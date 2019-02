Liekie tauciņi uz vēdera: rīcības plāns apkārtmēra samazināšanai

Tieši vēders ir viena no izplatītākajām ķermeņa problēmzonām – lai arī kā cenšamies no vēdera tauciņiem atbrīvoties uz neatgriešanos, tie turas pretī un ir patiesi labi iedzīvojušies. Savu ceļu uz plakanu vēderu vari uzsākt jau tagad, paturot prātā, ka būtiskas ir gan veiktās fiziskās aktivitātes, gan arī uzturā lietotā pārtika.

Tauciņi uz vēdera ir vidukļa aptaukošanās, ko izraisa pārmērīga ēšana, alkohola lietošana un pārāk maz kustību ikdienā. Apaļumu veidošanās nereti notiek arī pēc grūtniecības vai pusmūža vecuma cilvēkiem. Personai novecojot, palēninās vielmaiņa un palielinās svars. Vidukļa apkārtmēru var ietekmēt arī iedzimtība.

Cilvēkiem, kuriem ir aptaukošanās, "nomest" taukus tikai uz vēdera būs ļoti sarežģīti – šādos gadījumos jāievēro principi visas liekās ķermeņa masas samazināšanai. Taču cilvēkiem tauki var uzkrāties dažādās vietās, piemēram, vieniem kājās, bet citiem tieši vēdera rajonā.

Turpmākajās rindās lasi, ar ko jāsāk rīcības plāns, ja jaunā gada apņemšanās sarakstā viens no punktiem ir "Gribu atbrīvoties no tauciņiem uz vēdera"! Sāksim ar to, ka ceļš uz slaidu vidukli sākas virtuvē.