Septiņas tipiskākās kļūdas, ko pieļaujam vingrojot mājās

Lai gan vingrošana mājās ir pieejamāka un dažkārt arī ērtāka, tā atvieglo arī slikto paradumu un kļūdu kultivēšanos treniņu procesā, kā rezultātā vari ne tikai apgrūtināt nospraustā mērķa sasniegšanu, bet arī traumēt ķermeni.

Neiesildīšanās un neatsildīšanās

Tūlītēja vingrinājumu uzsākšana, pirms tam kārtīgi neiesildot ķermeni, ir milzīga kļūda, ko nevajadzētu pieļaut neatkarīgi no tā, vai tā tiek izlaista laika taupīšanas dēļ, vai vienkārši neapzinoties, cik lielu lomu iesildīšanās spēlē fiziskajās aktivitātēs. Pareiza un pietiekami ilga iesildošo vingrinājumu veikšana sagatavo ķermeni un prātu gaidāmajai slodzei gan fiziski, gan garīgi. Turklāt iesildīšanās samazina arī traumu iegūšanas iespēju, norāda portāls "Women's Health".

Tieši tikpat izplatīta problēma ir gausa atsildīšanās pēc treniņa, vai arī - neatsildīšanās nemaz. Lai pēc fizisko aktivitāšu izpildes ķermenis justos labi, un tevi nenomocītu sāpīgi, savilkti muskuļi, ir ļoti svarīgi katru treniņu nobeigt ar stiepšanās vingrinājumiem.

Vēlies pārāk daudz pārāk ātri

Cilvēka nepacietīgās dabas ietekmē, mēs pavisam bieži pārvērtējam savus spēkus. Un viena no tipiskākajām kļūdām, kas tiek pieļauta vingrojot mājās, ir prasīšana no ķermeņa pārāk daudz jau pirmajā treniņa reizē. Pārslodze ir visātrākais veids, kā gūt traumas un nogurumu, kas visdrīzāk novedīs pie treniņu pārtraukšanas. Noteikti nevingro katru dienu - izveido treniņa plāna grafiku, kur ik pārdienas ir brīvas no sportiskajām aktivitātēm, lai ķermenis spētu atjaunoties.

Ņem vērā, ka pēc pārtraukuma atsākot nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, vajag aizmirst par to, ko spēji izdarīt iepriekš. Treniņa intensitāti un slodzi nepieciešams palielināt pakāpeniski.

Nepareiza vingrinājumu izpilde

Vingrojot mājās ir daudz lielāka iespējamība vingrojumus veikt nepareizi, tādējādi traumējot ķermeni. Ja tevi māc bažas par to, vai konkrēto vingrinājumu patiešām veic pareizi, vai arī vēlies pamēģināt jaunus vingrinājumus, bet nesaproti, kā tos pareizi veikt, sazinies ar savu fitnesa treneri par video zvana treniņa iespējām! Noteikti neturpini pildīt vingrinājumus, ja to laikā jūti diskomfortu un sāpes.

Kā alternatīvu treniņam pie fitnesa trenera, vari izvēlēties vietni "Youtube", ar kuras palīdzību sameklēt fitnesa trenera veidotu video par to, kā soli pa solim pareizi izpildīt konkrēto vingrinājumu. Savukārt, ja vēlies vingrot izmantojot hanteles, no sākuma izvēlies vingrinājumus veikt ar vieglākām hantelēm, lai apgūtu pareizu vingrinājumu veikšanas tehniku, un tikai pēc tam pakāpeniski palielini hanteļu svaru.

Fokuss uz konkrētiem vingrinājumiem

Visefektīvākā treniņu programma ietvers kardio treniņu, spēka vingrinājumus un stiepšanās vingrinājumus. Ja trenējoties mājās, savā programmā neiekļausi visus iepriekš minētos treniņa veidus, rezultāts nebūs tik veiksmīgs un ievērojams, nekā tas varētu būt. Turklāt konstanta atsevišķu muskuļu trenēšana var ietekmēt cilvēka stāju.

Lai iekļautu visus treniņa veidus, izveido treniņa programmu tā, lai nedēļas laikā tiktu trenētas dažādas muskuļu grupas. Nav nepieciešams vienā dienā nodoties visiem treniņu veidiem, sadali tos pa dienām – pirmdien kardio treniņš, trešdien spēka treniņi un piektdien stiepšanās vingrinājumi.

Ieguldījums nepareizajā inventārā

Bieži vien cilvēki pārsteidzīgi nopērk sporta inventāru, pat nepārliecinoties, vai konkrētais sporta veids patiešām iet pie sirds. Rezultātā velotrenažieris kļūst par drēbju pakaramo istabas nostūrī, savukārt hanteles krāj putekļus skapja dziļākajā kaktā. Tādēļ pirms ieguldi naudu sporta inventārā, ilgi un nopietni pārdomā, vai šis sporta veids patiešām būs tas, ar kuru vēlēsies nodarboties.

Treniņa plāna neesamība



Vingrošana mājās nenozīmē, ka tev nav nepieciešams stingri nosprausts treniņa plāns, kuram sekot līdzi visas nedēļas garumā, lai sasniegtu mērķi. Plāna neesamība rezultēsies pavirši izpildītos vingrinājumos un nesasniegs vēlamos rezultātus. Plāna sagatavošana dos papildus motivāciju un atbildību, taču galvenais – mērķi uz kuru tiekties.

Sportošana bez apaviem



Sporta legingi, sporta krūšturis, arī vingrošanas paklājiņš, bet – basas kājas. Jā, trenēties basām pēdām mājas apstākļos ir vilinoši, tomēr vingrojumu izpilde basām kājām var radīt kaitējumu ķermenim. Ja mājas apstākļos vēlies sportot bez apaviem, vispirms savas pēdas pieradini pie gaidāmās slodzes, jo vingrošana basām kājām nozīmē, ka pēdām jāsaskaras ar slodzi, kuru tās iepriekš nav pieredzējušas.