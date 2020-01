Cukura diabēts un infarkts. Kādus draudus veselībai rada tauku uzkrāšanās vidukļa daļā

Vēdera zonu, vidukli varētu dēvēt par vienu no lielākajām problēmzonām sieviešu vidū, jo šķietami nekad vēders nav pietiekami plakans, bet viduklis – pietiekami šaurs. Lai gan, ļoti iespējams, pirmais, par ko domājam, apskatot savas ķermeņa aprises, ir estētiskais aspekts, būtiski ir apzināties arī veselības problēmu riskus, kuri palielinās, ja mums patiesi šajā zonā ir liekais svars.

Vēdera dobuma tauki jeb viscerālie tauki ir tie, kas ieskauj mūsu iekšējos orgānus, piemēram, aknas un zarnas un kas visvairāk apdraud mūsu veselību, skaidrots portālā ''Live Strong''. Kāpēc tie ir bīstami? Tā kā tie atrodas ap mūsu iekšējiem orgāniem, mēs nevaram tos aptaustīt un citādi bez pārbaudēm noteikt, cik daudz viscerālo tauku mums ir. To daudzums lielā daļā gadījumu nemaz neatspoguļojas skaitlī uz svariem, tāpēc varam nemaz nenojaust par viscerālo tauku daudzuma palielināšanos.

Tiem uzkrājoties pārāk lielā daudzumā, viscerālie tauki var izdarīt spiedienu uz pārējiem orgāniem, tādējādi radot dažādas veselības problēmas. Tāpēc šoreiz vēršam uzmanību uz riskiem, kurus var palielināt pārmērīgs viscerālo tauku daudzums. Lasi tālāk un noskaidro, kādi tie ir.

Iespējams, arī tu esi novērojusi sava vidukļa apmēra palielināšanos, kas var liecināt par viscerālo tauku daudzuma palielināšanos. Labā ziņa ir tā, ka varam no tiem atbrīvoties tāpat kā no zemādas taukiem – tiem, kurus varam sataustīt un kas atrodas tieši zem ādas. Viss, kas ir nepieciešams, ir veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes. Tomēr, pirms steidz pieņemt, ka tev ir palielināts viscerālo tauku daudzums, vislabāk konsultēties ar speciālistu, kas spēs noteikt, vai tā ir tiesa – dažkārt liekais svars ir tikai mūsu iedomas. Tāpat speciālists spēs palīdzēt atrast tev piemērotāko uztura un treniņu plānu, lai tu no šiem taukiem spētu atbrīvoties un uzlabotu savu veselību.