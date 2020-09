Desmit neregulāra menstruālā cikla cēloņi

Domājot par neizturami sāpīgiem krampjiem vēderā, neērtajām higēniskajām paketēm vai palagiem, kas ik rītu klāti jauniem asins traipiem, menstruāciju kavēšanās savā ziņā ir priecīgs notikums. Taču, ja gluži nav pamata tam, lai tās kavētos, tas var arī radīt satraukumu. Tiesa, menstruāciju kavēšanās ne vienmēr ir grūtniecības priekšvēstnesis, un ir daudz citu iemeslu, kāpēc kādu mēnesi nodzīvo bez asiņošanas.

Šoreiz, iedvesmojoties no portāla ''Cosmopolitan'', skaidrojam, kāpēc ikmēneša menstruālais cikls var iziet no ierindas. Tomēr atgādinām, ka jebkurā gadījumā konsultācija ar savu ginekologu ir vislabākais veids, kā kliedēt satraukumu par mēnešreižu neesamību.

Kontracepcijas lietošanas pārtraukšana

Neatkarīgi no tā, kāda kontracepcijas metode līdz šim bijusi tava ikdiena – medikamenti, spirāle u. c., tā kā lielākoties šīs metodes regulē tavu menstruālo ciklu, brīdī, kad kontracepciju pārstāj lietot, tas var organismam radīt sava veida šoku. ''Nav precīzi zināms, kāpēc tā notiek, bet, iespējams, būs nepieciešams laiks, lai tava organisma sistēmas ''atmostos'','' skaidro ginekoloģe Alisa Dveka.

Šādas izmaiņas var menstruācijas ''nopauzēt'' pat uz pāris mēnešiem. Taču atceries, ka arī tad, ja mēnešreižu nav, joprojām notiek ovulācija, kas nozīmē – tu tāpat vari palikt stāvoklī. Tāpēc, ja nevēlies kļūt grūta, seksa laikā neaizmirsti par prezervatīva lietošanu.

Ilgstoši lieto kontracepcijas tabletes

Endometrijs ir šūnu slānis, kas izklāj dzemdes dobumu. Katra menstruālā cikla laikā tas atjaunojas, kļūstot ļoti biezs, un pēcāk noārdās, kā rezultātā izdalās mēnešreizes. Kontracepcijas tablešu ietekmē šūnu slānis neatjaunojas tik biezs, līdz ar to menstruācijas var būt ļoti vājas vai tās var iztrūkt pilnībā, skaidro ginekoloģe Melisa Goista. ''Dažām sievietēm, kuras lieto kontracepcijas tabletes, mēnešreizes var iztrūkt laiku pa laikam vai nebūt vispār,'' viņa stāsta. Tāpēc, ja tu jau vairākus gadus lieto šādus medikamentu un mēnešreizes it kā ''pazūd'', uzreiz necel paniku. Tiesa, viena ārpuskārtas konsultācija ar savu ginekologu par ļaunu nenāks.

Smaga saslimšana

Dveka stāsta – saaukstēšanās vai alerģija, visticamāk, pie vainas nebūs, bet, ja nesen izslimoji vai šobrīd slimo ar smagu gripu vai pat kādas citas nopietnas veselības problēmas dēļ esi nonākusi slimnīcā, arī tas var būt par iemeslu menstruāciju pārtraukumam. Kāpēc? Nopietnas slimības var tavu menstruālo ciklu izsist no ierindas, jo uz organismu tiek izdarīts milzīgs stress, tostarp uz to smadzeņu daļu, kas regulē hormonu darbību, tādējādi ietekmējot menstruācijas.

Novirze no normālas vairogdziedzera darbības

Šis dziedzeris, kas atrodas tavā kaklā, regulē vielmaiņu, ražo hormonus, kontrolē ķermeņa temperatūru un dara vēl daudz ko citu. Līdz ar to, lai dzīves kvalitāte nebūtu apgrūtināta vai ierobežota, ir svarīgi, lai ar tā veselību viss būtu kārtībā. Ja no tā normālas darbības ir parādījušās kādas atkāpes, tas var būt viens no iemesliem, kāpēc tava ovulācija ir apstājusies, tādējādi veicinot iregulāras menstruācijas un, iespējams, pasliktinot auglību, atklāts pētījumā, kas publicēts ''The Obstetrician & Gynaecologist''.

Ja tevi māc nogurums, izkrīt vairāk matu nekā parasti, esi pieņēmusies vai zaudējusi svaru, vislabāk konsultēties ar ārstu par vēlamajām pārbaudēm, lai noskaidrotu, vai ar vairogdziedzera darbību viss ir normas robežās. Pēcāk, nozīmējot tev nepieciešamo ārstēšanu, menstruācijām vajadzētu atgriezties normālā ritmā.

Pārāk liela fiziskā slodze

Tu dodies uz sporta zāli pat tad, ja no rīta joprojām jūties pārgurusi pēc iepriekšējās dienas smagā treniņa? Jokojoties saki, ka dzīvo trenažieru zālē, bet kaut kādā ziņā tā ir taisnība? Pārmērīga fiziskā slodze (un nepilnvērtīgs uzturs), kā arī strauja svara zaudēšana vai ēšanas traucējumi var izraisīt menstruāciju ''pārtraukumu'', it īpaši tad, ja tavs ķermeņa masas indekss (ĶMI) nokrītas zem 19 vai 18, skaidro Dveka. ''Fiziskās slodzes samazināšana vai pieņemšanās svarā par dažiem kilogramiem var palīdzēt palielināt ĶMI, tādējādi atjaunojot normālu menstruālo ciklu,'' par laimi saka ginekoloģe.

Tas, ko noteikti nevajadzētu, – pievērt aci tam, ka jau gadu tev nav bijušas mēnešreizes, neskatoties uz to, ka tu nelieto kontracepcijas tabletes un neesi stāvoklī. Ar laiku šāda ''pauze'' var veicināt kaulu masas zudumu un osteoporozi, tāpēc vislabāk doties pie ārsta, lai pārbaudītu vispārējo veselības stāvokli.

Stress

Iespējams, pēdējās nedēļas darbā tev ir īpaši daudz darāmo uzdevumu, kuru dēļ dzīvo nepārtrauktā stresā, jo nezini, kā visu pagūt. Tad zini – arī ilgstoši nezūdošs stress var ietekmēt menstruālo ciklu. Tāpēc, ja bažas par darāmo sakrīt ar menstruāciju ''pauzi'', tūlītējam satraukumam nav liela pamata.

Policistisko olnīcu sindroms (PCOS)

Tev nav mēnešreižu, ir parādījusies akne, neskatoties uz veselīgo dzīvesveidu, esi pieņēmusies svarā, un, iespējams, uz tavas sejas un krūtīm ''izdīguši'' dīvaini matiņi. Tādā gadījumā vērts pēc iespējas drīzāk doties pie ginekologa, lai pārliecinātos vai pie vainas nav PCOS – hormonāla nelīdzsvarotība, kas neļauj nobriest olšūnai, aptur ovulāciju, tādējādi arī apturot mēnešreizes. Tiesa, PCOS nav iespējams pilnībā izārstēt, bet tā simptomus ir iespējams kontrolēt ar izmaiņām dzīvesveidā.

Foto: Shutterstock

Esi pieņēmusies svarā

Tāpat kā pazemināts svars arī liekie kilogrami var veicināt atkāpes no normālas veselības. Sievietēm, kas cieš no aptaukošanās, divreiz biežāk ir neregulārs menstruālais cikls nekā tām, kurām ir normāls svars, secināts Austrālijā veiktā pētījumā. Liekā svara ''nesāšana'' var izraisīt hormonu problēmas, kas izsit no ierindas tavu ciklu, kā arī tas var būt saistīts ar PCOS. Labā ziņa ir tā, ka svara zaudēšana, izmantojot tieši tev piemērotu diētu un fizisko aktivitāšu plānu, var palīdzēt atjaunot menstruācijas, liecina nesens pētījums.

Hipofīzes problēma

No taviem krūšgaliem izdalās balts un pienains šķidrums, bet tu neesi stāvokli? ''Tas notiek reti, bet manā praksē ir bijušas sievietes, kas nāk ar sūdzībām par mēnešreižu neesamību, galvassāpēm un šķidruma izdalīšanos no krūšgaliem,'' stāsta Dveka. Tādā gadījumā viņa pacientes nozīmē uz asinsanalīžu testiem, lai pārbaudītu prolaktīna līmeni – hormona, kas mudina organismu ražot mātes pienu. Ja šī hormona līmenis ir augsts, tev varētu būt labdabīgs hipofīzes (endokrīnās sistēmas iekšējais sekrēcijas dziedzeris – red.) audzējs. Pirms sāc celt paniku, zini – to daudzos gadījumos var ārstēt ar medikamentiem. Tiesa, vien ārsts pēc nepieciešamajām pārbaudēm varēs apstiprināt vai noliegt kādu diagnozi.

Grūtniecība

Jāatzīst, ka, runājot par menstruāciju ''pārtraukumu'', nedrīkst aizmirst par grūtniecību, jo pat tad, ja lieto kontracepcijas tabletes, mīļotais izmanto prezervatīvu vai esi lēmusi par labu jebkurai citai kontracepcijas metodei, vienmēr pastāv niecīga iespēja palikt stāvoklī. Un, ja tev izkrīt menstruācijas, grūtniecībai instinktīvi būtu jānāk prātā kā pirmajam iespējamajam iemeslam. ''Vispirms pat tad, ja uzskati, ka nav iespējams, ka esi stāvoklī, uztaisi grūtniecības testu,'' iesaka Dveka.

Tāpat ņem vērā, ka grūtniecības simptomi līdzinās pirmsmentruālā sindroma simptomiem, piemēram, parādās palielināts krūšu jutīgums. Līdz ar to var būt grūti noteikt atšķirību. Kas vēl – ja vien tev nav citu simptomu, kas varētu vēstīt par nopietnu slimību, un tu esi seksuāli aktīva, grūtniecības testa veikšana būs pirmais, ko tev ieteiks tavs ginekologs.