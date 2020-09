Kad rokas nolaidušās: kā atgūt gribasspēku trenēties

Tieši tad, kad beidzot esi pieradusi pie regulāriem treniņiem un izmaiņām uzturā, nereti notiek kas nepatīkams un nevēlams – tu zaudē visu motivāciju, padodies enerģijas izsīkumam un esi gatava atbrīvoties no visa sporta inventāra, kas ir tavā īpašumā. To varētu arī saukt par izdegšanu treniņu dēļ, un ar to sastopas daudzi. Taču zini – tu vari būt draugos ar fiziskajām aktivitātēm, nesākot ar laiku tās nīst.

Iespējams, arī tu, neskatoties uz to, vai rezultātus redzi vai neredzi, šobrīd vēlies mest mieru iesāktajam veselīgajam un aktīvajam dzīvesveidam, jo tev šķietami vairs tam nepietiek spēka un enerģijas. Bet, lai tu izsīkuma dēļ patiesi nepārtrauktu iesākto, piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kas var palīdzēt atgūt pašu svarīgāko – motivāciju.

Pamaini savu treniņu plānu



Ik rītu pirms darba nododies augstas intensitātes treniņam? Visticamāk, šādi treniņi spēj nodrošināt tev vēlamos rezultātus, bet tie nav ilgtspējīgi, ja tu nepārtraukti noslogo savu ķermeni, nedodot tam iespēju atjaunoties. ''Es vienmēr atgriežos pie fiziskajām aktivitātēm, kas pēc būtības ir atjaunojošākas, piemēram, staigāšana, meditācija un joga. Augstas intensitātes treniņi ir atkarību veicinoši, jo tie paaugstina adrenalīna līmeni. Bet tie var nodarīt kaitējumu tavām locītavām un muskuļiem, kā arī virsnieru dziedzeriem,'' portālam ''Good Housekeeping'' skaidro Džuljeta Kaska, slavenību personīgā trenere.

Tā vietā viņa iesaka dažādot treniņu programmu, ieviešot ikdienā dažādas aktivitātes, kas palīdzēs sasniegt vēlamos rezultātus visam ķermenim, kā arī neļaus ieslīgt rutīnā. ''Tu vari trenēties septiņas dienas nedēļā. Tas, ko tev nevajadzētu darīt, ir nodoties augstas intensitātes vai svara treniņiem septiņas dienas nedēļā. Ņem vērā, ka trīs no septiņām dienām vajadzētu būt vieglākiem treniņiem, piemēram, jogai vai pilatēm,'' iesaka Kaska.

Pamaini treniņu vietu



Tā vietā, lai katru nedēļas dienu pavadītu sporta zālē vai grupu nodarbībā, vismaz vienu dienu nododies treniņam ārpus ierastā. Tavs prāts tev būs tikai pateicīgs par izmaiņām rutīnā. ''Dodies uz pludmali, lai skrietu krosu pa smilītm, vai pārgājienā – dari kaut ko ārpus telpām. Nereti es sastopu cilvēkus, kas uzskata – ja neesmu bijis sporta zālē, tas neskaitās kā treniņš. Taču tā nebūt nav taisnība,'' skaidro Kaska.

Izgulies



''Es priecājos, ja kāds mans klients atceļ treniņu un tā vietā izguļas, jo miegam ir neatsverama nozīme. Cita svarīga lieta ir uzturs. Bet kā trešās pēc svarīguma ierindojas terapeitiskas kustības,'' skaidro slavenību trenere. ''Visas trīs sastāvdaļas nodrošina gan nomierinošu, gan treniņu efektu. Ko tas nozīmē? Ļoti smagos treniņos tava nervu sistēma tiek pakļauta lielam šokam, līdz ar to ir svarīgi paralēli augstas intensitātes treniņiem atvēlēt laiku mierīgākām fiziskajām aktivitātēm un kvalitatīvi izgulēties.''

Atrodi laiku sev



Dažkārt, lai izvēdinātu galvu un atjaunotu enerģiju, ir nepieciešams no visa atslēgties, tostarp no treniņiem. ''Tas, ko es daru, ir ikrīta 20 līdz 30 minūšu gara pastaiga ar suni, kuras laikā austiņās klausos kaut ko motivējošu,'' stāsta Kaska. Tas ir visvienkāršākais veids, kā vari sakopot domas un arī atgūt motivāciju ne tikai ikdienas darbiem, bet arī pašiem treniņiem, jo, kā jau mēs zinām, arī vēlme doties uz tiem nereti aptrūkstas. Un laiks sev var būt jebkas – pieminētā pastaiga, brauciens ar velosipēdu, grāmatu lasīšana, filmu vai seriālu skatīšanās u. c.

Atrodi līdzsvaru



Ja vēlies nedēļas nogalē satikties ar draudzenēm, lai dotos izklaidēties vai kopā malkotu glāzi vīna, dari to. ''Es uzskatu, ka laika pavadīšana kopā ar draudzenēm, lai iedzertu pa glāzei kāda dzēriena, arī ir ļoti svarīga. Tiesa, ir daudz treneru, kas teiks pretējo. Taču, manuprāt, šāda atkāpe no treniņiem sniedz baudu un laimi, kas ir nepieciešama, lai nezaudētu motivāciju,'' stāsta Kaska. ''Bet ir liela atšķirība starp satikšanos ar draudzenēm uz vienu vai diviem dzērieniem un sēdēšanu mājās vienai, iztukšojot vienu vai vairākas vīna pudeles. Tāpat ir liela atšķirība starp gadījuma alkohola lietošanu un grādīgo malkošanu katru vakaru pēc darba – tā savā ziņā ir vardarbība pašam pret savu ķermeni.''

Ja tu zini, ka tuvākajās nedēļās vai pat dienās ir gaidāma jautrība, sagatavojies tai. ''Piemēram, visu nedēļu cītīgi pieturies pie veselīga un pilnvērtīga uztura, nelieto alkoholu un iespēju robežās neizlaid nevienu treniņu. Savukārt nedēļas nogalē, kad ieplānota tikšanās ar draudzenēm, vari apēst arī kaut ko neveselīgāku un izdzert pāris glāzes alkoholisko dzērienu. Galvenais ir izbaudīt vakaru kopā ar savām draudzenēm,'' mudina Kaska, jo, kā jau visā, arī treniņos un atslodzē ir svarīgi atrast līdzsvaru.