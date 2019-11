Ieteicamās maltītes un muļķīgākās kļūdas: kas jāievēro pirms un pēc treniņiem

Ja sporta zālē esi atstājusi tik daudz spēka, ka no treniņa esi gatava izrāpot, vari sev uzsist pa plecu, ka slinkums noteikti nav uzvarējis. Lai arī fiziskās aktivitātes daudziem uzlabo garastāvokli un pašsajūtu, neviens nevēlas sviedrus liet lieki. Tieši tāpēc šoreiz no "Viņa" stāstu lādes esam izcēluši stāstus par svarīgiem nosacījumiem pirms un pēc treniņiem – ko ēst un ko noteikti nedarīt, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu.

Sportot var ļoti dažādās vidēs – gan svaigā gaisā, gan mājās, gan arī iepriekš minētajos sporta klubos, taču, lai treniņš sniegtu maksimāli labāko rezultātu, scenārijs pirms un pēc fiziskajām aktivitātēm visos variantos ir vienāds. Piemēram, bieži vien runā par olbaltumvielu nepieciešamību, kas ir pamatelements muskuļu, kaulu, skrimšļu, ādas un asins veidošanās procesos. To uzņemšanas laiks ir atkarīgs no fizisko aktivitāšu mērķa – vēlies atbrīvoties no liekajiem kilogramiem vai audzēt muskuļu masu. Otrajā variantā tās ieteicams uzņemt divu stundu laikā pēc treniņa, bet, ja aktīvi darbojies agri no rīta, kad vēl nav ieturētas brokastis, olbaltumvielas ieteicams uzņemt uzreiz pēc treniņa.

Lai arī cik ļoti pēc sportošanas gribētos skriet uz dušu un izvairīties no nogurdinošā izstaipīšanās procesa, šādā veidā pati sev nodari pāri. Treniņa laikā muskuļi noārdās, bet kārtīga atsildīšanās palīdz tiem atjaunoties. Ja tas netiek ievērots, palielinās dažādu traumu risks, kas mazinās iespēju nodoties fiziskajām aktivitātēm ar jaunu sparu.

Savukārt pirms treniņiem labumu var sniegt, piemēram, kokteilis, kurā sablendēts mandeļu piens, banāns un ogas. Ja tas malkots pusotru vai pat tikai stundu pirms fizisko aktivitāšu uzsākšanas, tas paspēs pārstrādāties un sniegt enerģiju taviem muskuļiem. Tāpat svarīgi saglabāt mērenību – nesportot ne ar pilnu, nedz arī visu dienu badinātu vēderu.

