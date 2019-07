Pieci kardio treniņi, ar kuriem aizstāt skriešanu

Lai gan skriešana ir viena no aktivitātēm, kuru var saukt par veselības supervaroni, ne visi to dēvē par sev tīkamu. Skriešanai ir daudzi plusi, piemēram, sirds un izturības trenēšana, taču šāda veida kardio treniņus iespējams aizstāt ar citiem – tikpat efektīviem un noderīgiem cilvēka veselībai.

Taču, lai arī varētu šķist – skriešana nieks vien ir, tā ir arī visnotaļ sarežģīta aktivitāte. Lūk, "Healthline" ieteikumi, kādi kardio treniņi sniegs tikpat labu devumu veselībai kā skriešana!

Lēcieni ar lecaumauklu



Lecamauklai vajadzētu stāvēt gan bērnu skapīšos, gan arī pieaugušo sporta somās, lai jebkurā vietā ar pietiekamu plašumu varētu aktīvi pasportot. Kā liecina pētījums, 10 minūšu lēkšana ar lecamauklu sniedz tikpat lielu devumu kardiovaskulārās sistēmas tonizēšanā.

Tāpat, piemēram, stundu ilga lēkāšana (to var darīt dažādos veidos) ļauj sadedzināt 720 kilokalorijas ar nosacījumu, ka veic 120–140 lēcienus minūtē, taču to skaits atkarīgs arī no cilvēka masas – jo tā ir lielāka, jo vairāk kaloriju sadedzināsi. Atceries, ka lēcienu laikā elkoņi jātur tuvu ķermenim, kā arī augšdaļai jābūt stingrai un taisnai, lai saglabātu balansu. Kad jūties gana stabili, lecot uz abām kājām, padari aktivitāti daudzveidīgāku, mainot kājas un lēkšanas ātrumu.

Boksa treniņi



Gan boksa, gan kikboksa treniņi var palīdzēt cilvēkam kļūst stiprākam un izturīgākam, uzlabojot kopējo fizisko sagatavotību un rūpējoties par ķermeņa svaru. Ievērojot plānu un pareizu tehniku, treniņu daudzveidība, piemēram, dažādi sitieni gan ar kājām un rokām, nodarbībai pieslēdz vairākas muskuļu grupas, kas arī ir vērtējams pozitīvi.

Boksa nodarbības ir ne tikai labi kardio, bet arī prāta asināšanas treniņi, jo tev jau pirms katra sitiena jāzina pāris soļus uz priekšu. Tāpat šis ir labs veids, kā izlikt ikdienā uzkrāto stresu.

Kustīgie balsta vingrojumi



Ja garu distanču skriešana tevi neuzrunā, vari izmēģināt balsta vingrojumu pārcelšanu jaunā līmenī. Lai gan ļoti labs treniņš ir turēt ķermeni balsta pozā gan taisnās rokās, gan uz elkoņiem, pievienojot kustību, piemēram, ar kājām izlecot uz sāniem, palielinās grūtības pakāpe un sliedz, kā arī tiek aktīvāk iedarbināta kardiovaskulārā sistēma.

Taču kāju izlikšana uz sāniem ir tikai viens variants – vēl vari tās atcelt taisnas aizmugurē, pievilkt klāt ceļus, kā arī saliekt un iztaisnot rokas. Ja tomēr vēlies savā treniņu plānā atstāt tradicionālo balsta pozu, šajā rakstā atradīsi skaidrojumu, cik ilgi vajadzētu tajā turēties, lai rezultāts būtu visefektīvākais.

Braukšana ar riteni



Vienalga, vai vasarās brauc ar riteni svaigā gaisā, vai drēgnos ziemas vakaros izmanto sporta zāļu piedāvājumu – arī braukšana ar riteni var aizstāt skriešanu. Regulējot pretestības līmeni, kā arī mainot pozas, piemēram, brīdi brauc sēžot, bet pēc tam periodu – stāvot, tu kontrolē slodzi un aktivizē vairākas muskuļu grupas un ķermeņa sistēmas.

Lai brauciens būtu visērtākais, krēsla sēdekļa augstumam vajadzētu sasniegt gurnu līmeni.

Priekšmetu pārnēsāšana virs galvas



Šī fiziskā aktivitāte tiek saukta arī par "zemnieku ceļu", jo ietver smagāku priekšmetu celšanu un nešanu virs galvas. Protams, šajā gadījumā jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neko nesastieptu, nepārpūlētu un smagumu pielāgotu tieši savām spējām. Nesot priekšmetus virs galvas vienā vai abās rokās un staigājot kaut vai turpu šurpu pa māju, tiek arī audzēti muskuļi un stiprināta ķermeņa augšdaļa. Vērst piebilst, ka svarā smagos, bet sev pielāgotos priekšmetus var nēsāt arī sānos vai uz pleciem, nepārspīlējot un rūpīgi izsverot savu varēšanu.