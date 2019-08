Tomātu apslēptās uzturvērtības: ko tas satur un kā labāk iekļaut ikdienas lietošanā

Šobrīd ir aktīvais periods, kad no siltumnīcām tiek ievākta liela raža. Vispopulārākais siltumnīcas augs ir tomāts. Tas ir ne tikai garšīgs, patērējot to svaigā veidā, bet arī ziemas krājumu veiksmīgs papildinājums, taču jāprot to pareizi saglabāt, lai aukstajā periodā var mieloties ar saviem mājas labumiem. Tomāti ir ne tikai garšīgi, bet sniedz arī lielu ieguvumu veselībai.

Tomāti ir nakteņu dzimtas viengadīgi vai daudzgadīgi augi. Portāls "Health Line" raksta, ka bioloģiski tā auglis ir oga, taču pārtikas nozarē to dēvē par dārzeni. Šobrīd tos audzē visā pasaulē, pārtikā tos iecienījuši izmantot itālieši. Latvijā tomāti arī plaši tiek izmantoti zupās un salātos, mums ir tomātu mērces un biezzupas, bieži vien tos pielieto garnēšanā.

Uztura speciāliste Eva Kataja apstiprina tomātu labvēlīgo ietekmi uz organismu, taču, iespējams, ka kāds pat nenojauš, ka tie var samazināt sirds slimības un vēža risku.

Neskatoties uz tomātu popularitāti, pirms apmēram 200 gadiem tie tika uzskatīti par indīgiem. Šobrīd tomāti ir vieni no populārākajiem dārzeņiem, ierindojoties aiz kartupeļiem, salātiem un sīpoliem, skaidrots portālā "Medical News Today".