Svētku laika gardums – mandarīns. Cik daudz apēst, un vai tas vērtīgāks par apelsīnu

Mandarīnu smarža un to pārpilnība lielveikalos ļoti daudziem asociējas ar Ziemassvētku tuvošanos. Šo sulīgo un aromātisko augli mēdz celt galdā svētku laikā, nereti tas tiek ielikts arī saldumu paciņās, ko dāvina bērniem. Netrūkst cilvēku, kas, rūpējoties par savu veselību, nolemj piparkūku vietā mieloties ar mandarīniem, bet ir arī tādi, kas atgādina – arī mandarīni satur cukuru un citas vielas, ar kuru lietošanu uzturā pārspīlēt nevajadzētu.

Kā skaidro portāls "Very Well", viens neliela izmēra mandarīns satur apmēram 40 kaloriju un deviņus gramus ogļhidrātu. Tā kā neliela izmēra mandarīns sver vidēji 70 gramu, to apēdot, tiek uzņemts mazāk kaloriju un ogļhidrātu, nekā tad, ja uzturā tiek lietoti citi augļi. Vienā oranžajā auglī ir apmēram 1,3 grami šķiedrvielu, kas palīdz radīt sāta sajūtu un remdēt izsalkumu. Neliels mandarīns satur arī vairāk nekā septiņus gramus cukura. Protams, mainoties augļa izmēram, mainās arī tajā esošo uzturvielu daudzums – lielākos mandarīnos būs gan vairāk cukura, gan kaloriju.

Mandarīni ir lielisks C vitamīna avots, jo vienā nelielā auglī ir apmēram 31 procents dienā nepieciešamā C vitamīna daudzuma. Šis vitamīns tiek uzskatīts par lielisku līdzekli imunitātes uzlabošanai, bet tam piemīt arī virkne citu vērtīgu īpašību. Tas veicina šūnu atjaunošanos un palīdz palēnināt novecošanās procesu. Mandarīni satur arī vērtīgo A vitamīnu, kas ir svarīgs acu veselības uzturēšanai.

Tāpat kā daudzi citu augļi, mandarīni ir vērtīgs antioksidantu avots, kas palīdz aizsargāt šūnas no bojāšanās, samazina iekaisumus, palīdz samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, kā arī citos veidos uzlabo pašsajūtu. Tāpat mandarīnos ir daudz kālija, kas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu.