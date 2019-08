Ieguvumi, ko sniedz iekštelpu riteņbraukšana

Riteņbraukšana ir lielisks treniņš, kas sniedz redzamus rezultātus, uzlabojas veselība un fiziskā forma. Taču laikapstākļi ne vienmēr ir atbilstoši, lai dotos garā izbraucienā. Riteņbraukšana iekštelpās ir laba alternatīva. Tā palīdz uzlabot veselību, zaudēt svaru un palielināt muskuļu masu, neizejot no mājām.

Nepieciešams nodarboties ar tādu sportaveidu, kurš kļuvis par sirdslietu, un to gribas darīt visu laiku. Ja tev patīk riteņbraukšana, vērtīgi zināt, kādu labu var dot šī fiziskā aktivitāte. Iedvesmojoties no portāla "Live strong" apkopojām ieguvumus, ko ķermenim sniedz iekštelpu riteņbraukšana. Atklājot to kā pilnvērtīgu alternatīvu āra sportam.

Treniņš visam ķermenim

Riteņbraukšana trenē vairākas muskuļu grupas dažādās intensitātēs. Braucot 30 minūtes vairāk nekā 16 kilometrus garu distanci, 70 kilogramus smaga persona var sadedzināt ap 295 kalorijām. Ar kaloriju zudumu iegūsi tvirtākas kājas, stingrākus augšstilbus, uztrenētu dibenu, slaidāku vidukli. Samazināsies arī celulīts, ja kombinēsi sportu ar pareizu uzturu.

Mazāka slodze locītavām

Riteņbraukšana iekštelpās spēj iekustināt muskuļus, neradot locītavu traumas. Cilvēki, kuriem ir traumētas locītavas, parasti izvēlas tādus sporta veidus, kuros var izvairīties no lēkājošām kustībām, piemēram, skriešanas. Regulāra riteņbraukšana (kā arī peldēšana) var mazināt stīvumu un locītavu sāpes.

Drošība

Iekštelpu velosipēds ir stabils trenažieris, kas ir daudz drošāks, jo sēdi vienā vietā un nedari liekas kustības. Vingrošana telpās novērš arī citus ar riteņbraukšanu saistītos apdraudējumus, kas ir saistīti ar satiksmi un ceļiem. Uz ielas tu kļūsti par satiksmes dalībnieku, kam jārēķinās ir ar cilvēkiem un automašīnām, kas arī atrodas uz ceļa.

Sporto jebkurā laikā

Sportošanai visbiežāk neatliek laika, jo ir jāņem vērā, ka sagatavošanās process arī nav īss. Lai atlicinātu laiku sportam, tas ir jāieraksta dienas plānā. Taču, ja mājās ir velotrenežieris, vari nodarboties ar sportu, cik ilgi vēlies. To var darīt arī ar pārtraukumiem, taču tādā gadījumā var samazināties efektivitāte. Iekštelpās laikapstākļi neietekmē, tev netraucēs ne lietus, ne sniegs, ne pārāk karsta saule.

Pieredze

Riteņbraukšana var radīt stresu, jo jāspēj pielāgoties apkārtējai videi, kurā tu atrodies. Jāprot apvaldīt velosipēdu. Nepieciešams sajust transportlīdzekli. Iekštelpu vingrošana palīdz pierast pie velosipēda. Ja plāno startēt sacensībās, pamatus un pirmo pieredzi vari gūt tieši šādā veidā. Iekštelpās var sportot efektīvi, neradot sev papildu stresu un diskomfortu.