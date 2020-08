Vispusīgais dārzenis kabacis: kas tajā vērtīgs un kā vislabāk pagatavot

Šķiet, piekritīs ikviens, ka šobrīd ir karstākais kabaču laiks. Mamma, vecmamma, tante vai jebkurš cits paziņa vai rads, kam ir savs dārziņš, katrā ciemošanās reizēs uz atvadām iedod vismaz pārīti krāsainā dārzeņa, jo pašam ienākušos ražu noēst nav iespējams. Varbūt arī tavā īpašumā ir nonācis paprāvs kabaču skaits, tad zini – ir pēdējais laiks, lai dārzeni iekļautu savā uzturā, jo tas ne tikai priecēs garšas kārpiņas, bet nāks arī par labu tavai veselībai.

Uztura speciāliste Lolita Neimane jau ''Viņa'' skaidrojusi, ka vienam cilvēkam dienas laikā ieteicams apēst 500 gramus dārzeņu un augļu, un kabacis ir īsti piemērots, lai tas tiktu iekļauts šo dārzeņu skaitā. Viņasprāt, vislabākais kabacī ir tā salīdzinoši neitrālā garša, kuras dēļ no tā var pagatavot gan saldos ēdienus, piemēram, pankūkas, gan sāļos – sacepumā, pildītus u.tml. Uztura speciāliste pati kabačus sagriež gabaliņos un sasaldē, lai arī ziemā tos varētu izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai.

Krāsainais dārzenis ne tikai labi garšo dažādos pasniegšanas veidos, bet tas ir arī bagāts dažādu B vitamīnu, arī A un C vitamīnu avots. Tajā ir varš, dzelzs, cinks, dažādi antioksidanti un citas organismam nepieciešamās uzturvielas. Tas var palīdzēt stabilizēt cukura līmeni asinīs, samazināt sirds un asinsvadu slimību risku un uzlabot kaulu veselību. Tomēr kā jau ar visu – kas par daudz, tas par skādi!

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''Health Line'', ''Health'' un ''Very Well Fit'', piedāvājam uzzināt, kādām uzturvielām bagāts ir kabacis, kad to labāk neēst un kā to pagatavot.