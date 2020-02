Astoņas glāzes dienā? Izplatīti mīti par ūdens uzņemšanu

Tas, ka cilvēka "motoriņu" regulāri nepieciešams nodrošināt ar ūdeni, nav nekas jauns. Caurspīdīgo šķidrumu dzeram katru dienu, taču – cik daudz patiesībā par to zinām? Laika gaitā ap šo jautājumu izveidojušies dažādi mīti, kas saistīti gan ar ieteicamo dienas daudzumu, gan arī uzņemšanas veidiem. Iedvesmojoties no "Everyday Health" un "Healthline", iepazīsimies tuvāk ar sešiem ačgārniem pieņēmumiem!

Par ūdens tēmu var diskutēt no dažādiem rakursiem, un viens no tiem ir jautājums par vislabāko un veselīgāko ūdeni. Kā skaidrojis diētas ārsts Andis Brēmanis, ūdens nav kaitīgs arī tad, ja tas ir gāzēts un sapildīts plastmasas pudelēs: "Nav taisnība, ka, dzerot no plastmasas pudelēm, visi uzreiz būs slimi ar kādām briesmīgām kaitēm. Galvenais, kas būtu jāņem vērā, pudeles nevajag karsēt un ilgstoši turēt saulē." Ja cilvēkam ir jutīgs kuņģis, tad gan ar gāzētu ūdeni jābūt uzmanīgiem, savukārt sportošanas laikā vienmēr ieteicams pieturēties pie negāzētā varianta.

Svarīgs ir arī minerālvielu sastāvs. Ja bijusi saindēšanās ar pārtiku, ārstnieciskos nolūkos labāks būs minerālvielām bagāts ūdens, taču zemās mineralizācijas ūdens piemērots lietošanai ikdienā. Tāpat izplatīts ir PH līmeņa rādītāja jautājums. "PH 7 ir neitrāls ūdens, ja ūdenī ir vairāk kalcija un magnija, tas kļūst sārmaināks un mainās arī PH līmenis," sacījis diētas ārsts.

Taču, kādi ir daži no izplatītākajiem mītiem, kas saistīti ar ūdens lietošanu, lasi turpmākajās rindās!