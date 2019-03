Astoņas izklaidējošas aktivitātes, ar ko aizstāt nogurdinošus treniņus

Ne visiem skriešana vai pilates treniņi rada prieku. Daudziem jau no vārda "sportošana" vien raisās negatīvas emocijas un riebums. Tomēr satraukumam nav pamata – izkustēšanos un kaloriju zaudēšanu iespējams panākt arī citos veidos, iesaistot mazliet jautrības, prieka un aizrautības.

Par to, kāpēc cilvēkam vispār vajadzētu regulāri kustēties un būt fiziski aktīvam, tiek runāts daudz un dikti. Aktivitātes ne tikai rosina uzturēt veselīgu svaru, bet arī ļauj tikt galā ar ikdienas stresu. Regulāra sportošana ir nepieciešama katram, taču, kā rīkoties, ja neviena no fiziskajām aktivitātēm neuzrunā un neizraisa patiku? Iedvesmojoties no portāla "Rider's Digest", apkopojam astoņus veidus, kā ikdienā vienkārši ieviest vairāk aktivitāšu, ar ko aizstāt nogurdinošus treniņus.

Ja tomēr vēlies uzsākt nopietnāku treniņu programmu, treneris Kristaps Ence "Viņa" savulaik skaidroja: "Augsta sporta nodarbību intensitāte ne tikai kaitē organismam, bet arī drīzumā mazina vēlmi sportot. Tieši šī iemesla dēļ ļoti daudzi regulāri uzsāk un uzreiz pamet treniņus." Ence ieteica – lai veidotos sportošanas ieradums, netraumējot organismu un arī nervu sistēmu, ieteicams sākt ar ilgām pastaigām vai braukšanu ar velosipēdu.

Atceries bērnību

Vai atceries kādas nodarbes tev šķita lieliskas bērnībā? Piemēram, badmintona spēle vējainā dienā vai sālstabu rotaļas kopā ar draugiem. Viens no variantiem, ka savas spilgtākās atmiņas pārvērs pieaugušo nodarbēs, taču, ja ģimenē aug bērni, vari pievienoties viņu rotaļām. Tā veicināsi jautrību, satuvināšanos un pie reizes arī izkustēsies. Nav svarīgi, ko tieši izvēlēsies darīt, galvenais paturi prātā bērnības prieku un līksmību, kas vienmēr valdīja spēļu laukumos vai draugu kompānijās. Jo lielāka atdeve, jo vairāk kaloriju arī patērēsi.

Šķēršļu josla ārpus telpām

Vēlies nodoties jauniem izaicinājumiem? Izplāno aktivitātes svaigā gaisā, piemēram, dodoties uz kādu no šķēršļu joslām. Ja ir lielāka iedvesmu, tādu vari izveidot arī pati. Rāpšanās sienas, paaugstinājumi, kuriem jālec pāri, virves pievarēšana un vēl citas idejas var būt lielisks veids, kā nemanot savā ikdienā iekļaut jautras izklaides ar sportiskiem elementiem. To vari izveidot par visas ģimenes kopīgu aktivitāti vai sacensību, taču pats galvenais – ar prieku un nemanot spēcināsi savu ķermeni un kļūsi aktīvāka. Saprotams, ka ikdienā šķēršļu josla var nebūt regulāra aktivitāte, taču tas nav iemesls, lai tādu neizmēģinātu jau šajās brīvdienās.