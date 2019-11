Aicina bez maksas pārbaudīt savu HIV statusu

Eiropas HIV testēšanas nedēļas laikā Baltijas HIV asociācija aicina ikvienu interesentu bez maksas veikt anonīmu HIV eksprestestu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, kur sestdien, 23. novembrī, no pulksten 12 līdz 16 būs iekārtots HIV testpunkts, informēja asociācija.

Novembra otrajā pusē, tieši pirms Pasaules AIDS dienas, ko atzīmē 1. decembrī, vairāk nekā 30 Eiropas valstīs norisinās ikgadējā Eiropas HIV testēšanās nedēļa, kuras mērķis ir palielināt sabiedrības informētību par to, cik svarīgi ir savlaicīgi un regulāri veikt HIV testu. Latvijā HIV testēšanas aktivitātes šogad notiks 19.-30. novembrī kampaņas "HIV. Bīstami ir nezināt" ietvaros, tajā skaitā arī testēšanas diena Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā.

Latvijā daļa sabiedrības joprojām dzīvo maldīgos priekšstatos, ka HIV izplatās tikai specifiskās, ierobežotās sabiedrības grupās. Diemžēl jau otro desmitgadi HIV ir pārkāpis šo grupu robežas un var apdraudēt ikvienu sabiedrības locekli. Kopējais HIV reģistrēto gadījumu skaits tuvojas astoņiem tūkstošiem. Lielākā daļa pacientu HIV iegūst seksuālu kontaktu laikā, tie ir vidēja vecuma cilvēki ar labu izglītību, darbu un sociālo statusu. Tādēļ testēšanas nedēļas laikā ikviens tiek aicināts uzzināt savu HIV statusu.

"HIV jomā efektīvākā profilakse infekcijas ierobežošanai ir ārstēšana – HIV pozitīvs cilvēks, kas lieto zāles atbilstoši ārsta ieteikumiem, neturpinās inficēt citus. Taču, lai ārstētos, ir jāzina savs HIV statuss, un HIV tests ir vienīgais veids, kā to noskaidrot," stāsta Baltijas HIV asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Upmace. "Latvijā pārāk maz cilvēku veic HIV testus – ceturtā daļa nezina, ka viņi ir inficēti ar HIV, un turpina izplatīt infekciju. Un arī ārstējas mazāk nekā puse no cilvēkiem, kas zina, ka viņiem ir HIV. Pārējie diemžēl turpina izplatīt infekciju. Tādēļ ikkatrs HIV tests, ikkatrs konstatētais gadījums un ikkatrs pacients, kas ārstējas, pasargā citus no inficēšanās."

2018. gada laikā Latvijā tika apstiprināti 326 jauni HIV gadījumi, un Latvija jauno HIV gadījumu skaita ziņā, attiecinot pret iedzīvotāju skaitu, ieņem pirmo vietu Eiropas Savienības valstu starpā. Šobrīd Latvijā dzīvo ap sešiem tūkstošiem cilvēku ar HIV, taču starptautiskā projekta HERMETIC pētījums, ko Latvijā veica Rīgas Stradiņa universitāte, liecina, ka patiesais inficēto skaits Latvijā ir par 1800 cilvēkiem lielāks. Tātad savu HIV statusu nezina ceturtā daļa no HIV inficētajiem. HIV tests ir vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu. Baltijas HIV asociācijas Testpunktā testus veic un konsultācijas sniedz ikvienam interesentam bez maksas.