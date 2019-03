Atbrīvoties no zāļu atkarības un dzīvot. Linda Sila lūdz atbalstu operācijai

Linda Sila ir pozitīva un komunikabla sieviete, kuras dzīvi kontrolē sāpes kājā. 16 gadu vecumā viņa cieta nelaimes gadījumā, pēc kura vairākas nedēļas pavadīja reanimācijā. Daļa labās kājas un gūža Lindai ir nejutīga, bet kājas apakšstilbā teju katru dienu ir jūtamas mokošas sāpes, kas aukstā laikā ir biežākas un neciešamākas.

Jau rakstījām, ka sāpju mazināšanai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai Lindai ik mēnesi nepieciešami vairāki simti eiro medikamentu iegādei. Šo izdevumu segšanai vairākkārt ir notikusi līdzekļu vākšana. Plašāk par Lindu un līdzekļu vākšanu 2018. gada vasarā vari uzzināt šajā rakstā.

Tagad Lindai ir parādījusies iespēja samazināt sāpes, kā arī ievērojami ierobežot ikdienā lietoto medikamentu daudzumu, jo klīnika Vācijā piedāvā iespēju ievietot muguras smadzeņu stimulatoru. Tiesa, lai tas būtu pieejams, sievietei nepieciešami vairāki desmiti tūkstoši eiro. Lai izmaksas segtu, labdarības fonds Ziedot.lv ir uzsācis ziedojumu vākšanu. Vairāk par to lasi šeit.

Ziedot.lv, raksturojot Lindas situāciju, skaidro, ka pēc nelaimes 16 gadu vecumā Linda ir pārcietusi jau 25 operācijas, mācījusies no jauna staigāt, panākusi, ka viņa ir pirmā, kurai Baltijā tika veikta muguras smadzeņu stimulatora implantācija sāpju mazināšanai. Neskatoties uz sāpēm un grūtībām, Linda pabeidza mācības, strādāja par pārdevēju, 2008. gadā ar sēdvolejbola komandu piedalījās paralimpiskajās spēlēs Pekinā.

Pirms vairākiem gadiem Lindai Vācijā tika veikta speciāla pumpja implantācija, kas automātiski nodrošina pretsāpju līdzekļa ievadīšanu un komplektā ar muguras smadzeņu stimulatoru ļauj dzīvot bez sāpēm. Diemžēl pirms diviem gadiem Lindai muguras smadzeņu stimulatoru nācās izņemt, jo tas bija radījis vēdera priekšējās sienas iekaisumu.

Jaunās sieviete ik dienu turpina cīnīties ar stiprām, mokošām sāpēm, kuras pārvarēt palīdz stipras pretsāpju un nomierinošas zāles lielās devās, kas mēnesī izmaksā līdz pat 670 eiro mēnesī un izraisa atkarību. Linda jau vairāk nekā gadu cīnās par iespēju veikt valsts apmaksātu operāciju, lai atkārtoti implantētu muguras smadzeņu stimulatoru, kas komplektā ar speciālo pumpi būs risinājums sāpju novēršanai. Diemžēl Latvijas ārstu konsīlijs atteicis šādas operācijas veikšanu. Jaunā sieviete ir sāpju un izmisuma nomocīta.

Tomēr Linda ir cīnītāja, viņa atradusi iespēju konsultēties Helios klīnikā Vācijā, kur ir gatavi viņai veikt muguras smadzeņu stimulatora implantāciju. Klīnikā uzskata, ka tas ir risinājums gan sāpju mazināšanai, gan medikamentu devu un atkarības ierobežošanai. Taču, tā kā Latvijas ārstu konsīlijs ir sniedzis negatīvu atbildi, tad Lindai par operāciju jāmaksā pašai – 33 000 eiro, ceļa izdevumiem nepieciešami līdz pat 200 eiro, ka arī līdzekļi zālēm vismaz sešu mēnešu garumā, vismaz 670 eiro mēnesī apmērā. Lindai nav iespējas pašai šādas summas apmaksāt, tādēļ viņa ļoti lūdz līdzcilvēku palīdzību.

"Operācija ir nepieciešama, lai man vairs nesāpētu kāja un lai man būtu vismaz kaut kāda nākotne. Ar tām zālēm un to daudzumu, ko es šobrīd lietoju, man ir palikuši apmēram divi līdz pieci gadi, bet dzīvot man ļoti gribas," saka Linda. Pašlaik Lindai ir jālieto ļoti spēcīgi pretsāpju līdzekļi, kā arī miegazāles. Linda norāda, ka zāļu devas jau tagad ir ļoti lielas, turklāt tās izraisa atkarību, tāpēc to lietošana nav ilgtermiņa risinājums. "Tas aparāts ir vajadzīgs, lai es varētu dzīvot ilgāk."

Kvalitatīvai dzīvei Lindai nepieciešamas divas ierīces. Viena no tām ievada zāles, un tā Lindai jau ir. Viņai nepieciešams stimulators, kas dotu impulsus un "kustinātu kāju no iekšpuses". "Tagad, kad sāp, es visu laiku kratos, dīdos un cilvēki skatās uz mani kā uz klaunu." Pēc stimulatora ievietošanas viņai būs nepieciešams lietot tikai vienas zāles, kas neizraisa atkarību. Tās nav jālieto katru dienu. Reizi mēnesī vai retāk Linda dodas uz dienas stacionāru, kur notiek viņas ķermenī esošās ierīces uzpilde. "To var uzskatīt par vitamīnu nerviem, kas jālieto mūža garumā," skaidro Linda. Attiecīgo medikamentu izmanto neiropātisku sāpju mazināšanai.

Ja Lindai būs pieejams stimulators, kas palīdzēs mazināt sāpes, izmaksas pretsāpju līdzekļu un miegazāļu izmaksai samazināsies. Galvenie izdevumi būs reizi mēnesī par uzturēšanos dienas stacionārā, kas nepārsniedz 10 eiro mēnesī. Tā nepieciešama, lai ievadītu medikamentus neiropātisko sāpju mazināšanai. Linda ļoti cer, ka viņai izdosies atradināties arī no miega zālēm "Tad, kad man bija tie abi aparāti, es biju jau tikusi vaļā no miegazālēm pilnībā." Lielāko daļu no medikamentiem nepieciešamajiem līdzekļiem Linda tērē tieši miegazāļu iegādei.

Linda stāsta, ka ziemā viņai sāpes ir daudz intensīvākas un biežākas. "Tāda diena, kad nesāpētu kāja… Tas ir ļoti liels retums." Sāpes pastiprina un veicina aukstums, tāpēc rudenī, ziemā un pavasarī tās ir daudz biežākas. Linda norāda, ka sāpju dēļ nevar strādāt, tāpēc viņa ļoti novērtētu arī cita veida palīdzību, piemēram, siltu apģērbu un apavus. Par šāda veida palīdzību ar Lindu iespējams sazināties, uzmeklējot viņu sociālajos tīklos.

Ziedot operācijai, lai Linda varētu dzīvot bez sāpēm, ir iespējams šeit.

