Soja no rīta un vakarā – cik veselīgs ir gaļas neēdēju iecienītais produkts

Mēdz uzskatīt, ka soja un tās izstrādājumi ir gaļas neēdēju ēdienkartes pamats. Nereti tiek lauzti arī šķēpi par to ietekmi uz veselību. Kamēr vieni izceļ sojas pupiņu pozitīvās īpašības, piemēram, augsto olbaltumvielu un šķiedrvielu daudzumu, citi uzsver tās trūkumus, piemēram, ka to cienītāji bieži neuzņem nepieciešamās uzturvielas un ilgtermiņā nodara ļaunumu savai veselībai.

Sojas pupiņas ir pākšaugs, ko Āzijā pazīst jau gadu tūkstošiem. Mūsdienās to izmanto kā sastāvdaļu daudziem pusfabrikātiem, kā arī bagātīgu augu izcelsmes olbaltumvielu avotu. Iedvesmojoties no "Healthline", "Everyday Health" un BBC, piedāvājam iepazīties ar sojas produktu pozitīvajām īpašībām, to izraisītajiem veselības riskiem un secinājumiem par to, vai šis pākšaugs ir ieteicama sabalansēta uztura sastāvdaļa.

Pākšaugs, kas iemanto arvien lielāku popularitāti

Sojas pupiņas ir pākšaugs. Tās parasti ir zaļā krāsā, bet var būt arī dzeltenas, brūnas un melnas. To tekstūra ir ļoti pielāgojama, tāpēc soja ir populāra dažādu pusfabrikātu un pārstrādātu produktu sastāvdaļa. Svaigas sojas pupiņas, ēstas uzreiz no pāksts, tiek uzskatītas par alternatīvu gaļai. Tās izmanto arī sojas piena, tofu, olbaltumvielu pulvera un arī daudzu citu produktu ražošanā.

Sākotnēji sojas pupiņas audzēja Ķīna, vēlāk tās iepazina arī pārējā pasaule. 20. gadsimta sākumā soju sāka plaši izmantot arī kā lopbarību. Pašlaik soja ir pasaulē visvairāk audzētais un izmantotais pākšaugs. Kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem ir pieaudzis tradicionālo sojas produktu patēriņš, kā arī radīta virkne jaunu produktu, piemēram, sojas piens, sojas cīsiņi, sieri, jogurti un citi.