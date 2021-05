Bez krūštura ilgāk nekā gadu: kā tas ietekmē veselību

Viena no vislabākajām krūštura valkātāju sajūtām ir tā novilkšana pēc garas dienas, kas pavadīta ārpus mājas. Pandēmijas ietekmē šī atvieglojuma sajūta daudzām sievietēm jau vairāk nekā gadu, ļoti iespējams, iet secen, jo darbs attālinātā režīmā paredz dažādas atkāpes no ierastās darba ikdienas, tostarp iespēju nevalkāt krūšturi katru dienu vai vismaz ilgstoši. Bet vai krūštura nevalkāšana ilgtermiņā negatīvi ietekmē veselību? Atbildi meklē šajā rakstā.

Vai ir labi ilgstoši nevalkāt krūšturi?

''Īsā atbilde – nav bīstami nevalkāt krūšturi,'' portālā ''Health'' norāda krūšu ķirurģe un UCLA ķirurģijas asociētā klīniskā profesore Diāna Attai.

Lūk, garā atbilde, kurā apskatīti vairāki pieņēmumi saistībā ar krūštura nevalkāšanas ietekmi uz veselību.

Nokarāšanās

Krūšu nokarāšanās skar jebkuru sievieti neatkarīgi no tā, vai viņa valkā vai nevalkā krūšturi, paskaidro Attai. Tas galvenokārt ir saistīts ar normālu novecošanās procesu – kad krūts blīvie audi tiek aizstāti ar taukiem – un atbalstošo saišu izstiepšanos laika gaitā. Tādi faktori kā ģenētika, svara svārstības, hormonālās izmaiņas, grūtniecība un smēķēšana var ietekmēt arī to, kad un cik daudz krūtis nokrītas, stāsta ģimenes ārste un Meijo (Meyo) klīnikas sieviešu veselības eksperte Sabrīna Sāni.

Tomēr viņa piebilst, ka dažām sievietēm, it īpaši tām, kurām ir lielākas un smagākas krūtis, krūštura valkāšana var palīdzēt mazināt krūšu nokarāšanos. ''Tas, kas var notikt, ja nevalkā kaut ko, kas atbalsta krūtis, ir tas, ka vari saskarties ar mazām mikrotraumām krūšu atbalstošajās saitēs, kas dažkārt var paātrināt krūšu nokarāšanās procesu,'' paskaidro Sāni.

Kādēļ krūštura nevalkāšana potenciāli var izraisīt krūšu nokarāšanos tām sievietēm, kurām ir lielākas krūtis? Jo smagākas krūtis, jo lielākai slodzei ir pakļauti krūšu dziedzeri un to pārklājošā āda, stāsta plastikas ķirurgs Džordans Džeikobs. Tas nozīmē – ja tu esi lielu krūšu īpašniece un vēlies kaut nedaudz attālināt krūšu nokarāšanos, tev tomēr nebūtu ieteicams uz pārāk ilgu laiku atvadīties no krūštura valkāšanas. Tiesa, to, cik daudz laika vajadzīgs, lai krūtis sāktu nokarāties, nav iespējams prognozēt, norāda Džeikobs, jo to ietekmē ļoti daudz faktoru.

Krūšu trenēšana

Ir izplatīts pieņēmums, ka krūštura nevalkāšana (pretēji iepriekš apspriestajam) var palīdzēt uztrenēt krūtis tā, lai tās būtu tvirtas un varētu atbalstīt sevi pašas bez jebkādiem palīglīdzekļiem. Taču tā nav tiesa. ''Viena lieta, ko es vienmēr saku sievietēm, – tev jāatceras, ka krūtis sastāv no taukiem un dziedzeru audiem, tāpēc tās nevar uztrenēt tāpat kā muskuļus,'' paskaidro Sāni.

Citiem vārdiem sakot, krūštura nevalkāšana nav muskuļu trenēšana, jo pavisam vienkārši mūsu ķermenis nav tā anatomiski veidots. Tu vari stiprināt krūškurvja muskuļus, veicot atspiešanās un krūšu preses vingrinājumus, bet tas nekā neietekmēs to, vai tavas krūtis nokarājas vai ne.

Krūts vēzis

''Nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka krūštura nevalkāšana vai valkāšana ietekmē sievietes kopējo krūts vēža risku,'' skaidro Sāni. Daudzi faktori var spēlēt lielu lomu krūts vēža riska palielināšanā, taču krūštura nevalkāšana nav viens no tiem.

Kopsavilkumā – ''vispārīgi runājot, krūštura valkāšanai vai nevalkāšanai nebūs būtiska ietekme uz vispārējo veselību,'' norāda Sanī un piebilst – tā ir katras personīga izvēle.