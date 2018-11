Ja gaidīsi, kamēr sāks traucēt, tu zaudēsi. Ērika pieredze cīņā ar prostatas vēzi

"Tas nesāp, netraucē, un, kad tas sāk tev traucēt, tad ir par vēlu, tu esi zaudētājs," par prostatas vēzi saka Ēriks Mikelšteins. Viņš šo slimību ir iepazinis ļoti tuvu – vēzis sagādāja daudz moku viņa tēvam dzīves pēdējos gados, arī pats viņš pirms diviem gadiem saskārās ar šo diagnozi. Tagad audzējs, kā saka Ēriks, "ir ārā no ķermeņa", un viņš piekrita pastāstīt par savu cīņu ar vēzi un secinājumiem par to, kas palīdzēja atbrīvoties no smagās slimības.

Ēriks ir dzimis un audzis Kanādā, viņa vecāki pēc Otrā pasaules kara devās bēgļu gaitās. Dzīvojot Toronto, Ēriks un viņa ģimene nezaudēja saikni ar latvietību, un pirms 11 gadiem vīrietis pārcēlās uz Latviju. Ikdienā Ērikam ir daudz darāmā – divas dienas nedēļā viņš strādā par pavāru, vada arī savu mikrouzņēmumu, kas nodarbojas ar namu apsaimniekošanu un remontdarbiem, kā arī ir sertificēts gids, kas vada ekskursijas pa Rīgu.

Runājot par Latviju, Ēriks teic, ka viņam te patīk: "Es esmu atradis savu vietu." Viņš ir laimīgs, ka var dzīvot šajā valstī. "Cilvēki mēdz sūdzēties par daudzām lietām šeit Latvijā, bet es saku – aizbrauc, paceļo, atbrauksi atpakaļ un tiešām sapratīsi, ka tu dzīvo zelta zemē. Mēs esam diezgan brīvi domājoši, mums ir demokrātija. To lietu daudzās valstīs trūkst. Te neviens neapšauda nevienu. Kad tu ej vēlēt, vēlēšanu iecirknis netiek spridzināts. Laikapstākļi mums ir diezgan labi, daba te ir fantastiska. Jā, te ir kārtīga vieta."

Vēzis nekur citur neved – tikai uz leju. Tu viņu vari nedaudz apstādināt, nedaudz pastumt sānis, nobremzēt, bet tāpat viņš nāks atpakaļ. Es jūtos laimīgs, ka to pārbaudi veicu. Ēriks

Arī par veselības aprūpi kopumā viņš nesūdzas – tā neesot sliktāka par to, kāda ir Kanādā, kur no vēža ārstējās viņa tēvs. Kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc prostatas vēzis paņem vīriešu dzīvības, viņš min novēlotu došanos pie ārsta un rūpju trūkumu par savu veselību. "Negaidi, ka tava sieva to darīs," par ierosmi doties pie ārsta saka Ēriks, "viņa pati aizies pie ārsta. Un, ja viņa to dara, tev arī vajadzētu to darīt. Tas nav ekskluzīvi sievietēm." Viņš aicina vīriešus nekautrēties un nebaidīties veikt pārbaudes, kas var palīdzēt agrāk atklāt vēzi. "Cilvēki saka – ja es nezinu, tad viss ir labi. Bet kādā dienā tu zināsi, un tad nebūs labi."

Jau jaunībā Ēriks zinājis, ka par savu veselību ir jārūpējas, tāpēc, sasniedzot 50 gadu vecumu, viņš sāka veikt regulāras papildu pārbaudes, kas arī palīdzēja slimību laikus atklāt. "Es būtu cik cemmīgs uz sevi, ja nebūtu veicis to pārbaudi un tagad kaut kāda iemesla dēļ aizietu pie ārsta un atklātos, ka man vēzis jau ir "izkāpis" ārā no prostatas un no 10 paraugiem pieci vai seši ir ar vēzi. Es nezinu, ko es darītu, jo tu zini uzreiz – nebūs labi. Vēzis nekur citur neved – tikai uz leju. Tu viņu vari nedaudz apstādināt, nedaudz pastumt sānis, nobremzēt, bet tāpat viņš nāks atpakaļ. Es jūtos laimīgs, ka to pārbaudi veicu."

Tagad viņš var sacīt, ka vēža ķermenī nav, bet ir sekas. "Es dzīvoju ar šīm sekām, saprotu un risinu tālāk."