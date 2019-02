Elektronisko cigarešu lietotājiem ir augstāks insulta un sirdstrieku risks, secināts pētījumā

Elektroniskās cigaretes bieži tiek uzskatītas par savā ziņā veselīgākām nekā parastās, jo cilvēka plaušas nenonāk degšanas blakusprodukti. Speciālisti gan uzsver, ka tiek ieelpots vesels lērums citu toksisku vielu tāpēc elektroniskās cigaretes nevar uzskatīt par veselīgām – tās kaitē veselībai, tikai citos veidos, no kuriem daudzi vēl līdz galam nav izzināti. Jauns pētījums atklāj, ka elektronisko cigarešu lietotājiem ir augstāks sirds un asinsvadu slimību risks.

Kā raksta portāls "Everyday Health", Amerikas Insulta asociācijas 2019. gada konferencē prezentēts plašs pētījums par elektronisko cigarešu ietekmi uz sirds un asinsvadu veselību. Tajā norādīts, ka elektronisko cigarešu lietotājiem ir par 71 procentu augstāks insulta risks nekā nesmēķētājiem. Tāpat šo ierīču lietotājiem ir par 51 procentu augstāks sirdstriekas un par 49 procentiem augstāks sāpju krūtīs risks.

Pētījuma autori gan piebilst, ka nevar pilnīgi droši secināt, ka elektroniskās cigaretes risku palielina tieši tik daudz, kā secināts pētījumā. Iespējams, ka elektronisko cigarešu lietotāju veselību negatīvi ietekmē arī citi faktori, piemēram, tas, ka daļa elektronisko cigarešu lietotāju iepriekš ir smēķējuši arī parastās cigaretes. Pētījumā arī noskaidrots, ka cilvēkiem, kas ir lietojuši tikai un vienīgi elektroniskās cigaretes insulta risks ir par trešdaļu augstāks nekā nesmēķētājiem.

Jau rakstīts, ka speciālisti neuzskata – elektroniskās cigaretes ir veselīgākas par parastajām un piemērots līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Narkoloģe Ilze Maksima savulaik skaidroja, ka atkarība no smēķēšanas iekļauj atkarību no procesa un atkarību no nikotīna. Elektroniskā cigarete piedāvā abus. Gadās, ka cilvēki, pārejot uz elektronisko cigareti, smēķē vairāk, jo nesatraucas par dūmu smaku dzīvoklī vai mājās un var apmierināt vēlmi ievilkt kādu dūmu jebkurā brīdī. Uzņemt nikotīnu ir vieglāk, tāpēc tas tiek darīts biežāk.

Vairāk par jauno tehnoloģiju zārka naglām un to ietekmi uz veselību vari uzzināt šajā rakstā.

