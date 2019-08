Ar dažāda veida atkarībām dzīvē ir saskāries teju ikviens. Draugu, paziņu vai tuvinieku lokā, iespējams, ir kāds, kas pārlieku aizrāvies ar azartspēlēm, alkoholu vai narkotisko vielu lietošanu. Nereti, cenšoties sniegt atbalstu, īpaši, ja atkarība skar tuvu cilvēku, mēs nokļūstam līdzatkarības valgos, kaitējot ne tikai sev, bet arī cilvēkam, kam centāmies palīdzēt.

Raidījumā ""Viņa" skaidro" kopā ar ārstu psihoterapeitu Artūru Utinānu pārrunājām gan to, kas ir līdzatkarība un ko tā nodara, gan apskatījām veidus, kā no tās atbrīvoties un patiešām palīdzēt cilvēkam, kas cieš no atkarības.

Utināns skaidro, ka līdzatkarība ir šaurāks termins tam, ko varētu dēvēt par atkarību no attiecībām, kas nozīmē – cilvēks ir atkarīgs no attiecībām un viņam ir raksturīga šķiršanās trauksme. Partneris var nebūt piemērots dzīvošanai kopā, bet cilvēks, kas ir atkarīgs no attiecībām, nespēj viņu pamest vai ietekmēt, lai savu dzīves kvalitāti uzlabotu. Līdzatkarība nozīmē, ka partneris ir atkarīgs no kādas ķīmiskas vielas, piemēram, alkohola vai narkotikām, bet otrs šīs atkarības dēļ cieš. Ciešanas var būt gan fiziskas, gan emocionālas.

Ļoti bieži līdzatkarīgais tieši vai netieši palīdz atkarīgajam uzturēt savu atkarību. "Kas ir biežākais – likvidē atkarīgā partnera radītās sociālās, finansiālās un saimnieciskās problēmas," to, kā līdzatkarīgais atbalsta atkarību, skaidro speciālists. Viņš paskaidro, ka atkarīgā piesegšana un apčubināšana neļauj viņam apzināties, kādas sekas ir viņa rīcībai un slimībai. "Alkohola atkarīgie iemācās melot gan citiem, gan sev, lai pietušētu problēmas, un tāpat sāk rīkoties arī līdzatkarīgais," viņš norāda.

Vairāk par to, kā atpazīt atkarību un līdzatkarību un kā rīkoties, lai palīdzētu atkarīgam tuviniekam, skaties raidījumā.