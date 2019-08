Veselīgais uztura bagātinātājs kabacis – kāpēc ēst un kā gardi pagatavot

Kabacis pavisam noteikti šobrīd ir dārza karalis, no kura iespējams pagatavot neskaitāmi daudz ēdienu – gan sāļu, gan saldu. Dārzā tas priecē acis ar savu košo krāsu, savukārt uz šķīvjiem – gan mūsu garšas kārpiņas, gan veselību, jo ir bagāts uzturvielu avots. Ja līdz šim vēl neesi kabaci iekļāvusi kādā no maltītēm, tad ir īstais laiks to izdarīt.

Uztura speciāliste Lolita Neimane skaidro, ka vienam cilvēkam dienas laikā ieteicams apēst 500 gramus dārzeņu un augļu, un kabacim šis ir izcils laiks, lai tas tiktu iekļauts šo dārzeņu skaitā. Viņasprāt, vislabākais kabacī ir tā salīdzinoši neitrālā garša, kuras dēļ no tā var pagatavot gan saldos ēdienus, piemēram, pankūkas, gan sāļos – sacepumā, pildītus utml. Uztura speciāliste pati kabačus sagriež gabaliņos un sasaldē, lai arī ziemā tos varētu izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai.

Krāsainais dārzenis ne tikai labi garšo dažādos pasniegšanas veidos, bet tas ir arī bagāts dažādu B vitamīnu, arī A un C vitamīnu avots. Tajā ir kālijs, magnijs, mangāns un citas organismam nepieciešamās uzturvielas. Tāpat tas var palīdzēt stiprināt imūnsistēmu un mazināt risku iegūt redzes problēmas. Savukārt, lai gan neviens kabaci vēl nav apēdis par daudz, tomēr ir gadījumi, kad tā apēsto daudzumu vajadzētu ierobežot.

Lasi tālāk un uzzini, kāpēc kabaci ieviest savā uzturā, kad labāk no tā atteikties un ko no kabačiem vari pagatavot šī vakara maltītei.