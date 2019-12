Apetītes zudums un diskomforts vēderā. Pazīmes, kas var liecināt par zarnu vēzi

Nereti pret sevi un savu veselību izturamies visai pavirši, jo vienmēr kaut kur zemapziņā ir tāda kā pārliecība: ''Ar mani jau viss ir kārtībā. Ar mani jau tas nenotiks.'' Taču diemžēl ir gadījumi, kad arī visstigrākā pārliecība par paša veselības stāvokli izrādās kļūdaina. Ja runājam par vēzi, būt atbildīgākam pret savu veselību ir īpaši svarīgi. Tāpēc šoreiz vēršam uzmanību uz zarnu vēzi, kas saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem ir trešā biežākā onkoloģiskā saslimšana Latvijā, un tā simptomiem.

Paturpinot ar statistiku, tikai 32 procenti zarnu vēža gadījumu tiek diagnosticēti agrīni – to iespējams skaidrot ar jau pieminēto paviršo attieksmi pret savu veselību, ko pierāda arī veikto profilaktisko pārbaužu skaits šī gada pirmajos astoņos mēnešos. SPKC līdz oktobrim apkopotie dati rāda, ka profilakses pārbaudes veikuši tikai nedaudz vairāk kā 60 tūkstoši iedzīvotāju jeb desmit procenti vecumā no 50 līdz 74 gadiem, kas ir zarnu vēža saslimšanas lielākā riska grupa. To pacientu vidū, kas šogad veikuši zarnu vēža testu, 2,5 procentiem testa rezultāts bijis pozitīvs.

Labā ziņa ir tā, ka personām pieminētajā vecuma grupā iespējas veikt valsts apmaksātu vēža skrīningu. Taču būtisks aspekts – uz šo pārbaudi netiek izsūtīti uzaicinājumi, kas nozīmē, ka par to jāinteresējas pašam. To vari darīt savā ģimenes ārsta praksē, kā arī papildu informācija pieejama arī Nacionālā veselības dienesta reģionālajās nodaļās. Tāpat būtiskāko par valsts apmaksātu vēža skrīningu uzzini te.

Vēzis ir viena no tām slimībām, kas lielākajā daļā gadījumu par sevi neliek manīt tā sākuma stadijā, bet gan atklāj savus simptomus vien tad, kad slimība jau ir teju ielaista. Taču ir arī gadījumi, kad tavs organisms laikus tev cenšas signalizēt, ka ir nepieciešams doties pie ārsta uz izmeklējumiem. Tev atliek vien būt gana vērīgai un pamanīt tā raidītos signālus. Tāpēc, iedvesmojoties no portāliem ''Very Well Health'' un ''Healthfully'', iepazīstinām ar pazīmēm, kas varētu liecināt par zarnu vēzi.

Taču atceries, ka arī, ja tev atbilst kāds no uzskaitītajiem simptomiem, tas nebūt uzreiz nenozīmē, ka slimo ar zarnu vēzi. Konkrētu diagnozi tev varēs noteikt tikai speciālists, tāpēc aizdomu gadījumā nevelc laiku garumā un dodies uz izmeklējumiem un pārbaudēm.