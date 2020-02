Visiem zināms, kādas demogrāfiskās problēmas saistītas ar Latvijas iedzīvotāju emigrāciju. Bet kā ir ar tiem, kas palikuši? Vai viņi spēs saviem spēkiem no jauna piepildīt tukšo Latviju? Vai ar viņu auglību viss kārtībā? "Delfi" aptaujāja piecas klīnikas, kas specializējušās neauglības ārstēšanā, un rezultāti nav iepriecinoši. Teju visās klīnikās norādīja, ka pacientu kļūst vairāk, turklāt pēdējā laikā neauglības problēma lielākoties skar tieši vīriešus.

Klīnikas "Embrions" ārste Agnese Plēpe sarunu sāk ar aicinājumu saprast, kas ir neauglība. Ja, piekopjot aktīvu dzimumdzīvi, gada laikā neiestājas grūtniecība, jāvēršas pie speciālista. Ja ir pārsniegts 35 gadu vecuma slieksnis, šis periods ir seši mēneši. Kā norāda Plēpe, sievietēm neauglības risks galvenokārt saistīts ar vecumu. Kā liecina statistika, 2018. gadā vidējais dzemdētāju vecums bija 30,5 gadi, bet pirmā grūtniecība iestājās 27,5 gadu vecumā. ES šis rādītājs ir 29 gadi. Klīnikas "Jūsu ārsti" direktore ginekoloģe-reproduktoloģe Valērija Magomedova skaidro, ka vēl pirms 10 gadiem vecuma problēma nebija tik aktuāla.

Daktere Plēpe atgādina, ka pārim jāsaprot – ja neiestājas grūtniecība, veselība jāpārbauda abiem. Sabiedrībā ir iesakņojies stereotips, ka pie grūtniecības neiestāšanās vainojama tieši sieviete. Viņa tiek izmeklēta no matu galiņiem līdz papēžiem, un tikai pēc tam vēršas pie vīrieša, aicinot veikt spermas analīzi (spermogrammu). Taču pēdējos gados aizvien vairāk tiek atklāta vīriešu neauglība. Latvijā trūkst kvalitatīvas spermas, to nākas ņemt no lielajām Eiropas spermas bankām.

"Interesanti, ka visvairāk neauglīgu vīriešu ir Āfrikā, kur ir pietiekami augsta dzimstība. Otrajā vietā – Austrumeiropa. Šie ir divi problemātiskākie reģioni. Vispārīgi sadalījums ir šāds: 32,5 procentos gadījumu problēmas tiek atklātas abiem, 10–15 procentos gadījumu iemeslu nav iespējams noteikt. Vīriešiem problēmas ir 25 procentos gadījumu, bet sievietēm – 27,5%. Tomēr es nevēlos meklēt vainīgos, jo apaugļošanās procesā piedalās divi. Tādēļ abiem jādodas veikt izmeklējumus un jāārstējas. Pasaulē 15 procentiem pāru jeb 48,5 miljoniem cilvēku ir ar neauglību saistītas problēmas. Šis skaitlis ir liels – katrs sestais pāris," stāsta Plēpe.

Spermatozoīda meklējumos

Valērija Magomedova norāda, ka pasaulē neauglības gadījumu skaits starp sievietēm un vīriešiem ir 50 pret 50. Un tas ir pierādīts. Šādu attiecību norāda arī klīnikā "iVF Riga", turklāt jaunākie dati liecina, ka neauglīgu vīriešu skaits palielinās, pēdējo 20 gadu laikā no 30 uz 50 procentiem, turklāt šis skaitlis nepielūdzami aug. Pēdējā laikā novērots, ka spermatozoīdu skaits spermā gandrīz trīskārt samazinājies, šāda tendence tiek novērota arī attiecībā uz ejakulāta kvalitāti.