Ikdienišķi vakara paradumi, kas var veicināt pieņemšanos svarā

Atbrīvošanās no liekā svara un arī vienkārša ķermeņa uzturēšana kārtībā ir process, kas sastāv no vairākām daļām, un viena no tām ir arī vakara ieradumi. Tieši pirms miega rituāli un ikdienišķi paradumi var būt viens no iemesliem, kāpēc vēl aizvien nevari aiztaisīt iemīļotās bikses vai ieraudzīt izsapņoto skaitli uz svariem. Kuri vakara paradumi var tieši veicināt pieņemšanos svarā, skaidro "Prevention" eksperti.