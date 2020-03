Draugos ar alkoholu: atkarības pazīmes, tās uzveikšana un pieredzes stāsti

"Vienu ceļakājai", "hokejs bez alus ir daiļslidošana" vai "sports un spirts nekad nav šķirts" – tās ir tikai dažas no frāzēm, kas nenoliedzami parāda cilvēku ciešo draudzību ar alkoholu. It kā nevainīgi jociņi vai frāzes, tomēr realitātē tās parāda cilvēku vēlmi iedzert un padara alkohola lietošanu par normu. Tomēr robeža starp it kā nevainīgu iedzeršanu un alkohola atkarību ir teju nemanāma. Nav iespējams paredzēt, kura glāze būs pēdējais solis, lai ļautu zaļā pūķa ķetnām sevi satvert ciešāk nekā gribētos.

Lai palīdzētu saprast alkohola atkarības radīto postu, kā arī atgādinātu pazīmes, kas liecina par pārmērīgu grādīgo dzērienu lietošanu, piedāvājam ielūkoties "Viņa" arhīva rakstos par atkarību no alkohola un dzeršanas negatīvajām sekām. Jāatgādina, ka Latvijā alkohola patēriņš nebūt nav zems, arī atkarības rādītāji ir augsti. Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas apkopotie dati, Latvijā katrs piektais vīrietis ir atkarīgs.

Tāpat jāņem vērā, ka atkarība ietekmē ne tikai pašu alkoholiķi, bet arī viņa līdzcilvēkus. Gluži tāpat kā pārmērīgu aizraušanos ar alkoholiskajiem dzērieniem nevar uzskatīt par gribasspēka trūkumu, arī līdzatkarība ir slimība, nevis rakstura vājums. Ieskaties rakstos un uzzini, kā pasargāt sevi un tuviniekus no postošās atkarības.