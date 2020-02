Apēd par daudz, nemaz neapzinoties: kļūdas porciju izvēlē, kuru dēļ svars nekrītas

Ja runa ir par atbrīvošanos no liekā svara, vienmēr tiek vilktas paralēles ar uzturu – un absolūti pamatoti. Ceļā uz sapņu figūru svarīgs noteikums ir ne tikai ēst veselīgi, bet arī to darīt pārdomāti, lai dienas beigās, nemaz neapzinoties, neapēstu pārāk daudz. Portāls "Live Strong" apkopojuši izplatītākās kļūdas, kas apgrūtina uzņemtā ēdiena porciju kontroli, kā rezultātā atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem var būt sarežģītāka.

Ikviens cilvēks spēj regulēt sāta un bada jūtu. Tāpat arī mūsu organismi ir iekārtoti tā, lai spētu paši pateikt priekšā, cik daudz ēdiena nepieciešams uzņemt. Kā skaidrojusi uztura speciāliste Eva Kataja: "Jāēd tik lielas porcijas, lai būtu paēdis, bet nejustu smaguma sajūtu." Taču problēma rodas brīdī, kad cilvēki "neieklausās" savā organismā, tādējādi ļaujot emocijām, stresam un uz galda noliktajām porcijām noteikt, cik daudz ēdīsim.

Ņemot grožus savās rokās un pārskatot savus ēšanas paradumus, kontrole pār apēstā ēdiena daudzumu var palīdzēt atgriezties uz pareizajām sliedēm. Turpinājumā iepazīsties ar izplatītām kļūdām ikdienas dzīvē, kuras sarežģī apēstās pārtikas daudzuma kontroli, veicina pārsēšanos, kā arī kavē mērķu sasniegšanu sporta zālē.