Vietējais superprodukts bišu maize. Kas tajā labs un cik daudz to lietot

Ikviens no mums vēlas būt jauns, skaists, mundrs un vesels, tāpēc jau izsenis cilvēki ir meklējuši mūžīgās jaunības eliksīrus un brīnumlīdzekļus no dažādām tālām zemām. Tomēr izrādās, ka tepat ir atrodami ļoti vērtīgi un noderīgi produkti. Viens no tiem ir bišu maize.

Par šī produkta vērtīgajām īpašībām un ieteikumiem tās izmantošanā stāsta "ReCure" uztura speciāliste Guna Bīlande. Bišu maize ir ziedputekšņu, medus un fermentu maisījums, ko bites noglabā šūnās. Arī bišu maizes šūnas bites tāpat kā medus šūnas aizvāko ciet ar vasku un tad pienskābo baktēriju klātbūtnē un siltajā temperatūrā, kas vasarā ir stropā, sākas fermentācijas process, kas ir stipri līdzīgs tam, kā veidojas jogurts vai skābētie kāposti. Fermentācija ir tā, kas bišu maizei piešķir nedaudz skābeno garšu. No visiem bišu stropā atrodamajiem produktiem, bišu maize, šķiet, ir vismazāk izmantotākā. Bet velti, jo ne jau tāpat vien to sauc par maizi, jo, bišu maizes sastāvs un bioloģiskā vērtība ir iespaidīga. Tā kā bišu maize tiek radīta no ziedputekšņiem un medus, kas sajaukti ar bišu siekalām un tajās esošajiem fermentiem, to abu sastāvs ir līdzīgs, bet bišu maizei ir līdz pat trim reizēm lielāka uzturvērtība un pretmikrobu iedarbība. Bišu maizē ir vairāk vienkāršo cukuru, bet tai ir zems glikēmiskais indekss. Produktā ir daudz vitamīnu (A,B,C,E un K), fermentu, minerālvielu (nātrijs, kālijs, fosfors, cinks, magnijs, kalcijs, dzelzs, selēns) un aminoskābju, turklāt aminoskābju bišu maizē ir vairāk nekā ziedputekšņos.[1] Tāpat bišu maize satur daudz flavanoīdu (kvercetīna, kaempferola, miricetīna, izoramnetīna un herbacetrīna glikozīdu atvasinājumi) un organismam tik nepieciešamās nepiesātinātās taukskābes. [2] Tas viss arī izskaidro bišu maizes andtioksidatīvās, pretiekaisuma, pretaudzēju, antialerģiskās un neiroprotektīvās īpašības. Olbaltumvielu bišu maizē ir mazāk nekā ziedputekšņos, bet tas ir likumsakarīgi, jo fermentācijas procesā darbojas arī bišu enzīmi, kā rezultātā daļa no olbaltumvielām jau tiek sadaītas līdz aminoskābēm, kas nozīmē vieglāku absorbciju un labāku sagremojamību. Sava lidojuma laikā bites faktiski meklē divas lietas – nektāru un ziedputekšņus. Kā zināms, no nektāra bites veido medu, bet, kā izrādās, pašus ziedputekšņus īstenībā nemaz neēd, jo tiem apkārt ir neredzams celulozes dubultapvalks. Bišu maizi bites fermentē, jo tieši fermentācijas procesā tiek noārdīts šis apvalks, padarot bišu maizi par produktu ar daudz lielāku biopieejamību, jeb vienkāršojot – organisms no tās spēj daudz labāk uzņemt un izmantot vērtīgās vielas. Svaigiem ziedputekšņiem ir diezgan īss uzglabāšanas laiks un tie ātri sabojājas, ja netiek ātri izkaltēti vai sasaldēti, tāpēc bites ir gana gudras un uzglabāšanas nolūkos ir iemācījušās ziedputekšņus fermentēt. Aptuveni pēc trīs mēnešu fermentācijas, tiek iegūts brūns produkts, ko jau pazīstam kā bišu maizi. Bišu maize būtībā ir iekonservēti ziedputekšņi, ko bites izmanto olbaltumvielu avotu saimei. Tas ir līdzīgi tam, kā cilvēki skābē kāpostus vai fermentē jogurtu. Šis produkts ir labs aminoskābju, vitamīnu, makro un mikroelementu avots.[3] Jāpiebilst vien tas, ka lai gan ziedputekšņi un medus mēdz būt alerģisks produkts, bišu maize kā jau fermentēts produkts, alerģiskas reakcijas izraisa krietni retāk. Bišu maize ir apiterapeitisks (terapeitiski produkti, ko rada bites) produkts, kas ieteicams cilvēkiem ar gremošanas un aknu darbības problēmām, jo palīdz uzlabot aknu darbību un tādejādi arī attīrīt organismu. Šo produktu rekomendējams uzturā lietot cilvēkiem, kam ir paaugstināts holesterīna līmenis vai ateroskleroze, kā arī urīnceļu un prostatas problēmas. Pētījumos ir pierādītas virkne potenciāli pozitīvo ieguvumu, lietojot bišu maizi, piemēram, pretsēnīšu, pretmikrobu, pretvīrusu, pretiekaisuma, hepatoprotektīvu, pretvēža imunostimulējošu un vietēju pretsāpju līdzekli.[4] Arī kardiovaksulāro slimību un anēmijas gadījumos bišu maize var būt noderīga. Lai gan laboratorijās ir veikti pētījumi, kuru laikā peles tika barotas tikai ar bišu maizi un pat pēc pāris mēnešiem, tām nebija nekādas uzturvielu trūkuma pazīmes, normālu, sabalansētu ikdienas uzturu nevajadzētu aizstāt ar bišu maizi. Dienā rekomendējamais apjoms ir 5-10 grami, bet bērniem vēl mazāk. [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25867246 [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27380113 [3] Mārtiņsone et.al. Metālu un organiosko piesārņojumu noteikšana Latvijā iegūtā bišu maize, RSU zinātniskā conference 2012.g. [4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4377380/