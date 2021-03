Kopš sevi atceros, sports vienmēr man ir bijis tuvs un ikdienā klātesošs, bet dumpīgajā pusaudžu vecumā nolēmu, ka pietiks un treniņi jāpamet. Tagad, pēc gandrīz septiņiem gadiem, sapratu, ka nepieciešams atkal sadraudzēties ar fiziskajām aktivitātēm, jo kustību trūkums lika par sevi manīt – parādījās reizēm neizturamas muguras sāpes un ir mazinājusies izturība. Pašlaik teju vienīgā iespēja ir treniņi mājās, ko arī nolēmu izmēģināt. Dažādas treniņu un uztura programmas sola maģiskus rezultātus, bet es izvēlējos kaut ko vienkāršu – tiešsaistes treniņus trīs reizes nedēļā sertificēta trenera vadībā. Jau divus mēnešus regulāri piedalos virtuālajās nodarbībās. Kā man gāja, vai jau izdevās sasniegt rezultātus, un ko par tiem saka treneris "no malas"?

Šajā rakstā uzzināsi arī to:

kā uzsākt treniņus mājās;

ko darīt, lai treniņi nestu rezultātu;

kādas ir biežāk pieļautās iesācēju kļūdas.

Bērnībā kopā ar draugiem spēlējām ķerenes, kāpu kokos līdz pat daudzdzīvokļu mājas otrajam stāvam, lai piebungotu pie mammas draudzenes loga, devos desmitiem kilometru garos braucienos ar riteni pie vecvecākiem. Sportiskais gars lika arī pievērsties visdažādākajiem treniņiem – pirmsskolas vecumā nodarbojos ar modernajām dejām, pamatskolas pirmajās klasēs dejoju sporta dejas, skrēju krosu un piedalījos vieglatlētikas sacensībās. Arī nomainot dzīvesvietu, neapstājos – izmēģināju daiļslidošanu un šorttreku, bet pēcāk iestājos pilsētas sporta skolā, kas regulāri pārbaudīja manus limitus, piesakot mani sacensībām visdažādākajās disciplīnās. Dažādu distanču skriešana, šķēpmešana, barjeru skriešana, stafetes, augstlēkšana... Taču vismīļākā vēl šobaltdien man ir tāllēkšana. Tad nāca dumpīgie pusaudža gadi, kad nolēmu vieglatlētikai atmest ar roku un pievērsties hiphopa dejām, kurās pēc pirmā vasaras pārtraukuma vairs neatgriezos.

Atzīšos, ka joprojām pret sešpadsmitgadīgo sevi izjūtu rūgtumu un dusmas. Vieglatlētika man padevās, un kas zina, kur sasniegumi būtu mani aizveduši, ja es to nebūtu pametusi. Zinu, ka vidusskolā varēju atsākt treniņus, bet man bija kauns. Vienlaikus biju par lepnu, lai trenerei teiktu: "Ņem mani atpakaļ!" Tā es, nevēlēdamās pilnībā atvadīties no sporta, ik pa laikam patstāvīgi vingroju mājās, internetā uzmeklējot dažādas treniņu programmas, un pavasaros devos skriet. Taču to varu saukt vien par ākstīšanos, jo, cik ātri sāku, tik ātri arī pazuda motivācija un līdz ar to treniņi.

Jāpiemin – kopš sports man nav ikdienas sastāvdaļa, nākas saskarties ar regulārām muguras lejasdaļas sāpēm, kas mēdz pat ļoti ierobežot kustības un nebūt neatvieglo manu ikdienu. Pagājušā gada oktobrī nolēmu savām vairākus gadus ilgušajām ciešanām pielikt punktu un doties pie fizioterapeita. Speciālists man iemācīja vienkāršus vingrinājumus un piekodināja – jākustas vismaz trīs reizes nedēļā. Protams, tūliņ pēc terapijas kursa biju augsti motivēta klausīt norādījumiem, bet bez kāda, ar kuru norunāts konkrēts treniņa laiks un kurš nesaka priekšā, kas jādara, terapijas kurss sāka pārvērsties par vējā izmestu naudu, un muguras sāpes atkal sāka pastiprināties. Tad, pieņemot domu, ka pašas spēkiem netikšu galā, uzrunāju pazīstamu treneri. Tā sākās mani regulārie treniņi.