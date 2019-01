Galva kā spainis un mutē tuksnesis – kā uzlabot pašsajūtu pēc ballēšanās alkohola reibumā

Sāpoša galva un milzu slāpes ir sajūtas, kas var liecināt – iepriekšējā vakarā lietots pārāk daudz alkohola. Labākais līdzeklis pret paģirām, protams, ir atturēšanās no grādīgo dzērienu lietošanas, tomēr gadās, ka par to atceramies tikai tad, kad jau ir par vēlu. Cenšoties uzlabot savu pašsajūtu, cilvēki ir gatavi darīt ļoti dažādas lietas, no kurām daļa neko nedos, bet citas, piemēram, "uzlāpīšanās" ar jaunu alkohola devu, var pat kaitēt.

Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar informāciju par to, kas tad var palīdzēt un kas izraisa nepatīkamās nākamās dienas sajūtas. Par paģirām var liecināt dažādi simptomi, no kuriem daļu piedzīvo teju katrs uzdzīvotājs, bet daļa piemeklē tikai "īpaši izredzētos", raksta "Very Well". To, kāpēc daļa cilvēku piedzīvo īpaši smagas paģiras, zinātnieku nav vēl līdz galam izpētījuši. Paģiras parādās pēc pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas, un par tām var liecināt sekojoši simptomi: Galvassāpes;

Slikta vispārējā pašsajūta;

Jutīgums un sāpes dažādās ķermeņa vietās;

Caureja;

Apetītes zudums;

Drebuļi;

Nespēks;

Slikta dūša un vemšana. Ir cilvēki, kas bez jau nosauktajiem simptomiem, piedzīvo vēl smagākas iedzeršanas sekas, piemēram, grūtības domāt un koncentrēties, reiboņus (īpaši, pieceļoties kājās), paātrinātu pulsu un pazeminātu asinsspiedienu. Piedzīvojot paģiras, cilvēki var kļūt arī neveiklāki nekā parasti.

