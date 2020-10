Astoņi muguras lejasdaļas sāpju iemesli un ieteikumi to mazināšanai

Iespējams, muguras sāpes tavā ikdienā biežuma ziņā konkurē ar galvassāpēm, kas nav nekas neparasts. Patiesībā pētījumi vēsta, ka sāpes muguras lejasdaļā ir piektais visizplatītākais iemesls visiem primārās veselības aprūpes meklējumiem. Kāpēc šīs sāpes rodas? Tam var būt daudz dažādu iemeslu – kā biežāk, tā arī retāk sastopami.

Veids, kā mēs pārvietojamies (paceļam somas no grīdas, noliecamies, lai sasietu kurpes, tupjamies), un veidi, kā mēs nepārvietojamies (sēžam, stāvam, guļam), bieži ietekmē muguras lejasdaļas veselību, skaidrots portālā ''Prevention''. Ir daudz muskuļu, saišu un cīpslu, kas darbojas kopā, lai palīdzētu pārvietoties, stabilizēt un aizsargāt mugurkaulu. Un pats mugurkauls arī sastāv no daudziem pavedieniem – to veido 24 skriemeļi, starp kuriem ir mīksti gēlveida ''spilveni'' jeb diski. Kad viena no šīm detaļām (muskuļu, skeleta vai neiroloģiska) nedarbojas tā, kā tai vajadzētu, var rasties sāpes, stīvums, nejūtīgums un nespēja veikt normālas ikdienas darbības. Protams, muguras sāpju pamatā var būt arī nopietnāki apstākļi un slimības.

Tiesa, ne visas muguras sāpes ir vienādas, un, ņemot vērā daudzos iespējamos muguras sāpju cēloņus, īstā identificēšana var būt sarežģīta. Tāpat dažos gadījumos tās pazūd pašas no sevis, savukārt hroniskiem stāvokļiem var būt nepieciešama lielāka aprūpe un uzmanība. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar astoņiem muguras lejasdaļas sāpju iemesliem – gan biežāk sastopamiem, gan retāk. Tāpat varēsi uzzināt, kā rīkoties, ja tevi piemeklē šīs sāpes.