Izplatītas sportošanas kļūdas, kas kaitē veselībai un kavē rezultāta sasniegšanu

Ar entuziasmu un aktīvu nodošanos treniņu plāna ievērošanai vien nepietiek, lai sasniegtu maksimāli iespējamo labāko rezultātu, paralēli nenodarot pāri arī savai veselībai. "Very Well" iepazīstina ar izplatītām sportošanas kļūdām, kas var sniegt atbildi uz jautājumu – kāpēc manam draugam, kas šķietami visu dara tāpat, rezultāts neizpaliek.

Vai nepieciešams trenēties katru dienu?

Ideja un vēlme katru dienu nodarboties ar sportiskām aktivitātēm nebūt nav peļama, pat apsveicama, ja vēlies patiesi pievērsties ķermeņa sakārtošanai, taču nevajadzētu katru dienu pildīt vienu un to pašu treniņa plānu. Ķermenis visnotaļ ātri spēj pielāgoties izvēlētajiem vingrojumiem, tāpēc ar laiku tie zaudē savu efektivitāti, un tieši šī iemesla dēļ nedēļas sportiskās aktivitātes ieteicams dažādot. Vienu dienu nododies augstas intensitātes intervālu treniņam, kas efektīvi dedzina kalorijas, citā dodies peldēt, bet vēl kādā – skrien vai ļaujies stundu garai pastaigai.

Jo vairāk trenējos, jo vairāk ēdu

Ja treniņu plānam pievieno jaunus vingrojumus vai sportošanas veidus, nav pārsteigums, ka apetīte kļūs lielāka (īpaši tad, ja trenējies katru dienu). Cīņa ar izsalkumu var būt visnotaļ izaicinoša, jo nereti pa galvu maisās domas – ja jau šodien kārtīgi sportoju, tas nozīmē, ka varu ēst, ko vien vēlos.

Sava loģika, protams, tajā ir, taču uz to nevajadzētu paļauties, ja patiesi ceri atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Ēdot kalorijām bagātus ēdienus vai arī pat pārmērīgi lielu veselīgā ēdiena daudzumu, nodedzinātās kalorijas aizstāsi ar jaunām.

Nepilnīgs treniņu plāns

"Very well" skaidro, ka labs fitnesa plāns sastāv no aerobajiem treniņiem, spēka treniņiem un stiepšanās – tie visi kopā nodrošina to, lai ķermenis efektīvāk spētu mainīt savas aprises, rūpējoties arī par saišu un locītavu veselību. Regulāra staigāšana katru dienu noteikti palīdz uzturēt ķermeni labākā formā, taču kaloriju dedzināšanai nepieciešami arī iepriekš minētie treniņi. Ja problēma ir laiks, izpildi īsus, bet intensīvus spēka treniņu vingrojumus.

Pēc vairāku kilometru nostaigāšanas vai aktīvas stundas sporta zālē varētu šķist, ka darbiņš padarīts, var pārģērbties un par to aizmirst. Taču arī ķermenim ir nepieciešams lēni, bet mērķtiecīgi parādīt, ka treniņš ir noslēdzies. Atsildīšanās pēc fiziskas slodzes novērsīs muskuļu sāpes nākamajā dienā, kā arī stiprinās locītavas un ļaus ātrāk atjaunoties spēka rezervēm.

Ķermeņa anatomijas nepārzināšana

Ķermenis ir viens veselums, nevis atsevišķas daļas, tāpēc katrā vingrojumā jāsaprot, kuras muskuļu grupas un locītavas tiek noslogotas. Daudziem šķiet – ja viņi pirmdienā izpilda ietupienus ceļos, nākamajā dienā droši var likt pilnu muguras muskuļu treniņu, bet pēc tam izmēģināt spēkus stieņa celšanā. Ja esi iesācējs, mugurai tiek likta ļoti liela slodze, tādējādi treniņiem rezultējoties sāpēs un iespējamās traumās. Tieši tāpēc ir svarīgi saplānot loģiskus treniņus – kad trenē muguru, kad korseti, muguru vai kājas, un saprast, kā vingrojumi ietekmē visu ķermeni.

