Peldēšana, supošana, kajakošana. Vasaras aktīvā atpūta, kas palīdz sadedzināt liekās kalorijas

Vasarā, kad karstuma dēļ atvadāmies no liekajām apģērba kārtām, vēlamies, lai mūsu augums izskatās nevainojami, tāpēc, iespējams, jau iepriekš esi trenažieru zālē cītīgi strādājusi, lai sasniegtu savu ideālo rezultātu. Tomēr lielais karstums nereti nogurdina vai nomāc vēlmi doties uz treniņu, kur līs papildus sviedri. Taču, gribi – tici, negribi – netici, bet ir iespējams apvienot patīkamo ar lietderīgo.

Fiziskas aktivitātes uzreiz nenozīmē došanos pie profesionāla trenera vai sekošana līdzi ''Youtube'' vingrojumu pamācībām. Vasarā vajag izmantot silto laiku, lai dotos laukā un caur aktīvo atpūtu zaudētu arī kādu lieku kaloriju. Iedvesmojoties no ''Live Strong'', piedāvājam iepazīties ar aktivitātēm, kas piemērotas izcilai vasaras atpūtai un kas palīdzēs samazinās lieko kaloriju skaitu.

Kajakošana

Brauciens ar kajaku pa pilsētas kanālu vai kādu no upēm ļaus uz apkārtējo vidi paskatīties no cita skatupunkta – iespējams, ieraudzīsi kaut ko, ko līdz šim nebiji pamanījusi. Ja stundas laikā ar kajaku nobrauksi vien trīs kilometrus, iespējams sadedzināt līdz pat 200 kalorijām. Tāpat kajakošana stiprina ķermeņa augšdaļu, pamatmuskuļus un muguras muskulatūru.

Riteņbraukšana

Brauciens ar velosipēdu ne tikai tevi ātrāk nogādās no punkta A uz punktu B, ja tev nav pieejams cits transports vai ja valda sastrēgumi, bet arī ļaus piekļūt vietām, kurām ar mašīnu nepiebrauksi. Riteņbraukšana sadedzina kalorijas, tonizē kāju muskuļus un uzlabo plaušu darbību. Lai brauciens ir jautrāks, brauc kopā ar draugiem un atpūtas brīžiem paņem līdzi kādas veselīgas uzkodas.

Peldēšana

Nekas īpaši karstās dienās nepalīdz tā atvēsināties kā pelde jūrā, upē, dīķi vai jebkur citur. Tāpat peldēšanās ir lielisks veids, kā atbrīvoties no kalorijām, un ir piemērotākā aktivitāte tiem, kas cieš no ceļu locītavu vai muguras lejasdaļas sāpēm.

Snorkelēšana

Ja arī šķiet, ka pie mums Latvijā nav piemērota vide snorkelēšanai, jo ūdens pasaule nav tik bagāta kā koraļļu rifos, tad to vari izmēģināt vien tāpēc, lai uzturētu sevi formā, jo tā ir treniņš visam ķermenim. Līdzīgi kā peldēšana arī snorkelēšana būs piemērota tiem, kas jūt sāpes locītavās vai muguras daļā. Šīs aktivitātes laikā katru tavu kustību apgrūtinās ūdens pretestība, kas palīdzēs sadedzināt pēc iespējas vairāk kaloriju.

Supošana

SUP dēļi pavisam noteikti ir viens no visvairāk nomātajiem ūdens atpūtas inventāriem jau vairākas vasaras pēc kārtas. Ja vēl neesi izmēģinājis supošanu, tad ir pēdējais laiks to izdarīt, jo tā būs gan jautra atpūta, gan palīdzēs attīstīt tavas līdzsvara prasmes un stiprinās pamatmuskuļus. Vislabāk pirmajā supošanas reizē konsultēties ar kādu instruktoru, kas šo pieredzi padarīs par vispatīkamāko.