Atklāja grūtniecības laikā. Nataļjas stāsts par vēzi un lēmumu veikt mastektomiju

Vēzis tiek uzskatīts par vienu no biedējošākajām un emocionāli smagākajām slimībām mūsdienās. Turklāt, saskaroties ar krūts vēzi, sievietēm bieži nākas zaudēt arī krūti, kas emocionāli var būt ļoti grūti. Nataļja ar šo smago slimību saskārās grūtniecības laikā. Ārstēšana tika uzsākta neilgi pēc mazuļa piedzimšanas, un tās laikā sieviete pieņēma drosmīgu lēmumu – lai izslēgtu iespēju, ka slimība atgriezīsies, viņai veica mastektomiju abām krūtīm.

Tagad Nataļjai ir 31 gads, viņa audzina divas meitas – vienai ir 10 gadu, bet otra ir pusotru gadu veca. Sievietes karjera ir saistīta ar cilvēkresursu vadību, bet sirdslieta ir rūpes par dzīvniekiem. Nataļja darbu ar dzīvniekiem sauc par savu nerealizēto sapni. Viņa ir uzveikusi krūts vēzi, un slimība ir remisijas fāzē. Tagad Nataļja par pārdzīvoto runā brīvi, bet sieviete neslēpj, ka cīņa ar vēzi bija ļoti smaga un viņai ļoti palīdzēja iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību.

Psihologa un fizioterapeita palīdzība sievietēm, kas pārcietušas krūts vēzi, sniedz iespēju dzīvot pilnvērtīgāk un iemācīties sadzīvot ar slimību un tās radītajām izmaiņām ķermenī. Viena no organizācijām, kas piedāvā iespēju šos pakalpojumus saņemt bez maksas, ir labdarības fonds "Rozā vilciens". 2018. gadā fonds palīdzēja 150 sievietēm un šogad plāno, ka atbalsts varētu būt nepieciešams 300 sievietēm. Lai to sniegtu "Rozā vilciens", sadarbojoties ar lielveikalu tīklu "Rimi", organizē ziedojumu vākšanas kampaņu, par ko vairāk iespējams izlasīt šeit.

Divas nedēļas pirms dzemdībām atklāj vēzi

Pirmā meitiņa Nataļjai ir no vīra iepriekšējās laulības, otra meitiņa ir viņas pirmais bioloģiskais bērns. Vēzi Nataļjai atklāja grūtniecības laikā. "Es biju stāvoklī, viss notika ļoti labi – kā pēc grāmatas. Kaut kādā septītajā mēnesī es sataustīju bumbuli krūtīs," atceras Nataļja. Sākumā pieļāvusi, ka tas, iespējams, nav nekas nopietns, tomēr ginekologs viņu nosūtīja uz ultrasonogrāfiju. Ņemot vērā, ka bija atvaļinājumu laiks, uz pārbaudi viņa neaizgāja uzreiz. "Devītajā mēnesī es aizgāju uz ultrasonogrāfiju. Man neko nepateica, bet tur jau bija rakstīta tā diagnoze – C50." Tas nozīmē, ka diagnosticēts krūts vēzis. Tas bija divas nedēļas pirms dzemdībām.

Viņu nosūtīja uz onkoloģijas centru, kur tika veikta arī biopsija. Apmēram nedēļu pirms dzemdībām diagnoze tika apstiprināta. Tika nolemts ārstēšanu uzsākt tūlīt pēc dzemdībām. Viņa atklāj, ka ar vīru bija nolēmuši, ka tās divas nedēļas pirms meitiņas nākšanas pasaulē par slimību pat nedomās, ko arī darīja. "Nav jēgas satraukties, tāpat būs jāārstējas," viņa norāda.

Tika uzsākta ķīmijterapija, kam sekoja operācija. Nataļja stāsta, ka piedzīvoja visas emocionālās fāzes, ar ko parasti saskaras vēža pacienti – noliegšana, depresija, pieņemšana un citas. "Man bija izteikta noliegšanas fāze. Pat tad, kad man uztaisīja biopsiju, es domāju: "Sviests! Tā nevar būt." Bija konsīlijs, man gribējās to apstrīdēt, un es gāju pie citiem ārstiem. Es izvēlējos to ārstu, kas ir man tuvāk sirdij," stāsta Nataļja. Arī sievietes māte ir uzveikusi krūts vēzi. Nataļja izvēlējās doties pie ārsta, kas bija izārstējis viņas mammu. Arī pašai speciālists ļoti palīdzēja.

Ķīmijterapiju uzsāka astoņas dienas pēc dzemdībām. "Pēc ķīmijterapijas bija operācija. Man bija trīs ķīmijterapijas kursi, bija jābūt sešiem, bet es viņus panesu ļoti slikti." Nataļja stāsta, ka jutusies ļoti slikti un nedēļu pēc terapijas pavadījusi, guļot gultā. Arī asinsanalīžu rezultāti bijuši neapmierinoši – ievērojami nokrities leikocītu līmenis. Pēc trešā ķīmijterapijas kursa viņa divas nedēļas pavadīja slimnīcā. Imunitāte bijusi ļoti zema, tāpēc pie Nataļjas nedrīkstēja doties apmeklētāji. Tas bijis ļoti smagi, jo meita bija tikai trīs mēnešus veca.

"Tā bija diezgan traumatiska pieredze," atklāj Nataļja. Lai arī meitiņa bijusi drošās rokās, māmiņas sirds bijusi nemierīga. "Tu viņu neredzi, un tik maziņš bērniņš tomēr. Gribas tomēr būt blakus." Ķīmijterapijai sekoja operācija un apstarošana. Nataļja norāda, ka tajā laikā domājusi par to, ka slimība viņu piemeklējusi ļoti nepiemērotā laikā. Viņa nevarēja barot meitu ar krūti, cilāt un vest pastaigās. Viņa vēlējusies vairāk laika un uzmanības veltīt bērnam. "Ja patin to laiku atpakaļ, man vairāk gribējās izbaudīt to laiku. Cilvēkiem parasti ir citas problēmas, kad piedzimst bērns."

Lēmums par mastektomiju un traumējošie spoguļi

Ārstēšanas laikā, Nataļja pieņēma lēmumu veikt mastektomiju abām krūtīm, lai izslēgtu iespējamību, ka vēzis atgriezīsies. Tā kā risks, ka viņa varētu saslimt ar krūts vēzi, bija augsts, jo ar to bija slimojusi gan viņas mamma, gan vecmāmiņa, Nataļja jau bija iepriekš izlēmusi, ka, sasniedzot 40 gadu vecumu, varētu veikt mastektomiju. "Tā bija kļūda. No savas pieredzes varu teikt, ka nevajag to "novilkt" līdz kādam vecumam, jo vecums šai slimībai vairs nav noteicošais faktors – jauni cilvēki slimo arvien biežāk un biežāk." Sieviete arī uzsver, cik svarīgas ir krūšu pašpārbaudes.

Nataļja norāda, ka abu krūšu noņemšanai par labu izšķīrās, jo viņas mamma ar krūts vēzi saskārās divreiz. Pēc tam, kad šķita, ka slimība jau ir uzveikta, tā atgriezās otrā krūtī. "Es biju pārliecināta, ka man to nevajag, man vienalga par tām krūtīm – galvenais, lai ir veselība. Ārsts, kas mani operēja, arī piedāvāja noņemt krūtis un ielikt implantus. Protams, par saviem līdzekļiem, bet tas nav tik dārgi, kā parastā situācijā," saka Nataļja. Viņa norāda, ka nenožēlo savu izvēli, jo tas esot labāk, "nekā pa daļām tur kaut ko griezt."

"Tas nemaina to sievišķību," pārliecināta Nataļja. "Sievišķība, protams, ir smags jautājums, jo tas vēzis izkropļo sievieti – tev nav ne matu, ne krūšu, ir šuves un viss pārējais. Tomēr tas ir jāpieņem. Tā ir tava veselība – kāda mums ir medicīna šajā brīdī, tāda viņa ir. Ja tev ir iespēja dzīvot, tad, protams, labāk dzīvot tā nekā bailēs."

Ārstēšanas laiks bijis ļoti smags – izkrituši mati, Nataļja nokritās svarā. "Tu neizskaties ne pēc sevis, ne pēc sievietes. Tur vispār no sievietes maz kas paliek. Spoguļi mājās – tā ir traumatiska lieta." Jautāta par to, kā viņa vērtē sievietes, kas sociālajos tīklos dalās ar saviem stāstiem par krūts vēzi, neslēpj rētas un nesteidz veikt krūšu rekonstrukciju, Nataļja atbild, ka viņu šādi stāsti ļoti iedvesmo. Pati viņa nebūtu gatava iztikt bez implantiem, bet apbrīno sievietes, kas ir tik drosmīgas, lai to spētu. "Es tiešām apbrīnoju sievietes, kas noņem un neliek, un jūtas labi un sievišķīgi. Tas ir forši. Es pati arī esmu nonākusi pie slēdziena, ka tā sievišķība nav ne krūtīs, ne matos."

Viņa uzsver, ka ir ļoti pateicīga labdarības fondam "Rozā vilciens", kas deva iespēju saņemt psiholoģiskās konsultācijas un apmeklēt fizioterapeitu. "Tā pieredze ir tāda, kāda viņa ir. Tagad es varu par to runāt, bet, ja man pajautātu tajā brīdī, es neko nevarētu pateikt. Tas ir ļoti grūti – to vispār pieņemt."

Nataļja atklāj, ka ir ļoti priecīga tuviniekiem, kas viņu slimības laikā mudināja tikties ar cilvēkiem un apmeklēt ģimenes pasākumus, jo viņai pašai tajā laikā gribējis noslēgties. Īpaši nozīmīgas atbalsts bija vīrs. Nataļja tajā laikā netikās ar citām vēža pacientēm, jo nodarbinājuši citi jautājumi, tomēr viņa ir pārliecināta, ka tas varētu palīdzēt pārdzīvot smago ārstēšanās laiku. Sieviete uzsver, ka speciālista konsultācijas un līdzcilvēku atbalsts ir ļoti būtiski, cīnoties ar vēzi.

Speciālists: sievietes nav gatavas to pārdzīvot divreiz

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts ķirurgs Arvīds Irmejs skaidro, ka gadījumu, kad krūts vēzi atklāj sievietēm grūtniecības laikā, nav ļoti daudz. Mūsdienu pieeja šādā situācijā koncentrēšanās uz vēža uzveikšanu, nevis grūtniecības pārtraukšanu. "Te nu ir tā reize, kad katrs gadījums ir individuāls," saka speciālists. Var atšķirties gan tas, cik agresīvs ir audzējs, gan tas, kāds ir grūtniecības laiks.

Pasaulē ir arī gadījumi, kad grūtniecēm tiek veikta ķīmijterapija, un rezultāti bijuši pozitīvi, tomēr pašlaik nav izpētīts, kā tas varētu ietekmēt bērna veselību ilgtermiņā. Pasaulē nav datu, kas ļautu pilnīgi izvērtēt ķīmijterapijas atstātās sekas uz bērnu. "Mūsdienīgā pieeja ir izmantot visas iespējas," uzsver speciālists. Irmejs norāda, ka koncepts un attieksme pret vēža ārstēšanu grūtniecēm pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies. Grūtniecības saglabāšana tad netika apspriesta.

Jautāts par to, vai grūtniecības laikā vēzis attīstās straujāk un ir agresīvāks, Irmejs paskaidro, ka tā sacīt nevar. Krūts vēzis šajā laikā var būt agresīvāks citu iemeslu dēļ. "Jebkurā gadījumā tā ir gados jauna sieviete, un gados jaunām sievietēm agresīvo vēžu īpatsvars ir augstāks nekā pēc 45-50 gadu vecuma," paskaidro ārsts, piebilstot, ka tas varētu radīt iespaidu, ka grūtnieces parasti saskaras ar agresīvākām vēža formām. Ārsts arī stāsta, ka zina gadījumu, kur sievietei krūts vēzi atklāja trešajā grūtniecības mēnesī. Ārstēšana bija jāsāk ar ķīmijterapiju. Viņa nolēma bērniņu paturēt un uzsākt ārstēšanos pēc mazuļa nākšanas pasaulē. Lai arī vēzis šo sešu mēnešu laikā bija progresējis, viņai izdevās to uzveikt, jo konkrētais audzējs ļoti labi reaģēja uz ķīmijterapiju.

Runājot par sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, ārsts uzver, ka ir ļoti būtiski sievietēm arī šajā laikā pievērst uzmanību izmaiņām krūtīs, rūpēties par sevi un laikus vērsties pie speciālista. Irmejs norāda, ka tas ir būtiski visos apstākļos – sievietēm ir nepieciešams regulāri veikt krūšu pašpārbaudi, kā arī no 50 gadu vecuma ir jāizmanto iespēja veikt valsts apmaksātu mamogrāfiju.

Par vienu no profilakses pasākumiem cīņā ar pārmantotu krūts vēzi tiek uzskatīta mastektomija, par ko plašāk sāka runāt pēc tam, kad aktrise Andželīna Džolija 2013. gadā veica krūšu noņemšanu ar mērķi samazināt vēža risku, jo viņai tika atklāta mutācija BRCA1 gēnā. Irmejs stāsta, ka ir veikti pētījumi, kas apstiprina – ja ir bijis pārmantots krūts vēzis un krūts nav noņemta pilnībā, pastāv nedaudz mazāk nekā 10 procentus liels risks, ka slimība atgriezīsies tajā pašā krūti. Recidīva risks ir diezgan līdzīgs salīdzinājumā ar nepārmantotu krūts vēzi, ja krūts tiek saglabāta "Tomēr ir pilnīgi skaidra cita lieta – ir teju 20 procentu liels risks, ka sievietēm ar īpašām ģenētiskām izmaiņām krūts vēzis var attīsties otrā krūtī." Ārsts norāda, ka pacientes bieži norāda – viņas nav gatavas vēlreiz ieziet cauri visiem ārstēšanas posmiem, īpaši ķīmijterapijai. Tāpēc arī daļa sieviešu ar mutāciju BRCA1/2 gēnā izvēlas veikt mastektomiju abām krūtīm ar tūlītēju implantu rekonstrukciju.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.