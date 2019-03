Līdz vasarai vien pāris mēnešu: fitnesa treneres padomi, kā iegūt kāroto figūru

Lai gan par savu ķermeni un veselību vajadzētu rūpēties visu cauru gadu, tuvojoties pludmales sezonai, cilvēki sparīgāk sāk no skapjiem vilkt laukā sporta drēbes un steidz trenēties, lai iegūtu kāroto vasaras figūru. Vai pāris mēnešu laikā maz iespējams izsapņoto rezultātu sasniegt un kā sportot, lai rezultāts būtu noturīgs, vaicājām fitnesa trenerei Beātei Streiķei.

Kā atzīst trenere, sākot ar februāri, fitnesa klubos tiešām parādās vairāk jaunu seju, sevišķi pārpildīta kļūst kardio zona, kā arī pilnas ir grupu nodarbību zāles. Vaicājot, vai dažu mēnešu laikā var savest figūru kārtībā, viņa skaidro: "Šajā laikā ir iespējams veikt uzlabojumus ķermeņa aprisēs, taču to, cik manāmi būs uzlabojumi, nosaka dažādi faktori - pirmkārt, cilvēka izvirzītais mērķis. Jāapzinās, ka divi, trīs mēneši nav tik ilgs laika periods, lai sasniegtu savu maksimāli iespējamo, labāko rezultātu. Taču šajā laikā noteikti var zaudēt pāris liekus kilogramus un iegūt izteiktāku muskuļu reljefu."

Tāpat viņa min, ka rezultāts atkarīgs no tā, cik stingri cilvēks pieturēsies pie regulāra treniņu un sabalansēta uztura režīma. "Ja to ievēros tikai periodiski, piemēram, vienu nedēļu jā, un nākamo - nē, protams, rezultāta nebūs. Regulāriem treniņiem un pareizai ēšanai jākļūst par ieradumu, tikai tad būs manāms progress."

Ko iespējams uzlabot līdz vasarai

Streiķe uzsver - aktīvi sportojot, līdz vasarai var izdoties uzlabot muskuļu tonusu, muskuļu reljefu, samazināt apkārtmēru un svaru, kā arī uzlabot vielmaiņu un kopējo pašsajūtu. Viņa gan vēlreiz piebilst, ka tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik nopietni cilvēks ir nolēmis pievērsties veselīgam dzīvesveidam un cik veiksmīgi viņam izdodas turēties pretī dažādiem kārdinājumiem – gan slinkošanai pa mājām, gan arī neveselīgai pārtikai.

Ja tikai pāris mēnešus pirms vasaras radusies vēlme uzlabot savu figūru, trenere iesaka sportošanu uzsākt pakāpeniski, ievērojot mērenību. "Ja ar sportu līdz šim nav bijusi pieredze vai arī bijusi ilga pauze, noteikti nevajag sasteigt. Iesākumam pietiks ar mērenas intensitātes fizisku slodzi, piemēram, 30 minūšu aktīvu pastaigu vai braucienu ar velosipēdu svaigā gaisā divas, trīs reizes nedēļā. Līdzīgu treniņa veidu var veikt trenažieru zālē uz kāda no kardio trenažieriem. Kad jūtams, ka izturība ir uzlabojusies, droši var kāpināt intensitāti, palielinot treniņa ilgumu vai tempu." Streiķe iesaka izmantot pulsometru, lai sekotu līdzi savam pulsam, kardio treniņā, to saglabājot 50 – 70 procentu apjomā no maksimālā. "Šāda veida kardio treniņi labi sagatavos un trenēs sirds-asinsrites sistēmu, uzlabos izturību, kopējo pašsajūtu, kā arī dedzinās taukus." Viņa arī teic, ka tiem, kuri vēlas uzsākt nopietnus spēka treniņus, un tie, kuriem nav bijusi sportošanas pieredze, vajadzētu sākt ar fiziskās sagatavotības novērtēšanu pie fitnesa trenera vai fizioterapeita.

Foto: Shutterstock

Tāpat trenere min - izvēloties nodarboties ar sportu, jādod priekšroka tam, kas pašam sagādātu visvairāk prieka. "Jāizmēģina vairāki treniņu veidi un iespējas, lai atrastu sev piemērotāko. Daudzi mēdz kļūdīties ar šo izvēli un dara to, kas neiet pie sirds, piemēram, viņiem nepatīk trenēties sporta zālē, bet tas taču tagad ir moderni, tāpēc dodas uz sporta klubu, maksā naudu un tērē laiku, darot to, kas īsti nepatīk. Visticamāk, pēc kāda laika šis cilvēks aktivitāti pārtrauks, tā arī nesasniedzis mērķi, bet fiziskās aktivitātes atcerēsies ar nepatiku. Tieši tāpēc treniņos svarīgi justies ne tikai fiziski, bet arī garīgi labi. Tas, kā mēs jūtamies, ļoti atspoguļojas mūsu izskatā."