Ar 'citplanētiešiem' un bez. Divi pieredzes stāsti par izslimotu Covid-19 Latvijā un Lielbritānijā

Nesen publicētā drošāko pasaules valstu reitingā Covid-19 pandēmijas kontekstā Latvija ieņem 39. vietu. Apvienotā Karaliste nav iekļauta TOP 40, turpretī tā ir iekļauta to valstu TOP 10 reitingā, kurās ir vislielākais risks.

"Sākumā visi izvairīsies – viņi ir nobijušies"

Jurijs, 62 gadi, kāda Rīgas pašvaldības dienesta darbinieks



Foto: LETA

Jurijam pagaidām ir tikai viena negatīva atkārtotā analīze uz Covid-19. Kā zināms, lai atvieglojumā uzelpotu un spētu pateikt vārdus "esmu izslimojis", nepieciešama vēl viena. Un tad, kā paskaidroja Latvijas Infektoloģijas centra ārsti, var droši doties uz darbu.

Attieksme pret Covid-19. Ar sievu devāmies atvaļinājumā pie radiem Ukrainā. Jau bija skaidrs, ka vīruss ir nopietns, bet mēs to neņēmām vērā – domājām, ka tas mūs neietekmēs.

No kurienes? Turp braucām ar autobusu, biļetes atpakaļceļam bija svētdienai, 15. martam, bet sestdienā saņēmām zvanu, kurā tikām informēti, ka reiss ir atcelts, jo Latvijas robežas līdz tam jau būs slēgtas. Atradām lidmašīnas biļetes no Kijevas uz Rīgu caur Minsku agrā svētdienas rītā. Ar transfēru mēs nokļuvām Borispoles lidostā Kijevā, pavadījām tur nakti un no rīta izlidojām, dēļ pārsēšanās Minskā kopumā ceļā pavadot sešas stundas.

Rīgas lidostā viss bija mierīgi. Kā man vēlāk teica, kaut kur bija atradušies ārsti, kuriem varēja lūgt veikt analīzes, bet mēs viņus pat neredzējām. Tad neviens nepieprasīja karantīnu, bet es pats 16.–17. martā neizgāju no mājām – atvaļinājums vēl nebija beidzies, tāpēc atpūtos. Visticamāk, ka kaut kur pa ceļam uz Rīgu arī inficējos. Tas varēja notikt reģistrācijas, muitas iziešanas vai gaidīšanas laikā – gandrīz nevienam nebija masku. Ar Ukrainas radiniekiem viss ir kārtībā, un, ņemot vērā, ka mēs visi tur cieši apskāvāmies un tuvu sarunājāmies, infekciju no viņiem pavisam noteikti neieguvām.

Kā vīruss attīstījās? 18. martā sāka paaugstināties temperatūra. Es ar to centos cīnīties, bet tā atkal pacēlās. Nekavējoties piezvanīju uz tālruni 8303, izstāstīju simptomus, pierakstījos testam, pats ar savu automašīnu braucu uz "infekcijām" un to veicu. Jau nākamajā dienā diagnoze tika apstiprināta. Man lika sēdēt mājās un pazemināt temperatūru ar paracetamola palīdzību, ko es arī paklausīgi darīju līdz 25. martam. Līdz tam laikam man bija pakāpeniski izveidojies spēcīgs sausais klepus (kakls nesāpēja). Vakarā, kad temperatūra pieauga virs 39, tika izsaukta ātrā palīdzība. Visi ieradās baltajos skafandros, kā filmās. Viņi jautāja, vai es vēlos palikt mājās, taču es atbildēju, ka baidos. Un mani aizveda.

Kā tas tika ārstēts? Infektoloģijas centrā mani nekavējoties ievietoja palātā. Tajā bija divas gultas, un neviens nedrīkstēja apciemot. Apstākļi bija lieliski – vienreizējās lietošanas dvielis, dezinfekcijas līdzekļi, sava tualete ar dušu, zvana poga, ledusskapis. Iziet no palātas nedrīkstēja, pat ne atvērt durvis. Logu vērt gan varēja – tur bija skaists skats uz zaļo zālienu. Personāls bija ļoti draudzīgs, ārsts izturējās mierīgi. Visi skafandros. Esmu ļoti pateicīgs viņiem visiem.

Man taisīja rentgenu – tajā bija manāms aptumšojums plaušās. Trīs dienas man sistēmā vadīja antibiotikas un veica injekcijas, jo tabletes vairs nepazemināja temperatūru. Garšas vairs nebija, arī apetīte bija zudusi. Es nejutu, vai ēdiens ir garšīgs vai nē, ar varu liku sev ēst, lai zāles neuzņemtu tukšā dūšā. Pamazām garša un apetīte sāka atjaunoties, temperatūra pazeminājās. No slimnīcas izrakstīja 8. aprīlī. Joprojām bija klepus, bet viņi teica, ka asinsanalīzes ir uzlabojušās. Pakaļ atbrauca sieva un aizveda mani mājās.

Vai vēl kāds saslima? Vēl pirms es aizbraucu uz slimnīcu, saslima septiņus gadus vecais mazdēls. Viņš tik slikti panesa temperatūru, ka zaudēja samaņu. Izsaucām ātro palīdzību (visi atkal ieradās baltos skafandros), un aizveda viņu kopā ar mammu (manu meitu) uz Bērnu slimnīcu – četras dienas turēja pie sistēmas. Tests mazdēlam uzrādīja pozitīvu Covid-19, tāpēc viņa mātei šī pati diagnoze tika noteikta automātiski, pat nepārbaudot. Kā tikko temperatūra normalizējās, viņi tika izrakstīti. Līdz tam laikam arī es jau biju aizvests uz slimnīcu. Manai meitai nav nekādu simptomu. Kad meita un mazdēls veica pirmo atkārtoto testu, tas bija negatīvs. Otrais tests netika ieskaitīts – nepietika kaut kādu antivielu. Savukārt trešais tests mazdēlam bija negatīvs, bet meitai – pozitīvs. Viņai arī nedaudz sāka sāpēt kakls. Viņai teica, ka jaunu pārbaudi nevar veikt, pirms sāpes kaklā nepāriet.

Izrādās, man slimība bija mēreni smaga. Arī sieva inficējās, taču viņas situācija bija vienkāršāka: 37,5 grādu temperatūru un nelielu klepu viņa ārstēja mājās. Katru dienu mani pārbaudīja policija – kāds darbinieks lūdza paskatīties pa logu, kāds zvanīja pie durvīm. Visu laiku dažādās stundās... Dienu pēc iznākšanas no slimnīcas kopā ar sievu devāmies veikt pārbaudes, viņai tests bija negatīvs, bet man pozitīvs. Pēc četrām dienām tas pats. Tad epidemiologs ieteica nākamo pārbaudi veikt ne agrāk kā pēc nedēļas. Aizvadītajā nedēļā nodevu – negatīvs. Es jūtos labi.

Ko tagad? Ja otro reizi tests būs negatīvs, ārsts solīja slēgt slimības lapu – varēšu doties uz darbu. Priekšnieks jau zvanīja un teica – tikko kā izārstēšos, mani gaidīs darbā. Es domāju, ka sākumā visi vairīsies no manis – nobijušies.

Nekādu skafandru, analīzes par 375 mārciņām, bez slimības atvaļinājuma





Diāna, 49 gadi, Latvijas pilsone, lielas starptautiskas korporācijas finanšu analītiķe



Foto: AFP/Scanpix/LETA





Diāna Lielbritānijā dzīvo jau astoņus gadus, pirms tam dzīvesvietu dažādās valstīs mainījusi jau vairākkārt. Diānai sākotnēji pat nebija domas pandēmiju pārdzīvot Latvijā. Anglijā viņai ir labi apmaksāts darbs, kā arī te studē viņas 18 gadus vecais dēls un 19 gadus vecā brāļameita.

Attieksme pret Covid-19. Lielbritānijā attieksme pret šo koronavīrusu ilgi bijusi ārkārtīgi vieglprātīga. Boriss Džonsons sniedza paziņojumus no sērijas: kam lemts mirt, tāpat nomirs, bet, kam lemts izārstēties, iegūs imunitāti, pats svarīgākais uzdevums – glābt ekonomiku. No veselības aizsardzības amatpersonu puses vienīgie ieteikumi bija mazgāt rokas un dzert vairāk ūdens. Mana draudzene un viņas vīrs dzīvo Ķīnā – epidēmijas kulminācijā viņi sūtīja optimistiskas fotogrāfijas, kurās uz ielām redzami priecīgi cilvēki. Pajokojām, ka pieaugušie ir maskās, bet bērniem tās neliek, jo vēl var paspēt piedzemdēt citus. Es nesapratu vispārējo histēriju un vieglprātīgi ierakstīju "Facebook" domu, ka katru gadu no vēža un sirds un asinsvadu slimībām mirst vairāk cilvēku.

No kurienes? Mūsu uzņēmumā cilvēki, kas strādāja tiešā kontaktā ar klientiem, divas nedēļas pirms "lokdauna" tika pārvietoti uz attālāku vietu. Solīja: mēs neizplatām infekciju. Bet biroja darbinieki, ieskaitot mani, joprojām brauca uz biroju. Tikai 24. martā mēs sākām strādāt no mājām, tāpat kā citi cilvēki valstī. Tad pēkšņi viss sākās ar nelielu savārgumu: tas lauza manus kaulus un nedaudz drebināja, bet es to attiecināju uz nogurumu.

Kā vīruss attīstījās? Ceturtajā dienā, 28. martā, patiešām kļuva slikti: es gatavojos doties ar bērniem uz mežu, bet mašīnā man spēji sāka sāpēt galva un pārņēma tik spēcīgi drebuļi, ka nevarēju atvērt acis. Atgriezāmies mājās – 38 grādi. Kopš tā brīža temperatūra katru dienu bija 37,5–38,5 grādu robežās, tomēr vēl trīs dienas centos strādāt, dzerot paracetamolu un dzērienu, kas palīdz pret saaukstēšanos, – tēju ar medu un citronu. Jau tad garšas kārpiņas pārstāja darboties – es nesapratu, ko ēdu, un nemaz negribēju ēst. Zvanīju ģimenes ārstam un NHS (Nacionālajam veselības dienestam) – tur, dzirdot manas sūdzības, paziņoja, ka tas nav nekas nopietns.

2. aprīlī es nevarēju pat piecelties. Sausais klepus pakāpeniski pastiprinājās, īpaši smagi bija naktī. 6. aprīļa vakarā kļuva ļoti slikti – temperatūra paaugstinājās līdz 41 grādam. Es kritu tādā panikā, ka nespēju sarunāties ar ātro palīdzību, daļu sarunu risināja mans dēls.

Kā tas tika ārstēts? Pie manis ieradās divas trauslas sievietes vienkāršās maskās un cimdos – nekādu "citplanētiešu" skafandros kā Latvijā mūsu mājā nebija. Izbrīnīja tikai satriecošais aprīkojuma daudzums somās. Viņas nekavējoties atvēra logus, noģērba man pidžamu un noņēma segu – teica, ka esmu pārkarsusi.

Pēc viņu teiktā, kaut arī simptomi norādīja uz Covid-19, viņi nevar man noņemt analīzes – tās tiek veiktas tikai slimnīcā esošajiem. Bet, ja es tur nokļūšu, tad man simtprocentīgi būs koronavīruss, pat ja es tur nonāku, teiksim, ar iesnām. Galu galā tur ir milzumdaudz pacientu, kurus vienu no otra atdala tikai aizkars. Kā pastāstīja ātrās palīdzības darbinieces, ārsti un medmāsas, kam ir simptomi, tikai aprīļa sākumā sāka testēties – pēc pirmajiem veselības aprūpes darbinieku nāves gadījumiem. Piemēram, pie manis atbraukusī brigāde, kā viņi paši atzina, netika pārbaudīta, lai gan viņi pie pacientiem dodas ar diezgan vāju aizsardzību. Viņas gan piebilda – ja es tomēr gribu zināt, kas man noticis, analīze maksā 375 mārciņas. Es atteicos.

Apmēram 30–40 minūtes viņas mani novēroja – mērija temperatūru, spiedienu, pulsu – un ziņoja, ka dinamika ir pozitīva, hospitalizācija nav nepieciešama. Es uztraucos par plaušām, bet pēc uzmanīgas klausīšanās ar stetoskopu man paziņoja, ka problēmu nav. Pēc viņu pārliecinošajām darbībām un runām man tiešām kļuva vieglāk, pat temperatūra nokrita par pusotru grādu, mana sirdsdarbība normalizējās. Droši vien uzkrātais stress un visapkārt valdošā briesmīgā informācija simptomus pastiprināja. Galu galā pirms tam nekad nebiju slimojusi ar tik lielu temperatūru, man temperatūra virs 37 grādiem ir ārkārtējs gadījums, turklāt es pat pret gripu nekad nebiju vakcinējusies...

Man lika lietot divas paracetamola tabletes ik pēc četrām stundām un dzert daudz ūdens. Ja tas nepalīdz, sazināties ar ārstu. Ja jūtos sliktāk – pati varu doties uz slimnīcu, pat neizsaucot ātro palīdzību, lai gan normālā situācijā tas ir aizliegts. Trīs dienas lietoju paracetamolu noteiktajās devās (bērni uzņēma laiku ar taimeri), bet tad uz iepakojuma izlasīju – ja 3–4 dienu lietošana nepalīdz, nepieciešams to pārtraukt, ko es arī izdarīju. Pa to laiku temperatūra bija normalizējusies. It kā kāds būtu pavicinājis burvju nūjiņu.

Tā rezultātā man nav oficiālas diagnozes. Zvanīju uz ģimenes ārsta doktorātu, lai saņemtu slimības lapu, reģistratūrā man kategoriski atbildēja: ārsts jums atsaka slimības lapu, jo nav diagnozes. Kad nespēju noticēt savām ausīm, man vēl pajautāja: "Vai jūs dotos uz darbu ar šiem simptomiem?" Es atbildēju: "Nē, protams!" Uz to reģistratūras darbiniece kaut ko neskaidri nošļupstēja. Bija sajūta, ka viņas priekšā atrodas standarta frāžu saraksts, bet nestandarta situācijā nav, ko teikt. Ieteica NHS tīmekļvietnē aizpildīt "isolation note" – izziņu par manu izolāciju... Par laimi, mana uzņēmuma vadība iedziļinājās šajā situācijā un piedeva visas nepilnības, tāpēc nezaudēju naudu.

Vai vēl kāds saslima? Kad atguvos un sazinājos ar kolēģiem, izrādījās, ka tādā vai citādā formā ar līdzīgiem, bet nedaudz vieglākiem simptomiem to izslimojuši daudzi. Tik smags gadījums kā man, visticamāk, ir izņēmums vecuma grupai, kurai piederu. Nesen tika ziņots, ka uzņēmums iegādājies kopskaitā piecus tūkstošus aizsargmasku, lai tiktu katram kolektīva loceklim. Uzreiz gan brīdināja, ka tās nav labākās, spēcīgākās.

Ko tagad? Es joprojām neesmu pilnībā atveseļojies: man nav pietiekami daudz spēka, pat ejot uz trešo stāvu, rodas elpošanas problēmas, garšas kārpiņas darbojas savādi. Es gatavoju bērniem un jautāju, vai tas ir garšīgi vai nē. Pirms pāris dienām nopirkām sauso vīnu – es pagaršoju malku, bet tas likās salds. Dēls pamēģināja un sacīja – sauss. Man vajadzēja trīs dienas, lai atgrieztos sajūtas, kuras ierasti gūstu no mīļotās kafijas. Es cerēju, ka man vismaz attīstīsies imunitāte, taču nē, izrādās, ka šis draņķis var piemeklēt atkal, var mutēties un atkal inficēt.

Pašlaik mēs reizi dienā izbraucam ar mašīnu pastaigāties pa laukiem un mežiem – to sauc par "fiziskajām aktivitātēm" un atļauj likums. Lielajos veikalu tīklos ieviesta tāda prakse, ka ienākt drīkst pa vienam cilvēkam, trijatā ar diviem pieaugušiem bērniem neielaiž. Motivācija: ja veikalā ienāks trīs cilvēki, tad visi trīs iegūs vīrusu. Arguments, ka mēs dzīvojam trijatā, neder. Rezultātā mēs ieejam, it kā viens otru nepazītu, un tiekamies pie kases.

Es nesaprotu, kā tiek apkopota mūsu saslimšanas statistika. Piemēram, vai mans gadījums tajā iekļaujas vai tomēr nē? Varu atzīt, ka slimības kulminācijā, kad bija ļoti slikti, bet no Lielbritānijas veselības dienesta nesaņēmu skaidras atbildes, es pieķēru sevi pie domas, ka labprātāk gribētu būt Latvijā. Līdz tam šāda doma pat neradās, bet tad pēkšņi, dusmās griežot zobus, gribējās mājās. Likās, ka Rīgā, kaut arī par naudu, būs vieglāk saņemt visu nepieciešamo palīdzību un padomus. Analīze par 80 eiro – ļoti saprātīga cena.

Laikrakstā "Independent" tika publicēta interesanta aptauja, un izrādījās, ka tikai 9% Lielbritānijas iedzīvotāju vēlas pilnīgu atgriešanos iepriekšējā dzīvē. Cilvēki šajā situācijā šarmu atrod faktā, ka gaiss ir kļuvis tīrāks, triumfē ekoloģija, ir mazāk trokšņu uz ielām, nav nepieciešams doties uz darbu un izpildīt sabiedrības prasības... Es to nesaprotu. Jā, būtu jauki vienu vai divas dienas strādāt no mājām, bet es nevaru dzīvot bez socializācijas. Tagad mani glābj tas, ka neesmu viena, bet kā ir vientuļajiem? Pat nerunājot par to, kā mani jaunieši iepazīsies un iemīlēsies... Tikai daži cilvēki domā par to.

Pārsteidzošākais šajā stāstā ir tas, ka mans dēls un brāļameita, kas visu šo laiku pieskatīja mani bez maskām un cimdiem, pat ne reizi nenošķaudījās.