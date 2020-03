Ērces dabā aktīvas. Ieteikumi sevis pasargāšanai

Šogad ērču aktivitāte sākusies agri – pirmo ērci pārbaudei Latvijas Infektoloģijas centrs (LIC) saņēma jau janvāra sākumā. Tagad, kad lielākā daļa izklaides vietu ir slēgtas, tie, kas vēlas izkustēties, nereti brīvo laiku pavada dabā. To darot, ir būtiski ievērot ne vien sociālo distancēšanos un izvairīties no ļaužu iecienītām atpūtas vietām, kas ik nedēļas nogali pulcē simtiem cilvēku, bet arī ērcēm, kas, ņemot vērā siltos laikapstākļus, kļūst arvien aktīvākas.

Šogad, ņemot vērā Slimību profilakses kontroles centra (SPKC) noslogotību Covid-19 dēļ, pilnīga statistika par noņemto un pārbaudīto ērču skaitu nav pieejama, bet Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra LIC Uzņemšanas nodaļā līdz 22. martam bija noņemtas deviņas ērces. Pirmo ērci noņēma 27. februārī, bet pirmā pašu noņemtā ērce uz pārbaudi atnesta 8. janvārī, informē RAKUS preses sekretāre Ilga Namniece.

Kopā RAKUS noņemtas 16 ērces. Uz ērču encefalīta vīrusu līdz 22. martam bija pārbaudītas 34 ērces, no kurām viena bija inficēta. Uz borēlijām izmeklētas sešas ērces. Četras no tām bija inficētas.

Kā sevi pasargāt no ērces piesūkšanās

SPKC speciālisti atgādina, ka, dodoties dabā, ir ļoti būtiski pievērst uzmanību savai drošībai un izvairīties no ērču piesūkšanās. Tā kā ērces mitinās tuvu zemei – apavu un apģērba potīšu augstumā – un, nokļūstot uz cilvēka, lēnām pārvietojas uz augšu, ir ļoti svarīgi parūpēties, lai ērce nevar pakļūt zem apģērba. Bikšu galus saliec zeķēs vai zābakos, parūpējies, lai apkakle un aproces ir cieši pieguļošas. Blūzi saliec biksēs. Ieteicams izvēlēties gaišas krāsas apģērbu, lai ērces būtu labi saskatāmas.

Pastaigas laikā ik pa brīdim aplūko apģērbu, lai ieraudzītu un laikus notrauktu pa to rāpojošus kustoņus. Pēc pastaigas pa aizaugušu pļavu vai mežu rūpīgi pārbaudi, vai uz apģērba un ķermeņa nav ērču. Atceries, ka ērces mājās var atnest arī ar mežā plūktām puķēm vai zariem. Ja kāro mājās ienest kādu zaļumu no dabas, dari to piesardzīgi.

Ja ērce ir piesūkusies

Diemžēl ne vienmēr iespējams sevi pasargāt no kustoņa piesūkšanās. Šādā situācijā ļoti svarīga ir prasme ērci noņemt pareizi. Atceries, ka tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Kustonis jānoņem ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces ķermeni, koduma brūcē var iekļūt tās iekšējais saturs un palielinās iespēja saslimt ar kādu no ērču pārnestajām slimībām.

SPKC ekspertu ieteikumos skaidrots, ka pirmais solis pirms ērces noņemšanas ir piesūkšanās vietas dezinficēšana. Tikai pēc tam var mēģināt noņemt kustoni. Ērces izvilkšanai izmanto smailu pinceti, ar ko satver ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un lēni, ar apļveida kustību izvelk ārā. Ja nav pieejama pincete, ap ērces snuķīti apsien stipru diegu un, velkot aiz diega galiem, izņem ērci. Pēc ērces izņemšanas koduma brūci dezinficē un rokas nomazgā ar ūdeni un ziepēm.

Mēnesi pēc ērces piesūkšanās ieteicams lietot vairāk vitamīnu, labāk dabiskā veidā, kā arī vairāk šķidrumu, izvairīties no saaukstēšanās, pārmērīgās sauļošanās, alkohola lietošanas un intensīvas fiziskas slodzes. Detalizētu ieteikumu saņemšanai, kā arī gadījumā, ja parādās slimības simptomi, nepieciešams vērsties pie ārsta.