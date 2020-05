Balons pakrūtē? Seši veidi, kā atbrīvoties no vēdera pūšanās, gāzēm un sāpēm

Klāt siltais laiks, kad laiks atbrīvoties arī no apģēba vilkšanas vairākos slāņos. Protams, ja esi salīga vai vienkārši pirts gaisotnes cienītāja, tas varbūt nav tik aktuāli. Taču ir problēmas, kas vieno visas – vēdera pūšanās, gāzes un sāpes. Kura gan nevēlas dzīvot bez spiedīgas sajūtas pakrūtē, diskomforta nedaudz pieguļošākos apģērbos, kaitinošām gāzītēm, kuras neliek mieru ne uz soļa, un vēdergraizēm, kas mēdz sāpināt līdz zosādai un pat asarām. Tāpēc pietiek ikdienā nēsāt līdzi dzelzs smaguma balonu, jo ir veidi, kā ar to cīnīties!

Mēs visi izlaižam gāzes (arī atraugas) – tas ir dabiski, tāpēc nav jau par ko kaunēties. Tiek pat teikts – ja uznāk atraugas, tātad kuņģis darbojas! Bet, jāatzīst, tas var būt ellīgi kaitinoši, ja atkārtojas bieži. "Gastrointestinālais trakts ne īpaši labi absorbē gaisu un vēdera gāzes, tāpēc gandrīz tas viss beigās iznāk pa vienu vai otru galu," saka gastroenteroloģe no Norfolkas Patrīcija Reimonda. Tā kā zarnās esošās baktērijas raudzē ogļhidrātus no pārtikas, tie rada gāzi, kas pēc tam izplūst caur mugurpuses izeju. Tāpat gaiss, ko tu norij, ēdot, runājot un elpojot, paceļas atpakaļ uz augšu, lai to atkal izvadītu ārā caur muti. Ja gāzītes iziet pārāk lēni vai uzkrājas pārāk daudz, tas var izraisīt vēdera uzpūšanos.

Gāzes parasti nav kaitīgas, bet, ja vēdera uzpūšanās neatlaidīgi no tevis neatkāpjas, vērsies pie ārsta, īpaši, ja to papildina stipras sāpes vēderā, caureja, aizcietējumi, vemšana, svara zudums vai biežas grēmas – visas pazīmes, kas var liecināt par kairinātu zarnu sindromu vai celiakiju.

Par to, kā novērst gāzes, sāpes un vēdera uzpūšanos lasi tālākajos padomos, kurus portālam "Prevention" uzticējuši zinoši šīs sfēras pārstāvji.