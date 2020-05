'Derīgs līdz...' – 15 lietas, kurām ir derīguma termiņš, bet tu to pat nenojauti

Ikdienā reti kurš neuzmanīsies no sabojāta piena pievienošanas kafijai, brokastu pārslām, smūtijam vai putrai. Līdzīgi ir arī ar citiem pārtikas produktiem, jo cilvēka organisms nav tik uzņēmīgs, lai mēs spētu mierīgu sirdi lietot ēdienu, kurš jau paspējis ieskābt vai pat izveidot tumīgu konsistenci, vai apraibinājies zili – zaļi – pelēcīgiem punktiņiem. Lai arī visbiežāk uztraucamies tieši par pārtikas produktu derīguma termiņu, laika gaitā daudzi citi ikdienā lietojami priekšmeti kļūst slikti.

Tici vai nē, patiesībā derīguma termiņš ir arī lietām, kuras neēd. Derīguma termiņš arī šīm lietām ir domāts, lai pasargātu tavu veselību vai nodrošinātu, ka produkts joprojām darbosies, tāpēc ieteikums ņemt tos vērā un neapdomīgi uzreiz neizmest iepakojumu, uz kura tas, visticamāk, būs rakstīts. Bez šaubām ir cilvēki, kuri seko līdzi arī tālāk uzskaitīto lietu derīguma termiņiem, taču lieku reizi atgādināt nevienam nenāks par skādi.

Iedvesmojoties no portāla "Readers Digest", apkopojām 16 lietas, kurām ir derīguma termiņš, bet kuras pierasts lietot gadiem ilgi, varbūt pat nodot paaudžu paaudzēs vai paglabāt ar domu – kādreiz noderēs, vēl jau var lietot utt.. Lasi, apdomā un liec aiz auss!

Foto: Shutterstock

Autosēdekļi



Autosēdeklītis burtiski var glābt tava un kāda radinieka zīdaiņa vai bērna dzīvību, tāpēc vēlēsies pārliecināties, vai tas ir pareizi uzstādīts un vai tā derīguma termiņš nav beidzies. Jā, katram automašīnas sēdeklim ir derīguma termiņš, un tas parasti tiek uzdrukāts uz sēdekļa apakšas. Autosēdekļa ilgmūžība atšķiras atkarībā no izgatavošanas datuma un zīmola. Piemēram, "Graco" un "Britax" automašīnu sēdekļi parasti zaudē spēku pēc sešiem līdz desmit gadiem, atkarībā no veida.

Sauļošanās līdzeklis



Iespējams, ka tavam sauļošanās līdzeklim nav derīguma termiņa, taču tas nenozīmē, ka tas derīgs mūžīgi. Patiesībā eksperti lēš, ka saules aizsarglīdzekļi parasti ir efektīvi tikai trīs gadus, pēc tam tie sāk zaudēt spēju. "Mayo" klīnika ("The Mayo Clinic") iesaka uz pudeles norādīt pirkuma datumu, lai tu zinātu un atskārstu, ka to var izmest, sasniedzot trīs gadu atzīmi. Jāatzīmē, ka dažiem pretiedeguma līdzekļiem tomēr jau ir norādīts derīguma termiņš, tāpēc pārbaudi pudeli un noteikti ņemiet vērā vadlīnijas.

Motoreļļa



Šis lipīgais un biezais šķidrums ir automašīnas, kā arī zāles pļāvēja veselības un ilgdzīvošanas pamatā. Ja redzi izpārdošanu, motoreļļas uzkrāšanā nav nekā nepareiza, taču ņem vērā, ka pēc pieciem gadiem tai ir tendence "doties uz dienvidiem", teic eksperti. Tajā brīdī eļļa var sākt atdalīties, un var mainīties konsistence, samazinot tās veiktspēju.

Tējas maisiņi



Ja dzer tēju tikai tad, kad esi slims, virtuves augšējā skapītī atrodamie tējas maisiņi, var nebūt tik spēcīgi kā tad, kad tie bija tikko iegādāti, saka eksperti. Kaut arī tēja ne vienmēr sabojājas, pēc ražotāju domām tā var zaudēt kvalitāti pēc aptuveni diviem gadiem. Ja vēlies uzglabāt tēju ilgāk, to var ievietot saldētavā.

Foto: Shutterstock

Saulesbrilles



Lieki nepiepūlies, meklējot niecīgu datuma uzdruku uz savām tonētajām brillēm – tu to neatradīsi. Jāatzīst, tas būtu no tiesas noderīgi, ja tu to varētu. Papildus tavu acu aizsargāšanai, uzliekot tādu kā vairogu pret saules stariem, saulesbrilles bloķē kaitīgus UV starus, kas var izraisīt vēzi vai kataraktu. Diemžēl, saskaņā ar Sanpaulu Universitātes pētnieku teikto, saulesbrilles kļūst arvien mazāk efektīvas UV gaismas bloķēšanā, daļēji pateicoties nodilumam,kas rodas tās ikdienā nēsājot, jo pastāv liela iespējamība saskrāpēt lēcas.

Krāsa



Ja esi ar rokdarbiem uz "tu" vai, piemēram, dzīvo privātmājā, kurā vienmēr būs ko uzlabot un nomainīt, iespējams, ka tavā pagrabā, garāžā vai pieliekamajā ir daudz vecu krāsas bundžu. Tu, iespējams, nevarēsi atrast uz tām derīguma termiņu, taču tas nenozīmē, ka katru reizi, kad atver vāciņu, vari gaidīt līdzīgus rezultātus. Būtībā, krāsošanas eksperti iesaka atbrīvoties no visām krāsām, kas bijušas atvērtas divus līdz četrus gadus. Neatvērta, uz eļļas bāzes izgatavota krāsa saglabāsies laba apmēram 15 gadus, bet krāsa uz lateksa bāzes būs laba apmēram desmit gadus. Neatkarīgi no izmantošanas laika sprīža, vienmēr izmet tās krāsas, kas ir sapelējušas, izžuvušas vai kurās ir gabaliņi.

Zobu pasta



Zobu pasta nav tā prece, kuru iepirkt vairumā, lai gan derīguma termiņš ir atkarīgs no ražotāja un zīmola. Piemēram, "Colgate" zobu pastas parasti ir labas tikai divus gadus no ražošanas datuma. Ja tev vannas istabas skapītī aizķērušās kādas vecas zobu pastas tūbiņas, apsver iespēju tās izmantot mājsaimniecības projektiem, piemēram, apavu tīrīšanai vai gludekļa uzfrišināšanai.

Ziepes



Visticamāk, tāpat kā daudzi citi, arī tu ceri, ka ziepes padarīs tevi žilbinoši tīru, bet tās var nedarbosies tikpat lieliski, ja to lietošanas termiņš ir jau sen iztecējis. Dažām ziepēm ir skaidri un gaiši norādīts derīguma termiņš, bet tām, kurām to nav, talkā nāk eksperti, kuri iesaka tās uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Pārāk vecu ziepju pazīmes ir sausums un plaisāšana.

Ūdeņraža peroksīds



Šai mazajai pudelītei ir pārsteidzoši īss glabāšanas laiks. Neatvērta tā būs laba apmēram trīs gadus, bet tā zaudē savu efektivitāti apmēram sešus mēnešus pēc tam, kad ticis atvērts vāciņš un tā bijusi pakļauta gaisa ietekmei. Ja tevi māc bažas par vecās pudelītes nomaiņu, ielej nelielu daudzumu tās satura izlietnē; tā joprojām ir laba un derīga, ja tas burbuļo un puto.

Foto: Shutterstock

Skriešanas apavi



Iecienītās botes pieredzējušākas labākas dienas? Laiks mest nožēlojamā paskata apavus ārā. Jo vairāk apavu pārī trenējies, jo vairāk nolietojas polsterējums, kas nozīmē, ka līdz ar to nevarēsi skriet tik efektīvi kā vēlētos, un tas varētu palielināt savainošanās risku. Lielākā daļa kurpnieku iesaka nomainīt sporta apavus pēc 500 līdz 1000 kilometru noskriešanas tajos. Tas nebūt nav mazs attālums, tāpēc papildus pievērs uzmanību tam, kā tajos jūtas tavas kājas. Lielākā daļa skrējēju diezgan ātri pamana, ka viņu kurpes savu ir nokalpojušas.

Ķiveres

Ķiverei kā vienīgajai lietai starp tevi un nejaukas galvas traumas iegūšanu attiecīgā situācijā ir jābūt perfektā stāvoklī. Bet vecā labā, kas ir tikusi pakļauta dažādiem apstākļiem, iespējams, nepiedāvā nepieciešamo aizsardzību. Sāls sviedros var korodēt ķiveres materiālus, arī saule krietni ietekmē plastmasu. Nopietniem riteņbraucējiem ķivere jāmaina reizi divos gados, savukārt tiem, kuri uz velosipēda uzlec tā, ik pa brīdim, nomaiņa uz jaunu var pagaidīt četrus gadus.

Aerosols pret kukaiņiem

Nebrīnies, ja joprojām saskaries ar odu, knišļu un citu mošķu kodumiem pēc tam, kad sevi no ausīm līdz papēžiem sapūti vai sasmērēji ar kukaiņu atbaidīšanas līdzekli, kuru iegādājies kaut kad pirms pieciem gadiem. Kamēr to uzglabā vietā, kuru neskar ārkārtīgs karstums vai aukstums, tas būs derīgs apmēram trīs gadus. Pēc tam produkts sāk lēnām "atšālēties" un nebūs tik efektīvs. Ja nevari atcerēties, kad iegādājies šo līdzekli, iespējams, labāk nomaini to pret jaunu.

Skropstu tuša



Eksperti iesaka skropstu tušu izmest apmēram trīs mēnešus pēc tās atvēršanas. Ja tušas pildījums izžūst vēl trīs mēnešiem pirms beidzies termiņš, jebkurā gadījumā to izmet. Mēģinot samitrināt to ar ūdeni vai siekalām, tas vienkārši pievienos vairāk baktēriju.

Foto: Shutterstock

Mazgāšanās sūklis



Tas sūklis, kuru izmanto, lai darītu sevi tīru, pats var nebūt nemaz tik tīrs. Pirmkārt, mirušās ādas šūnas var iestrēgt tā kaktiņos un spraugās. Pievieno vannas istabas mitrumu, kas apgrūtina sūkļa izžūšanu, un ir izveidota perfekta vide, kurā plaukt baktērijām. Pat ja tu katru nedēļu to mazgātu balinātājā, mazgāšanās sūkli būtu jāmaina ik pēc trim vai četrām nedēļām, un plastmasas švammes pēc diviem mēnešiem jāmet miskastē, norāda speciālisti.

Mitrinātājs



Sejas losjons, kas atvērts vairāk nekā divus gadus, nemitrinās tavu ādu tikpat efektīvi kā tas no jaunatvērtās pudelītes. Un, kad runa ir par sejas produktiem bundžiņās, tos, iespējams, vajadzēs nomainīt vēl biežāk. Katru reizi, ar pirkstiem paņemot produktu no bundžiņas, tu atstāj tajā baktērijas, kas veicina sabojāšanos. Pēc sešiem mēnešiem nomaini to, lai izvairītos no baktēriju izplatīšanās.