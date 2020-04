Pacients, kas izveseļojās no Covid-19: mokošākais ir neziņa, gaidot analīžu rezultātus

Neilgi pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas rakstījām par Aivi (vārds mainīts), kas bija viens no pirmajiem pacientiem, kam Latvijā diagnosticēja jauno koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19. Tagad, kad viņš ne tikai jūtas labi, bet arī oficiāli ir atzīts par veselu un vairs netiek uzskatīts par apdraudējumu citiem, vīrietis dalās pieredzē par karantīnu, slimību un analīžu veikšanu. Viņam karantīnā nācās pavadīt 28 dienas. Liela daļa laika pagāja, gaidot kārtējo analīžu rezultātus.

Uz jautājumu par to, vai viņš ir atveseļojies, Aivis atbild, ka jā – divas reizes pēc kārtas Covid-19 analīzes ir bijušas negatīvas. Karantīnā, izvairoties no kontakta ar citiem cilvēkiem, pavadītas 28 dienas. "Tā ir realitāte," saka Aivis, piebilstot, ka tas arī parāda, cik svarīgi ir pašizolēties un izvairīties no kontakta ar līdzcilvēkiem arī tiem cilvēkiem, kam nav slimības pazīmju. Viņš ir pārliecināts, ka tiem, kas ir riska grupā saslimt ar šo slimību, vajadzētu turpināt izolēties arī pēc 14 dienu perioda.

"Trakākais ir analīzes," par slimošanas laiku saka Aivis. Rezultātus var nākties gaidīt dienām. Tieši sadzīvošana ar ilgstošu neziņu izolācijas laikā bijis pats grūtākais. Viņam nācās veikt vairākas analīzes, un tās veica gan "Centrālā laboratorija", gan "E. Gulbja laboratorija". Aivis atklāj, ka pirmajā rezultātus gaidījis dienām – divas, trīs un pat piecas. Otrā laboratorijā testu veica vienu reizi, bet rezultātus e-pastā saņēma nepilnas dienas laikā. Vīrietis atklāj, ka pēc vairākām nedēļām karantīnā, emocionāli svarīgi bijis saņemt rezultātus pēc iespējas ātrāk. Citādi var sanākt, ka cilvēks veic analīzes, vairākas dienas gaida rezultātu, tad atkal tiek veiktas analīzes, kuru rezultāts jāgaida dienām. Lai arī starp analīžu veikšanu nepieciešams nogaidīt vismaz 24 stundas, rezultātu uzzināšana pēc vairākām dienām var ievērojami pagarināt karantīnu. Aivis norāda, ka to izturēt ir ļoti sarežģīti.

"Tas ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti un rada sajūtu, ka par cilvēku kāds interesējas," ātru analīžu rezultātu saņemšanu komentē Aivis. Tāpat viņš bažījas, ka ilgstoša analīžu gaidīšana tiem, kas jūtas slikti, bet kam Covid-19 nav diagnosticēts, var liegt iespēju izslēgt šo slimību un uzsākt pareizo ārstēšanu, ja tāda nepieciešama.

Runājot par pēdējo mēnesi viņa dzīvē, Aivis stāsta: "Četras nedēļas pagāja karantīnā bez īpašiem simptomiem." Tikai pirmajā nedēļā esot bijuši vērojami nelieli simptomi. Lai arī izolācijā būt nav viegli, Aivis atbalsta ierobežojumu nepieciešamību un ir pārliecināts, ka ar tiem mums nāksies sadzīvot vēl ilgi.

Slimojot ir jārēķinās ar to, ka var nākties veikt krietni daudz analīžu, lai arī pašsajūta ir laba. "Pirmās man bija pozitīvas, tad uztaisīja otrās, bija pozitīvas, trešās man bija negatīvas." Tā kā trešo analīžu rezultātus nācās gaidīt vairāk nekā 50 stundu un Aivis nebija gatavs gaidīt, kad viņam būs iespēja veikt atkārtotas analīzes "Centrālajā laboratorijā" un vēl dažas dienas uz rezultātiem, viņš meklēja ātrāku risinājumu. "Es sazvanīju Gulbi ("E. Gulbja laboratorija") un vaicāju, vai man var veikt analīzes. Arī mana ārste atļāva." Analīzes viņš veica vakarā un jau naktī e-pastā saņēma rezultātu. Tas bija pozitīvs, uzrādīja slimību.

"Nākamās analīzes bija vāji pozitīvas, tad bija negatīvas un tad es atkal biju pozitīvs, pēc tam es biju negatīvs, tad es biju vēlreiz negatīvs un tad es biju brīvs," visas analīzes uzskaita Aivis. Pirmās divas analīzes Aivim veica viņa dzīvesvietā, uz pārējām viņš devās ar savu auto. Vīrietis uzver, ka auto neviens cits neizmantoja un, dodoties veikt analīzes, viņš nav kontaktējies ar nevienu personu. Viņš norāda, ka izprot, cik liels slogs būtu medicīnas sistēmai, ja visas analīzes veiktu viņa dzīvesvietā. Tā kā Aivim bija iespēja braukt ar auto, ko neviens cits neizmanto, un, neradot riskus līdzcilvēkiem, piekritis doties uz analīžu nodošanas punktiem pats.

"Vissmagākais ir tas, ka tevi ilgi tur neziņā," par analīžu rezultātu gaidīšanu atklāj Aivis, "mana lielākā sāpe bija tā, ka es sapratu – es nespēju sadzīvot ar ilgu neziņu."

Nacionālajā veselības dienestā (NVD) "Delfi" skaidroja, ka pašlaik tiem meklēts iemesls tam, kāpēc daļā gadījumu ir tik ilgi jāgaida, līdz pacients saņem analīžu rezultātus. No brīža, kad NVD saņem rezultātus līdz brīdim, kad tie pieejami pacientiem e-veselības sistēmā, aizrit vidēji divas stundas. Visticamāk, aizķeršanās meklējama "Centrālajā laboratorijā", pieļauj NVD, norādot, ka pašlaik tiek meklēti risinājumi, lai analīzes būtu pieejamas, vēlākais, divu dienu laikā.

NVD atklāj, ka šis nav vienīgais gadījums, kad rezultāti nav saņemti laikus, dienests ir saņēmis vairākas sūdzības par šo jautājumu. Tāpat pacienti, kas rezultātus nesaņem divu dienu laikā, ir aicināti par to ziņot, zvanot uz tālruni 80001234.