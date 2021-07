Biežāk sastopamās galvas ādas slimības – cēloņi un ārstēšana

Pastāvīga nieze, matu krišana un blaugznu veidošanās rada ne tikai nepatīkamas sajūtas, bet var būt nopietns drauds cilvēka veselībai. Un ne vienmēr to ārstēšanai pietiks tikai ar speciāla šampūna izmantošanu.

Konsultē triholoģe Inga Zemīte.

Blaugznas



Blaugznām var būt vairāki veidošanās cēloņi, tādēļ triholoģe Inga Zemīte uzsver, ka vispirms ir ļoti svarīgi saprast īsto blaugznu rašanās iemeslu un tikai pēc tam uzsākt ārstēšanu. Viens no blaugznu rašanās iemesliem var būt ilgstoša galvas ādas nemazgāšana. No galvas ādas virsmas nepārtraukti lobās nost vecās raga kārtas šūnas. Šāds process notiek visai ķermeņa ādai, taču galvas ādā mūsu mati vecās šūniņas pietur, līdz ar to šīs vecās šūnas tur arī mēdz uzkrāties. Un, ja cilvēks nav mazgājis galvu nedēļu vai divas, vecās raga kārtas šūnas jau sāks veidot plēksnītes, kuras laika gaitā sāks krist uz pleciem.

Seborejiskais dermatīts ir stāvoklis, kad tauku dziedzerītis, kas atrodas pie katra mata saknītes un normālos apstākļos ražo sebumu, kura galvenais uzdevums ir pasargāt ādu no dažādiem mikroorganismiem un nodrošināt normālu pH līmeni, šo sebumu vairs neražo tā, kā vajadzētu. Ja ir izmaiņas sebuma kvalitātē, piemēram, taukskābes, kas ir sebumā, pēkšņi nesašķeļas īsos fragmentos, bet tā vietā paliek garo ķēžu taukskābes, tām nonākot uz ādas, ap matu stiebru var veidoties plēksnītes. Tāpat garo ķēžu taukskābes var izraisīt imūnās sistēmas reakciju un radīt iekaisumu ap matu. Arī iekaisumi var būt dažādi, piemēram, slimība Lichen planus bojā ne tikai ādu, bet arī mata saknes cilmes šūnas, kā rezultātā mats nekad vairs nespēj atjaunoties un var veidoties pat rētaina alopēcija.

Tāpat blaugznu veidošanos var attīstīt sebuma sastāva izmaiņas, kuras rodas cilvēkam smēķējot, esot patstāvīgā stresā vai mazgājot galvas ādu ar neatbilstošu šampūnu.

Vienkāršākais veids, kā cīnīties pret blaugznām, ir doties uz tuvāko aptieku un iegādāties šampūnu, kas novērsīs blaugznu veidošanos. Triholoģe gan neiesaka šādos gadījumos lietot šampūnus, kas domāti galvas sēnīšu ārstēšanai, jo tādā veidā mēs slimību izraisošas jeb patogēnās sēnītes pieradinām pie preparāta, un sēnīšu jutība pret to izzudīs. Savukārt, ja galvas ādu nomoka soborejiskais dermatīts vai pūtītes, Inga Zemīte iesaka vērsties pie ārsta – matu speciālista, ģimenes ārsta vai dermatologa.

Psoriāze

Psoriāze ir saistīta ar imūnās sistēmas nepareizu regulāciju jeb disregulāciju audos. Raga kārtas šūnas normāli nomainās apmēram 24 līdz 30 dienu laikā, bet psoriāzes gadījumā šūnu dalīšanās paātrinās, un tās apmēram četru līdz piecu dienu laikā no bazālā slāņa jau ir nonākušas ādas virskārtā. Tādejādi ādas virskārtā ir nonākušas dzīvas, (nevis pārragotas, kodolu zaudējušas šūnas), kas tādejādi nespēj pildīt ādas aizsargājošās funkcijas. Ja ādas virskārtā veidojas rajoni ar šādām šūnām, mūsu organisms cenšas sevi pasargāt, kā vien var – sākās balta, sudrabota zvīņošanās apkārt bojājuma vietai, kuras mērķis ir pasargāt dzīvo ādiņu no inficēšanās un traumēšanas riska.

Psoriāzi ir svarīgi ārstēt dermatologa uzraudzībā, un ārstēšanas laikā nepieciešams mazināt imūnās sistēmas disregulāciju ar medikamentu palīdzību. Ja psoriāzi ārstē laikus un pareizi, var panākt, ka slimības izpausmes samazinās, taču ārstēšanas process reizēm var prasīt mēnešus un pat vairākus gadus.

Veidojumi galvas ādā

“Bieži saskaramies ar dažādiem veidojumiem galvas ādā – papilomas, jaunveidojumi, dzimumzīmes un diemžēl ir jāsaka, ka ļoti bieži, it īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, redzam arī ļaundabīgus audzējus galvā, tai skaitā bazaliomas un skvamozo šūnu vēžus,” norāda triholoģe.

Inga Zemīte uzsver un atgādina, ka 70 procentu gadījumu ādas problēmas rodas tieši no untravioletā starojuma – audzēji, pigmentācija un citi veidojumi galvas ādā. Noteikti atceries valkāt cepures un citas galvas segas, kā arī lietot saules aizsargkrēmu. Tas ir īpaši svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir plāni mati vai plikpaurība.

Ādas sēnīšu slimības



Ādas sēnīšu infekcija var būt iemesls, kādēļ galvas ādu klāj plēksnītes vai blaugznas. Bērniem ādas sēnīšu infekcijas itin bieži izpaužas ar matu izkrišanu, ādas zvīņošanos un iekaisumu. Pieaugušie bieži cieš no hroniskajām formām. Ir dažādas ādas sēnītes. Piemēram, Malassezia, kuras dēļ parasti rodas blaugznas. Taču ir arī sēnītes, kas ir bīstamākas cilvēka veselībai, piemēram, trihofītija un mikrosporija, kuras ilgtermiņā var veicināt pakāpenisku matu kvalitātes pasliktināšanos. Tieši šī iemesla dēļ ādas sēnītes ir svarīgi laikus diagnosticēt un novērst, jo bieži vien cilvēki nemaz nenojauš, ka šādas ādas slimības viņu var skart – cilvēkam krīt ārā mati un dažkārt paniez galvas āda, taču to viņš uzskata par normu.

Sēnīšu infekcijas visbiežāk tiek iegūta no citiem cilvēkiem baseinos, pirtīs vai sporta zālēs, tāpat to var iegūt no mājas mīluļiem. Ļoti svarīgi ir neizmantot citu cilvēku ķemmi, jo arī šis ir veids, kā iegūt dažādas galvas ādas slimības. Ārstēšanai var izmantot speciālus šampūnus, un visbiežāk nāksies lietot arī iekšķīgos medikamentus, jo šampūns neaizsniegs un neizārstēs matu saknīti, līdz ar to sēnītes infekcija būs izārstēta tikai daļēji.

Utis



Ārste norāda, ka Covid-19 vīruss utīm radījis īpaši grūtu dzīvi, jo bērni un vecāki lielākoties dzīvoja mājās, līdz ar to – grūtības savairoties. Taču brīžos, kad atsākas skolas dzīve un bērni pēc vasaras brīvdienām atkal satiekas skolas solā, utis ir izplatīta problēma. Inga Zemīte uzsver, ka šādās situācijās nevajag meklēt vainīgos, kas utis uz skolu ir atnesuši, bet gan risināt problēmu – vērsties pie klases audzinātājas un uzsākt ārstēšanu kā skolēniem, tā arī vecākiem.

Ārstēšanai ir pieejamas vairākas metodes – var lietot līdzekļus, kuru sastāvā atrodams permetrīns, tāpat aptiekā pieejams plašs speciālu šampūnu klāsts. Ārste teic, ka efektīvs veids, kā atbrīvoties no utīm, ir tās nosmacēt – iezied matos kārtīgu kārtu kondicioniera, ap matiem aptin dvielīti un pēc dažām stundām izmazgā matus, un izlasi no matiem gnīdas un to oliņas.