadzētu jaukt kopā ar citiem augiem," saka Tereško, paskaidrojot, ka ziedos esošās vielas mazina citu augu pozitīvo iedarbību.

Liepziediem piemīt pretiekaisuma iedarbība, tāpēc tie ir ieteicami saaukstēšanās gadījumā. To tēja var palīdzēt mazināt klepu un kakla sāpes. Spēcīga liepziedu tēja var arī palīdzēt samazināt temperatūru. "Būs gan sviedrējoša iedarbība, kā arī darbosies pret iekaisumu," skaidro augu pazinējs. Tereško norāda, ka pastāv vairāki liepu veidi, bet to iedarbība būtiski neatšķiras.

Tējas iedarbība var mainīties, ņemot vērā to, kad tēja ir savākta. "Ja ir no rīta vāktas, tad tējai klāt būs arī spazmolītiskas vielas," saka zinātājs, "tāda tēja, kas ir vākta reizē ar saullēktu, varbūt tā mistiski skan, palīdz pret visādām spazmām – vēdera spazmām, pirms menstruācijām." Tereško skaidro, ka tas saistīts ar to, ka augos nakts laikā uzkrājas alkaloīdi, bet dienā notiek miecvielu un glikozīdu uzkrāšanās.

Arī farmācijas doktore Vija Eniņa norāda, ka liepziediem piemīt ļoti daudz pozitīvu īpašību, piemēram, tās var izmantot kā nomierinošu līdzekli. "Piemīt arī sedzoša un mīkstinoša darbība. Tāpēc liepu ziedus bieži izmanto kosmētikā," skaidro speciāliste. Viņa norāda, ka liepziedi var palīdzēt iegūt maigu un samtainu ādu. Tajos esošās vielas palīdz aizsargāt ādu no izžūšanas un no ārējās vides kaitīgās ietekmes.

Turklāt agrā ziedēšana to vērtību neietekmē, jo liepas izplaukušas tikai apmēram divas nedēļas agrāk. "Divas nedēļas augam ir ļoti mazs brīdis," saka speciāliste. Viņa arī norāda, ka liepziedus ieteicams lasīt ar visām seglapām, jo tieši tās satur lielāko daļu vērtīgo vielu. Tēja, kurā būs tikai ziedi, būs aromātiska un garšīga. Ziedos ir ēteriskās eļļas, bet ārstnieciskais efekts slēpjas seglapā.

Līgo svētki – lielisks laiks dažādu augu vākšanai



Šajā laikā daba mūs lutina ne tikai ar liepu ziediem. Daļa no augiem, ko tradicionāli pinam vainagā vai liekam jāņuzāļu pušķī, lieti noderēs arī tējas pagatavošanai un veselības uzlabošanai ziemā. Piemēram, ja dīķmalā vai kādā citā mitrākā vietā jau zied vīgriezes, arī tās var novākt un izžāvēt. Iespējams, ne visi būs sajūsmā par auga tējas specifisko garšu, bet tā noteikti nāks par labu.

"Vīgriezes ir ļoti, ļoti vērtīgs augs," saka Tereško. Tā noderēs saaukstēšanās gadījumā, kā arī pret dažāda veida sāpēm un temperatūras mazināšanai. Vīgriezes palīdzēs arī organisma attīrīšanai, piemēram, ja ir ādas problēmas. Tāpat šis augs palīdzēs uzlabot aknu darbību, kā arī mazinās stresu.

Tāpat var droši savākt meža zemenītes ar visiem lakstiem. Šādā tējā būs ļoti daudz vērtīgu vielu – gan dzelzs, gan C vitamīns, gan dažādas ēteriskās eļļas. Tāpat var droši lasīt arī sarkano āboliņu, ugunspuķi. Tereško norāda, ka ugunspuķe ir ļoti vērtīgs augs – tā uzlabo zarnu darbību. Ugunspuķi var arī fermentēt. Tas uzlabos gan iedarbību, gan garšas īpašības. Var savākt arī tradicionālās jāņuzāles, piemēram, rudzupuķes. To ziedu uzlējums noderēs acu skalošanai, tāpat palīdzēs rudzupuķu kompreses – tas ir aktuāli cilvēkiem, kas ikdienā pavada daudz laika pie datora. Rudzupuķu tēja palīdz novērst žultsakmeņu un nierakmeņu veidošanos. Šim mērķim noderēs arī madaras. Droši var vākt arī asinszāles un raspodiņus.