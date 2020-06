Elpa kā mironim un galva kā betona klucis? Kā sev palīdzēt, ja piemeklē paģiras

Vakar bija tik fantastiska un lustīga pasēdēšana, dejas ilga līdz pat rīta gaismai, tika sabučots un parunāts ar tik daudz superīgiem cilvēkiem un tam ik uz soļa sekoja skaistas, lāsojošas glāzes ar dažādas krāsas, konsistences un garšas "dziriņām", bet šodien... Šodien šķiet, ka klāt nāves stunda. Izklausās pazīstami? Galvassāpes, slikta dūša, reiboņi, izkaltusi mute un vispārējs ķermeņa vārgums ir dažas no pazīmēm, ka iepriekšējā dienā lietots par daudz grādīgā, un par to sadot dunku nāk neģēles paģiras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paģiras dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgas, bet parasti tās izraisa galvassāpes, nelabumu, nogurumu un dehidratāciju. Dehidratācija ir viens no galvenajiem paģiru simptomu cēloņiem. Tāda ir alkohola daba, jo grādīgie dzērieni ir urīndzenoši, kas nozīmē, ka, tos patērējot, tu biežāk apmeklē labierīcības, tādā veidā nākamajā rītā jau attopies krietni atūdeņojies. Paģiras var apgrūtināt koncentrēšanās spējas, aktivizēt aizkaitināmību un jutību pret gaismu – tā nav laba kombinācija, ja plāno maksimāli izmantot dienu, nevis pavadīt to gultas skavās.

Kā norādīts portālā "Woman's Health", grādīgais arī rotaļājas ar imūnsistēmas citokīniem, ķīmiskajiem "kurjeriem", kas var izraisīt akūtu iekaisumu, tas ir, sāpes galvas reģionā un citur. Ja tu izvēlēsies davu organismu "lutināt" ar burbonu, nevis, teiksim, degvīnu, nebrīnies, ka galva pēc dzeršanas, iespējams, būs smagāka. Parasti tumšākajos grādīgajos dzērienos, kuru atzīme pietuvojas 40 grādiem (un lielākajā daļā alus un tumšajā vīnā) ir vairāk ķīmisku vielu, kas var saasināt paģiras. Turklāt, smēķēšana skādi var padarīt daudz lielāku.

Foto: Shutterstock



Acīmredzami, katrs cilvēks ir atšķirīgs, tādēļ arī alkohola ietekme uz ķermeni ikkatram ir citādāka. Narkoloģe Ilze Maksima skaidrojusi, ka alkohola iedarbība var atšķirties gan pēc dzimuma, vecuma un svara, gan arī pēc tā, kas ir darīts (vai gluži pretēji – nedarīts) pirms ballītes. Piemēram, cik fiziski vai garīgi smaga ir bijusi darba diena, vai pirms tam ir sportots, vai ir bijusi atpūta, laba maltīte un lietots pietiekami daudz šķidruma un tamlīdzīgi. Savukārt alkohola mazināšana asinīs visiem notiek vienādā ātrumā – aptuveni 0.12–0.15 promiles stundā.

Svinībās grādīgo dzērienu patēriņš ne vienmēr tiek skaitīts, tāpat arī gulēto stundu skaits, tāpēc bieži vien gadās, ka pēc kārtīgas ballītes cilvēks pamostas gana mundrs. Bet šīs sajūtas var būt mānīgas un īslaicīgas, jo pēc brīža nogurušās smadzenes vairs nespēj pildīt savu funkciju, stāsta Maksima. Tāpēc noteikti pēc kārtīgām svinībām nevajadzētu nākamajā rītā steigt sēsties pie auto stūres. Atceries, ka neviens notikums nav tik neatliekams, lai riskētu ar savu un, iespējams, arī citu veselību un pat dzīvību.

Kā "ārstēties"



Pajautā ducim cilvēku, kā izārstēt paģiras, un saņemsi divpadsmit dažādas atbildes. Ēd taukainu ēdienu, dzer kafiju, ieripini mutē kādu bezrecepšu pretsāpju līdzekli...

Skaidrs kā diena, ka labākais līdzeklis pret paģirām ir turēšanās pa gabalu no grādīgajiem dzērieniem, tomēr gadās, ka to saprotam tikai tad, kad ir jau par vēlu. Cenšoties uzlabot savu pašsajūtu, cilvēki ir gatavi darīt ļoti dažādas lietas, no kurām daļa neko nedos, bet citas, piemēram, "uzlāpīšanās" ar jaunu alkohola devu, var pat kaitēt.

"Nav tādas burvju mikstūras, kas atbrīvos no paģirām," portālam "Web MD" saka Džordžs Kobs, Amerikas Nacionālā alkohola pārmērīgas lietošanas un alkoholisma institūta direktors. Vienīgais veids, kā izvairīties no slābanuma, galvassāpēm un nelabuma sajūtas, ir dzert mazāk.

Foto: Shutterstock



Bet, ja zini, ka tev nav pa spēkam atturēties no kādas glāzītes vai vairākām, tad tālāk lasāmie ieteikumi, kas apkopoti iedvesmojoties no portāliem "Health" un "Everyday Health", varētu palīdzēt nākamajam rītam būt vieglākam.

Nedzēs uguni ar uguni

Kaut arī doma par "asiņaino Mēriju" varētu tev iet pie sirds, bezalkoholiska šī dzēriena versija būs daudz labāka izvēle grūtajā pēcsvētku rītā. Alkohols var īslaicīgi palīdzēt paģiru simptomiem, bet ilgtermiņā tas īstenībā var visu saasināt. Paģiras liek justies briesmīgi, jo alkohols ir toksisks, tāpēc ir jādod savam ķermenim iespēja atgūties. Jāteic, ka par šo pat zinātnieki strīdās, jo daži paģiru pazinēji stingri turas pie pārliecības, ka kāds vieglais alutiņš, sidriņš vai kokteilis no rīta ir labākās zāles. Nedrīkst aizmirst, ka glāzes cilāšana nākamajā dienā var izraisīt vēl sliktākas otrās dienas paģiras.