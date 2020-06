Kā likvidatori no seriāla 'Černobiļa' – Latvijas mediķu stāsti par Covid-19 pandēmiju

Aprīļa vidū Andrejs Ērglis un Pēteris Apinis vērsās pie valsts augstākajām amatpersonām ar aicinājumu atjaunot sporta nodarbības. "Darīju to, lai sapurinātu un uzmundrinātu cilvēkus, viņu domāšanu," skaidro kardiologs. "Un tā arī notika. Protams, es sapratu epidemiologu bažas – uz viņu pleciem gūlās nenormāla atbildība par visas valsts dzīvību, veselību un ekonomiku. Tagad atkal ļauts sportot no septiņu gadu vecuma. Manam mazdēlam ir seši – viņš ļoti bēdājas, ka nevar apmeklēt savus treniņus. Taču no 9. jūnija viss virzīsies uz priekšu."

Ērglis uzskata, ka priekšdienās Latvijai nepieciešams izveidot sava veida vienotu civilās aizsardzības štābu – koordinēšanas padomi, kas pilnībā kontrolē situāciju. "Ja kādā slimnīcā sākas slimības uzliesmojums, jau laikus jāzina, kas kur dosies," uzskata kardiologs. "Gandrīz kā karā, nedod Dievs, protams! Štābs vajadzīgs nevis tad, kad "cepts gailis pieķēries", bet tagad. Pilnīgi skaidrs, ka Stradiņa slimnīca pilnībā jāpārkārto. Šobrīd tā ir ļoti neērta, lai sadalītu visas plūsmas, organizētu distancēšanos, vienā palātā ir pārāk daudz pacientu.

Tāpat rudenī noteikti nepieciešama masveida vakcinācija pret gripu – vismaz iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem – tas ir daudz lētāk nekā seku likvidēšana vēlāk. Pie mums vakcinējas 8%, bet vajag 75%. Tā pasaudzēsim mediķu resursus koronavīrusa otrā viļņa gadījumam. Tad arī Covid-19 varēs samērā ātri izķert un hospitalizēt, kamēr nav pievienojusies bakteriālā komponente."

Ērglis ir pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk viss atgriezīsies savās sliedēs: "Protams, mēs centīsimies visu uzlabot, sapratīsim, ka katram nepieciešama privātā telpa, ka slimnīcas jāsakārto, taču kopumā cilvēka dabā ir ļoti ātri aizmirst slikto. Bija mēris, spāņu gripa, kari, bet viss pagājis un aizmirsts. Daba nemainās, tās ir tikai politiķu runas."

Endokrinoloģe: "Divi eiro par 40 minūšu konsultāciju – kā, lūdzu?"



Viens no lielākajiem riska faktoriem saistībā ar Covid-19 ir diabēts, kā rezultātā jaunā koronavīrusa epidēmijas laikā endokrinologu konsultācijas bija vienas no visvairāk pieprasītajām. Par laimi, tieši šajā nozarē daudzas konsultācijas izdevās veikli pārcelt uz attālinātā darba režīmu. Endokrinoloģe Jeļizaveta Sokolovska stāsta, ka darbā ar hroniskiem pacientiem lieliski palīdzēja tālrunis. Analīzes varēja nodot tuvākajā laboratorijā, rezultātus apskatīt sistēmā, izrakstīt elektroniskās receptes un pacienta kartē atstāt nosūtījumus uz nākamajām analīzēm – diemžēl elektroniski tas vēl netiek darīts.

Foto: LETA

"Pacienti bija ļoti apmierināti ar to, ka ārsts viņiem zvana. Viņi tam iepriekš gatavojās," stāsta Sokolovska. "Šādu saziņas veidu var saglabāt hroniskajiem pacientiem un atkārtotām konsultācijām. Problemātiskāk bija ar pacientiem, kam bija nepieciešama pirmreizējā vizīte. NVD talonam nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījuma oriģināls – elektronisku alternatīvu nav. Portālā "Doconline" praktizē privātā medicīna – tur nav iespējams aizpildīt valstij nepieciešamos atskaites dokumentus, bet 70–80% manu pacientu ir no valsts kvotām. Telefoniski novērtēt tev nezināma pacienta stāvokli ir grūti."

Sokolovska vērš uzmanību, ka attālinātā komunikācija speciālistam prasa vairāk laika: "Nav skaidrs, kādēļ NVD nolēma par šādām konsultācijām maksāt divreiz mazāk. Teica, ka valsts visiem palīdzēs, bet galu galā – kaut kāds apvainojums. Tas nav tikai mans viedoklis. Kolēģe, kas principiāli strādā tikai ar valsts kvotām, uzskatot, ka medicīnai jābūt visiem pieejamai, algas dienā gandrīz apraudājās – pēc visu nodokļu samaksas viņai palika divi eiro par attālināto konsultāciju – par 40 minūtēm saspringta darba." (Ārste paskaidro, ka par telefonisku konsultāciju valsts maksā 11,90 eiro, mediķis 60% atdod medicīnas centram, no atlikušajiem 4,70 eiro jānomaksā visi nodokļi.)

Tagad uz pieņemšanām nāk no marta atliktie pacienti ar saasinātām hroniskām kaitēm. Arī agrāk rindas pie endokrinologiem nebija īsākas par trim mēnešiem, bet tagad tās tikai augs. Reizēm, nepieciešamības gadījumā, jāpieņem vairāk pacientu, nekā ir kvotu. Aizsargmasku trūkumu Sokolovska nav manījusi. Pieradusi operatīvi tīrīt kabinetu ar dezinfekcijas salvetēm un regulāri vēdināt telpas. "Neviens no maniem pacientiem nav ziņojis par saslimšanu – par to ļoti priecājos. Tomēr uzskatu, ka daudzi no mums jau ir izslimojuši, īpaši tie, kas ziemā brauca uz ārzemēm."

Stomatoloģe: "Tagad mēs esam kā likvidatori no seriāla "Černobiļa""



Vairums stomatologu ārkārtējās situācijas laikā devās dīkstāvē vai atvaļinājumā. Higiēnisti darbu pārtrauca 27. martā, ierindā atgriezās 14. maijā, ortodontu sniegto pakalpojumu klāsts bija ierobežots, atsevišķi stomatologi pieņēma akūtos pacientus.

Rīgas 1. slimnīcas zobārstniecības nodaļas vadītāja Maija Drīksne stāsta: "Bija kolēģi, kas nobijās, teica, ka nestrādās. Taču arī bez Covid-19 mums risku netrūkst, pat ar visnopietnākajiem aizsardzības līdzekļiem, – hepatīts, HIV, gripa... Mēs šo profesiju izvēlējāmies. Nodaļa bija slēgta sešas dienas, izmantojām atvaļinājuma dienas un pasūtījām visu nepieciešamo, lai pakāpeniski atjaunotu darbu." Un tūlīt nodaļā parādījās daudz pieaugušo pacientu no slēgtajām praksēm.

Tagad stomatoloģijā ir viss nepieciešamais – vienreiz lietojamie halāti, cepures, masku vietā respiratori. Pacientus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta, arī pie ķirurga. Starp pieņemšanām ir ilgākas pauzes, telpas tiek vēdinātas. Dezinfekcija ir notikusi vienmēr. Diemžēl pacientiem papildu drošības pasākumi dārgi izmaksās – plus 9,50 eiro par katru vizīti. "1. slimnīca ir liela medicīnas iestāde, kurā pusi pakalpojumu apmaksā valsts," stāsta Drīksne, "bet no valsts tika piegādāta viena respiratoru krava. Jā, lielām iestādēm iepirkums sanāk lētāks, tomēr viss tāpat kļuvis dārgāks." Kā norāda Drīksne, bērnus ļoti iespaido zobārstu jaunais aprīkojums: "Izskatāmies kā likvidatori no filmas "Černobiļa", mūs uztver nopietnāk."

Problemātiska situācija izveidojusies ar jauniešiem, kam ārkārtējās situācijas laikā apritēja 18 gadu. Līdz šim vecumam stomatologa pakalpojumus apmaksā valsts, bet ārkārtējās situācijas laikā daudzi nepaguva izmantot savu iespēju. Tagad norisinās pārrunas ar Nacionālo veselības dienestu, lai šo termiņu pagarinātu. Tāpat Drīksne cer, ka valsts atradīs veidu, kā kompensēt kaut daļu tēriņu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Onkologs: "Varam gaidīt pacientu bumu"



Lai gan ārkārtējās situācijas laikā pacientiem ar reālām aizdomām par vēzi ierobežojumu nebija, onkologi piedzīvojuši pacientu skaita samazināšanos. Šīs ir sekas apgrūtinātai piekļuvei ģimenes ārstiem un izmeklējumiem, uzskata Latvijas Onkologu asociācijas prezidents Jānis Eglītis. Darba mazāk ir gan ķirurģijā, gan "zaļajā koridorā" – vien pagājušajā nedēļā pieraksta sistēma sākusi pildīties ar pirmreizējiem pacientiem.

"Pēc palīdzības vērsās pacienti ar tādām onkoloģiskajām slimībām, kas, piemēram, izraisa gremošanas traucējumus un citu būtisku diskomfortu," precizē Eglītis. "Gadījumos, kad slimības izpausmes nav tik izteiktas un nepasliktina vispārējo pašsajūtu, piemēram, veidojumi uz ādas vai krūtīs, pacientu plūsma ir mazinājusies. Turklāt uz laiku bija apturēta valsts skrīninga problēma, kas atved dažus pacientus uz onkoloģiju."

Foto: LETA

Ķīmijterapijā un staru terapijā tika novērota pat plānu pārpilde. Daudzi sāka ārstēties pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Onkologs hipotētiski pieņem, ka pēc noteikto ierobežojumu atcelšanas varētu gaidīt onkoloģisko pacientu bumu, taču parasti vasaras mēnešos tiekot novērots kritums... Eglītis ir pārliecināts, ka valsts darbības medicīnā (precīzāk – onkoloģijā) bijušas adekvātas, tomēr, tā kā medicīnisko pakalpojumu pārtraukums pasliktina iedzīvotāju veselību, vīrusa otrā viļņa gadījumā labāk no tā izvairīties, ieviešot bargākus pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

LOR speciālists: "Labāk vienreiz ieraudzīt, nekā desmitreiz par to klausīties"



Epidēmijas laikā par visvairāk apdraudētajiem speciālistiem kļuva arī otolaringologi, kas karstākajā periodā atteicās strādāt. Anonīmai sarunai ar "Delfi plus" piekrita kāds otolaringologs, kas ārkārtējās situācijas laikā klātienē nestrādāja vien pirmās 10 dienas, šajā laikā konsultējot bez maksas pa telefonu. Līdzko tika sagādāti respiratori un vienreizējās lietošanas aizsargtērpi ar priekšautiem, akūto pacientu plūsma atjaunojās.

"Telefona konsultācijās akūtas sāpes varēja remdēt, izrakstot antibiotikas," stāsta mediķis. "Pacients sūtīja foto, piemēram, auss. Kaut ko no ārpuses var redzēt, taču pēc šādas bildes diagnozi grūti noteikt. Arī pacientam ir grūti paskaidrot savas sāpes – spiedošas, asas, durošas... Labāk vienreiz redzēt, nekā desmitreiz klausīties. 10 dienu laikā sakrājās daudz problēmu – mēs atjaunojām pieņemšanas. Vispirms – akūtās. Vēlāk arī pārējās. Piemēram, šodien ieradās pacients – viņam rīklē audzējs attīstījies tiktāl, ka nespēj norīt, viņš bija cieties, domājot, ka ārsts nepieņem."

Pirmajā laikā pacientus ar kakla sāpēm lūdza pirms ārsta apmeklējuma veikt Covid-19 testu. Kopš situācija uzlabojusies, šādas stingras prasības vairs nav. Kā novērojis speciālists, šobrīd ir mazāk pacientu ar elpceļu slimībām. Pirmkārt, nav sezona – problēma saasinās rudenī. Otrkārt, ir mazāka vīrusu apmaiņa. Agrāk apmēram puse pacientu bija bērni, tagad, dažus mēnešus pavadot mājās, viņi gandrīz necieš no saaukstēšanās. Ārsts uzskata, ka viņa specialitātē attālinātās konsultācijas der vien ārkārtējās situācijas laikā. Elektroniskā nosūtījumu sistēma krietni atvieglo darbu.

Dermatologs: "Neatlieciet jaunos veidojumus uz vēlāku laiku!"



Dermatologam, klīnikas "Derma Clinic Riga" vadītājam Raimondam Karlam krīze pienāca divas nedēļas agrāk nekā citiem. Atgriežoties no profesionālā kongresa Maskavā, kur viņam tika piešķirts Nacionālās dermatologu un kosmetologu alianses goda biedra tituls, Karls uzzināja, ka viņam jāievēro 14 dienu pašizolācija. Vienlaikus "aiz atslēgas" nonāca arī trīs no komandējuma atgriezušies klīnikas speciālisti. Tā nu nācās operatīvi, tiešsaistes režīmā, pārkārtot klīnikas darbu.

"Situācijās, kad tas bija iespējams, konsultējām attālināti," stāsta Karls. "Video konsultācijas lieliski palīdz vairāku dermatoloģijas problēmu gadījumā, tomēr tās nav tik piemērotas jaunu veidojumu diagnostikai. Piemēram, dermatoskopija attālināti nav iespējama, tādus pacientus sūtīju pie kolēģiem. Pēc rīkojuma par ambulatorās medicīnas apturēšanu klīniku nācās iekonservēt. Tagad darbs pilnībā atjaunots, gaidīšanas sarakstā iekļauti visi, kas izlaida vizītes martā un aprīlī. Laikus "nenoķerta" veidojuma izraisītās sekas var būt bēdīgas. Pirmajās darba nedēļās pagaidām nevienam nav apstiprināta melanoma – prieks par to. Iespējams, karantīna samazinās seksuāli transmisīvo slimību skaitu, tomēr prieks par karantīnas atcelšanu zināmā mērā var veicināt statistikas kompensāciju."

Foto: Publicitātes foto

Speciālists novērojis, ka stress par situācijas nenoteiktību jau tagad radījis saasinājuma fonu tādām dermatoloģiskām slimībām kā psoriāze, neirodermīts u. c. Ir pacienti, kas savas ādas kaites uztver kā iespējamas Covid-19 izpausmes – šos cilvēkus nākas mierināt.

Parādoties kaut mazākajām aizdomām, nevajadzētu atlikt vizīti pie ārsta, atgādina Karls. Klīnikā tiek ievēroti visstingrākie drošības noteikumi, visiem darbiniekiem ir maskas, viss tiek dezinficēts. Pieņemšanas ir ilgākas, starp pacientiem tiek ievērotas ilgākas pauzes. Maksa par vizīti paaugstinājusies vien par vienas maskas cenu, turklāt drīkst ņemt līdzi arī savu.

"Man ir sajūta, ka aizsargmasku un dezinfekcijas līdzekļu ražošana ir īsta zelta dzīsla daudziem uzņēmumiem, kas agrāk ar to nemaz nenodarbojās. Parastas ķirurģiskās maskas cena ir palielinājusies 30–50 reizes. No Nacionālā veselības dienesta saņēmām noteiktu respiratoru skaitu, bet, protams, ar to nepietiek. Ja aizsarglīdzekļu cenas nemazināsies, maksa par vizīti klīnikā kļūs lielāka."

Mediķis ir pārliecināts, ka viņa specialitātē video konsultācijas kļūs aizvien populārākas, jo īpaši – gados jaunākiem pacientiem un tiem, kas nedzīvo Rīgā.

Ginekoloģe: "Var parādīties problēmas ar kontracepcijas līdzekļu piegādēm"



Privāti praktizējošā ginekoloģe Nataļja Kalašņikova stāsta, ka ārkārtējās situācijas laikā galvenokārt tika pieņemtas grūtnieces. Un pat ar šo pacientu grupu visbiežāk tika strādāts attālināti.

"Mūsu ārsti klātienē pieņēma vienu dienu nedēļā – tātad tikai trīs dienas. Sākumā bija saspringta situācija ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Es pati tagad strādāju trīs dienas nedēļā. Medmāsa un reģistratūras darbiniece pašlaik saņem dīkstāves pabalstu, tādēļ visu darām paši – dokumentu aizpildīšana prasa pusotru reizi vairāk laika. Privātpraksē ir neliela uzgaidāmā telpa, kas nav droši, tur vietas pietiek tikai divām personām. Taču neplānoju paaugstināt cenas – ir skaidrs, ka cilvēki tagad nevar normāli pelnīt. Daži par vizīti maksā pat pa daļām."

Foto: Publicitātes attēli

Kalašņikova norāda, ka samaksa par telefoniskajām konsultācijām ir nožēlojama: viena trešā vai ceturtā daļa no parastā tarifa, kaut gan šīs konsultācijas prasa ļoti daudz laika. "Sākumā man šķita, ka tas ir ērti, taču drīz vien sapratu, ka zvani no rīta līdz vakaram pastāvīgi neļauj strādāt, iesāktie darbi nemitīgi tiek iztraucēti. Daudz vienkāršāk ir strādāt, nosakot vizītes laiku. Taču, kad pieņemu pacientes, es nevaru atbildēt uz tālruņa zvaniem. Piemēram, pirmdien man bija 27 neatbildēti zvani. Rinda kļuvusi īsāka – cilvēki retāk vēršas pie mums, acīmredzot vēl baidās. Turklāt man ir virkne pacienšu, kas nedzīvo Latvijā, – viņas tagad nevar atbraukt." Ārste uzskata, ka ginekoloģijā video konsultācijas nepalīdz: "Man vajag ieskatīties..."

Atbilstoši NVD jaunajām rekomendācijām, ja pacientam nav elpceļu saslimšanas simptomu, drīkst strādāt arī bez maskas, tomēr Kalašņikova vēlas pilnībā nodrošināties. "Paldies Dievam, neviena mana paciente nav cietusi no Covid-19 un nav nekādu ielaistu slimību! Visas grūtnieces strikti ievēroja izolāciju, pat uz veikalu lieki negāja." Par to, kā Covid-19 varētu ietekmēt grūtniecību un gaidāmo mazuli, Kalašņikova neņemas spriest. Par laimi, Latvijā nav bijis inficētu dzemdētāju. Citās valstīs aprakstītajos gadījumos bērni dzima veseli, bet kā smaga saslimšana – toksīni, stress – ietekmētu grūtniecību, nav zināms.

"Pasaulē ir fantastiski zinātnieki, vakcīna tiks atrasta. Esmu optimiste," teic Kalašņikova. "Protams, esmu ieplānojusi ziemā ceļojumu uz slēpošanas kūrortu. Man pat patīk, ka tagad nav jāpērk modīgas kurpes un tērpi, bet var staigāt sportiskos apavos un racionālā apģērbā. Protams, nepatīk, ka nedrīkst ar draugiem tikties tik cieši kā agrāk. Šodien runāju ar kāda farmācijas uzņēmuma pārstāvi – mani brīdināja, ka varētu kavēties atsevišķu kontracepcijas līdzekļu piegādes. Nāksies meklēt alternatīvu."