Ar saņemšanos nepietiek. Kā depresija ietekmē cilvēka darbaspējas

Vīrietis depresijas sākumu atceras ar miega traucējumiem. Sākumā esot mocījies ar iemigšanu, jo esot bijušas darba un naudas problēmas, paralēli tam arī studijas. Tagad gan ir tieši otrādi, miegs nāk visu laiku un varētu gulēt ļoti daudz stundu. "Es varēju piecelties trijos četros no rīta, it kā pēc kāda bioloģiskā pulksteņa. Es ar to ļoti cīnījos. Ja es piecēlos agri, gāju skriet līdz brīdim, kad noguru, atskrēju mājās un pagulēju dažas stundas līdz darbam."

Līdz pat šim brīdim Valtam ir jācīnās ar panikas lēkmēm un sabrukuma sajūtu katru reizi, kad atnāk mājās. Pati mazākā lieta varot sabojāt garastāvokli. Arī reizēs, kad vīrietis mēģina iepazīties ar jauniem cilvēkiem, depresija un trauksme liekot par sevi manīt, bet, kad draugi pasaucot viņu kaut kur pasēdēt vai aizbraukt, viņš sakot, ka būs, tomēr pašā pēdējā brīdī, kad jau ir jāiziet no mājas, visu atceļ, jo uznāk brīdis, kad negrib nevienu redzēt.

Dodoties ikdienas gaitās, Valtam ir agri jāceļas, tas gan viņam nesagādājot problēmas, bet esot dienas, kad no gultas piecelties ir ļoti grūti ne jau tāpēc, ka nāktu miegs, bet gan neesot vēlmes neko darīt un nekur doties. "Ir dienas, kad es sameloju un saku, ka autobuss saplīsis vai kaut kādu iemeslu pēc es kavēšu. Kaut gan viss, ko es tajā brīdī darīju, bija – gulēju gultā un skatījos griestos. Es vienkārši nekustējos ārā, tajā brīdī ļoti izteikti negribējās līst ārā no gultas. Liekas, ka gulta ir vienīgā vieta, kur ir labi. Tāpat man ir, kad es eju vannā. Es varu izlaist ūdeni kādas trīs reizes, bet ārā nekāpju, varu gulēt pusi dienas vannā," stāsta Valts.

Par to runāt ar kolēģiem – finansiāli neizdevīgi

Par savu psihisko saslimšanu Valts darbā neko nevienam nav teicis. Uzņēmumā viņš strādā kopā ar paziņu un šaubās, ka kāds no darbiniekiem nojauš par viņa saslimšanu. Visdrīzāk viņi domājot, ka Valts ir sliņķis, kurš negrib strādāt, jo kavē darbu vai arī pazūd, kaut gan īstenībā meklē vietu, kur nomierināties. Vīrietis atzīst, ka nemaz arī nevēlētos kādam kolēģim teikt par savu saslimšanu. Par to zina tikai tuvākie cilvēki. Valts nevēlas, lai par to zina svešinieki, jo tas varētu ietekmēt viņu izturēšanos un attieksmi, kā arī viņi negribētu Valtam uzticēt darba lietas, jo ir jāstrādā ar instrumentiem, ar kuriem var iegūt nopietnas traumas. "Man bail, ka mani atlaidīs vai liks grīdu slaucīt, ja uzzinās par manu depresiju vai panikas lēkmēm."

Kā vienu no gadījumiem Valts min darbu telekomunikāciju uzņēmumā. Visi esot runājuši, ka viņš ejot pīppauzēs, kaut gan vīrietis nemaz nepīpē. Esot bijuši jautājumi, kāpēc tik bieži dodas pīpēt. Tajā reizē vīrietis esot pateicis, ka nav labi. Šajā darbavietā Valts arī strādāja kopā ar paziņu. "Paziņa pateica vadībai, ka es neesmu piemērots šai pozīcijai, līdz ar to mani pārcēla uz citu vietu, kas būtiski ietekmēja manu algu, tas viss tikai tāpēc, ka pateicu, ka slikti jūtos," atceras vīrietis.

Psihiskās saslimšanas stāsts Valtam sākās ar trauksmes sajūtām un panikas lēkmēm. "Draugi teica, ka esmu jūtīgs un emocionāls cilvēks, ka es ļoti pārdzīvoju, it īpaši pēc smagā perioda novembrī, decembrī." Vīrietis stāsta, ka pagājušā gada novembrī, decembrī viņa dzīvē esot notikušas vairākas nepatīkamas lietas, kuras bija saistītas gan ar darbu, gan mācībām un attiecībām, viss vienlaicīgi uzgāzās virsū. Pirmos divus mēnešus bija problēmas ar miegu, mocījis bezmiegs un bijis jāceļas nakts vidū. Publiskās vietās vīrietis cīnījās ar trauksmi, kā arī nevēlējās atrasties cilvēkos, tā rezultātā centās izvairīties no sabiedrības. "Pēc šī perioda man bija ļoti smagi, es atceros, ka bija naktis, kad es piecēlos, jo dzirdēju, kā pa miegam kliedzu. Pamostoties es sapratu, ka miegā esmu raudājis." Tajā laikā Valtam līdzās esot bijuši cilvēki, kuri deva padomus, bet vīrietis esot sapratis – ja visu laiku viņiem sūdzēsies, cik viss ir slikti, viņiem apniks ar viņu komunicēt.