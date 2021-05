Desmit gadījumi, kad labāk izlaist ierasto treniņu

Dažkārt esi patīkami satraukta un nevari sagaidīt, kad ķersies klāt savam kārtējam treniņam. Bet citas reizes tev sevi jāuzmundrina un jāmotivē, lai sāktu kustēties. Lai arī fiziskā slodze vairumā gadījumu ir laba, ir vairākas situācijas, kad labāk sevi nespiest trenēties. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar desmit šādiem gadījumiem.

Drudzis



Ja tev ir drudzis, atpūties. Drudzis nozīmē, ka tavs ķermenis atvaira slimību, un, pakļaujot ķermeni treniņa radītam stresam, tev būs vēl grūtāk atgūties, skaidrots portālā ''Healthy''. Nemaz nerunājot par to, ka drudzis pats par sevi paaugstina tavu ķermeņa temperatūru, savukārt treniņš to paaugstinās vēl vairāk.

Tikko pieveici lielu izaicinājumu



Lai arī šobrīd visi lielie sporta pasākumi ir iepauzēti, dzīvei atgriežoties normālās sliedēs, tev noteikti nevajadzētu trenēties pēc tam, kad esi piedalījusies kādā sportiskā izaicinājumā, piemēram, maratonā. Tā vietā dod laiku savam ķermenim atjaunoties. Aktīvā atpūta un nelielas fiziskās aktivitātes ir lieliski veidi, kā vienlaikus saglabāt kustību, bet nepārspīlēt un nepārslogot savu ķermeni. Ja tev ļoti gribas trenēties, izmēģini lēnu skriešanu, jogu, pārgājienu, pastaigu, riteņbraukšanu, skrituļslidošanu u. c.

Trauma, savainojums



Ja tu šobrīd ārstē kādu savainojumu vai traumu, dod savam ķermenim pienācīgu atpūtu, lai tas var atgūties. Dažu traumu gadījumos tu joprojām vari trenēties, koncentrējoties uz citu ķermeņa zonu, taču tu joprojām riskē kaut ko savainot, esošo situāciju tikai pasliktinot. Tā vietā labāk trenēt savu prātu, piemēram, ar šajā rakstā atrodamajiem vingrinājumiem.

Gripa



Kā jau iepriekš minēts, treniņš rada stresu tavam ķermenim, tādējādi apgrūtinot cīņu ar jebkādu slimību. Dažkārt šāds papildu stress ierobežotā laika sprīdī var nākt par labu un pat stiprināt tavu imūnsistēmu, tomēr, ja tev ir gripa vai elpceļu saaukstēšanās, treniņš tikai apgrūtinās ķermeņa atjaunošanos un situāciju var tikai pasliktināt. Tāpēc to vienu treniņa reizi labāk izlaist.

Muskuļi sāp, pat staigājot



Šeit, jānorāda, ka staigāšana pat tad, ja tev sāp muskuļi pēc kāda iepriekš aizvadītā treniņa, nāk par labu – tā palīdz izstiept muskuļus un dot tiem skābekli, lai tie varētu atjaunoties un augt. Tomēr pilnvērtīgs treniņš būs ne tikai mokošs, bet arī muskuļiem, kuriem ļoti vajadzīga atpūta, sagādās pārlieku lielu stresu. Tā vietā, lai kārtīgi izkustētos, izmēģini jogu vai stiepšanās vingrinājumus.

Treniņa dēļ nokavēsi ko citu



Ja vienīgais laiks, kad vari trenēties, ir vakariņu laiks kopā ar draugiem vai ģimenes satikšana pēc ilgāka laika (protams, tad, kad būsim uzveikuši koronavīrusa pandēmiju), izlaid sportošanu. Fiziskās aktivitātes nav vienīgās, kas uzlabo tabu veselību. Ir arī svarīgi darīt to, kas tev patīk, satikties ar draugiem un būt laimīgam – tās visas ir veselīgas un vispusīgas dzīves sastāvdaļas.

Tu jau šodien biji aktīva



Ja devies pārgājienā, garā braucienā ar velosipēdu vai jogoji, tu, iespējams, ķermenim sagādāji nepieciešamo dienas fizisko aktivitāšu normu. Šajā gadījumā nemēģini sevi pierunāt trenēties, jo jebkura kustība ir laba kustība, un tev nav obligāti jācilā svari vai jāskrien pa skrejceliņa trenažieri, lai stiprinātu savu spēku un izturību.

Pārmērīgs nogurums



Ja esi nedaudz nogurusi, treniņš ir lielisks veids, kā atjaunot enerģiju. Bet, ja tu esi izsmelta, pārgurusi, nokausēta..., vislabāk turēties pa gabalu no fiziskajām aktivitātēm. Kad esi pārmērīgi nogurusi, tu, visticamāk, pieļausi kļūdas pareizā vingrinājumu izpildē, jo tev tam vienkārši nebūs spēka, kas, savukārt, var radīt traumas. Nemaz nerunājot par to, ka tad, kad esi izsmelta, tavs ķermenis tādā veidā liek tev atpūsties – klausi tam!

Jaunas, konsekventas sāpes



Ja pēdējo treniņu laikā esi novērojusi jaunas, akūtas un asas sāpes jebkurā ķermeņa vietā, neturpini trenēties, bet gan dodies pie ārsta, lai noskaidrotu sāpju iemeslu. Kaut arī varētu šķist, ka tev ir pietiekami liela izturība sāpes pieciest, tomēr nevajadzētu sevi spiest, jo tas var radīt papildu traumas vai sastiepumus, kas tev neļaus trenēties vēl ilgāku laiku.

Ļoti nevēlies trenēties



Ja tu ļoti nevēlies trenēties, pat izmisīgi mēģini atrast kaut mazāko attaisnojumu to nedarīt, tad arī to nedari. Pavisam noteikti ir iemesls, kāpēc to nevēlies darīt, mēģini atrast atbildi – kāpēc? Un tā vietā, lai fokusētos uz treniņu, kuru negribi, domā par to, ko vēlies tā vietā darīt, piemēram, jogu, boksu, skriešanu, vienkārši atpūtu u. tml. Ir tik daudz veidu, kā trenēties, un varbūt šī spēcīgā nevēlēšanās ir zīme, ka pienācis laiks atrast jaunu veidu, kā izaicināt savu prātu un ķermeni.