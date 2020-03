Izkusties mājās! Fitnesa treneri piedāvā bezmaksas nodarbības tiešsaistē

Neskatoties uz to, ka valstī šobrīd izsludināta ārkārtējā situācija un pēc Veselības ministrijas iniciatīvas sociālajos tīklos izveidotā mirkļbirka ''#paliecmājās'' kļūst aizvien populārāka, tas nebūt nenozīmē, ka varam tik vien kā sēdēt iekštelpās un nerūpēties par savu veselību. Kas gan spēs stiprināt imunitāti labāk, nekā fiziskās aktivitātes? Iespējams, tev šķiet, ka sportam var nodoties tikai ārpus mājas, taču tu maldies. To apliecina arī vairāki sertificēti treneri, kas šobrīd piedāvā bezmaksas treniņus tiešsaistē, kuriem var pievienoties ikviens. Par dažiem no tiem lasi turpmākajās rindās.

Evita Tomanoviča (@evitat_grouptrainer.lv)



Ja esi iecienījusi sporta klubu ''MyFitness'' un tā piedāvātos grupas treniņus, iespējams, kādu treniņu tev ir vadījusi sporta studiju absolvente Evita Tomanoviča. Neskatoties uz to, ka ikviens tiek aicināts palikt mājās, viņa ir viena no tiem, kas aicina aktīvo dzīvesveidu saglabāt arī turpmāk. Evita savā ''Instagram'' profilā dalījusies ar vingrojumu ieteikumiem un, ja ir vēlme, aicina ieskatīties mobilajā aplikācijā ''Nike Training Club App'', kas arī piedāvā treniņu ieteikumus mājas apstākļos.

Alisa Lagzdiņa (@alisalagzdina)



Alisa Lagzdiņa ir sertificēta fitnesa trenere ar maģistra grādu uztura zinātnē, kas laikā, kad ikvienu aicina pēc iespējas vairāk izolēties, piedāvā ikvienam interesentam tiešsaistes treniņus. Tāpat Alisa labprāt neklātienē palīdzēs izveidot tieši tev piemērotu treniņu programmu un sniegs atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem par uzturu. Ja vēl šaubies, vai sazināties ar treneri, viņas ''Instagram'' kontā iespējams iepazīties ar to, ko viņa spēj un var piedāvāt arī tev.

Luīze MacKaulija (@louise_mc_cauley)



Arī Luīze, sertificēta trenere un dejotāja, kas no Īrijas pārcēlusies uz Latviju pirms teju desmit gadiem, mudina ikvienu turpināt stiprināt savu veselību ar fiziskajām aktivitātēm. Lai arī ikdienā viņa piedāvā maksas nodarbības, šonedēļ trīs dienas – pirmdien, trešdien un piektdien – Luīze savā ''Instagram'' kontā plkst. 7.30 piedāvā tiešraides treniņus. Ja neesi rīta putniņš, nebēdā – viņa tiešraides video pēcāk saglabā, lai arī darba dienas beigās vai jebkurā citā tev tīkamā laikā tu varētu aizvadīt treniņu mājas apstākļos.

Eva Alenceviča (@ed.kusties.dzivo)



Sertificēta veselības sporta trenere Eva Alenceviča ikdienā savā ''Instagram'' kontā dalās ar dažādiem ieteikumiem par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Ja vēl neesi viņas sekotāja, zini – arī Eva ir nolēmusi dalīties ar citiem savās zināšanās un palīdzēt ikvienam kustēties gribētājam to darīt mājās. Turpmāk tiešsaistes vidē, divās ''Facebook'' domubiedru grupās – pieaugušajiem un senioriem vecumā no 55 gadiem –, viņa vadīs regulārus, bezmaksas, veselību veicinošus, fitnesa treniņus, kuru ierakstus būs iespēja noskatīties un izpildīt jebkurā tev piemērotākajā laikā. Vairāk par iespēju piedalīties Evas veidotajos treniņos lasi šeit.

Madara Valberga (@madara.valberga_fizio)

Arī fizioterapeite Madara Valberga ir viena no tiem, kuras kontam sekot, ja vēlies ikdienā izkustēties mājās. Viņa laiku pa laikam padalās ar kādu nelielu video pamācību, kā, piemēram, iesildīties, uzlabot krūškurvja mobilitāti un plaušu ventilāciju. Madara vairākos savos ierakstos izcēlusi to, kāda ir nozīme muguras stiprināšanai, kas ne tikai šobrīd, kad daudzi vada savas darba dienas mājās, bet vispār ikdienā ir ļoti svarīgi, jo darbs pie datora ir daudzu neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Niks Rubezis (@niksrubezis)



Iespējams, pēc līdzšinējā treneru saraksta, kas savā ''Instagram'' kontā dalās ar treniņu ieteikumiem, tev radies iespaids, ka tikai dāmas aktīvi gatavojas pavasara sezonai. Taču tā gluži nav. Arī Niks Rubezis aicina nepadoties ''Covid-19'' un izkustēties mājās. Klausi viņa ieteikumam un steidz meklēt vingrošanas paklāju!

Vai zini vēl kādu sertificētu fitnesa treneri, kas savos sociālo tīklu profilos piedāvā iespēju jēgpilni izkustēties? Pastāsti par to komentāros!